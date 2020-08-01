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«Ливерпуль» и «Арсенал» сыграют за Суперкубок Англии 29 августа на «Уэмбли»

01 августа 2020, 21:43
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Арсенал» обыграл «Челси» (2:1) и завоевал Кубок Англии.

Таким образом, «канониры» сыграют в матче за Суперкубок Англии, который состоится 29 августа на «Уэмбли».

В матче за трофей лондонцам предстоит встретиться с чемпионом АПЛ — «Ливерпулем».

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Англия. Суперкубок 2020  Календари и расписания  Стадион «Уэмбли»
Источник: Soccer.Ru
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cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:28
Вот и проверим силу канониров.
Crooclin
Crooclin ответ A.S.A (раскрыть)
01 августа в 23:25
Ещё одна игра
Crooclin
Crooclin
01 августа в 23:24
Победу Арсеналу!!!!
mphuZ
mphuZ
01 августа в 22:48
Опа, уже очень скоро!
Жаль, у игроков так мало времени на отдых в этом сезоне..
Robinson
Robinson ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
01 августа в 22:43
Не говори гоп...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
01 августа в 22:33, ред.
Не стоит недооценивать Арсенал. Может выйти боком, как с Атлетико
A.S.A
A.S.A
01 августа в 22:12
тут фаворит конечно же Ливерпуль, но это всего одна игра, надеюсь Артета настроит игроков!
shlomo
shlomo
01 августа в 22:04
Ставлю на Ливер!!!!....УДАЧИ!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 21:50
У Арсенала шансов не густо...
dimagas2
dimagas2 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
01 августа в 21:50
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    01 августа в 21:46
    Пятый трофей Клоппа
    Master Shake
    Master Shake
    01 августа в 21:45
    я буду там, отвечаю!
    VAN ARM
    VAN ARM
    01 августа в 21:44
    так тому и быть)))
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