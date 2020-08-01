«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют за Суперкубок Англии 29 августа на «Уэмбли»

«Арсенал» обыграл «Челси» (2:1) и завоевал Кубок Англии.
Таким образом, «канониры» сыграют в матче за Суперкубок Англии, который состоится 29 августа на «Уэмбли».
В матче за трофей лондонцам предстоит встретиться с чемпионом АПЛ — «Ливерпулем».
«Арсенал» обыграл «Челси» (2:1) и завоевал Кубок Англии.
Таким образом, «канониры» сыграют в матче за Суперкубок Англии, который состоится 29 августа на «Уэмбли».
В матче за трофей лондонцам предстоит встретиться с чемпионом АПЛ — «Ливерпулем».
Жаль, у игроков так мало времени на отдых в этом сезоне..
Жаль, у игроков так мало времени на отдых в этом сезоне..