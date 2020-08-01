«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют за Суперкубок Англии 29 августа на «Уэмбли»

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01 августа 2020, 21:43

«Арсенал» обыграл «Челси» (2:1) и завоевал Кубок Англии.

Таким образом, «канониры» сыграют в матче за Суперкубок Англии, который состоится 29 августа на «Уэмбли».