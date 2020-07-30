«Локомотив» жалуется на календарь. Но для этого нет причин

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30 июля 2020, 19:00

«Соккер.ру» объясняет, почему боссы москвичей зря грешат на футбольный календарь.

Играть надо для болельщиков

О каком резервном составе в финале Суперкубка России речь, если на кону трофей? Да и кто в резерве, если столько игроков покинули московский клуб? Понятно, что у Мещерякова и Кикнадзе напряженные отношения с фанатами «Локомотива». Им на ультрас плевать, еще и средний палец покажут в ответ на оскорбления с трибун. Но кто начал? Хотели уволить Сёмина – убрали, причем воспользовались карантином, чтобы не получить массовые акции протеста. Наперед знали, что будет ответная реакция. Поэтому допущение, что «Локомотив» может выпустить на поле резервистов в финале Суперкубка России – плевок в фанатов. Они-то ждут игру за трофей через неделю, а не в поддавки. Тем более, при Сёмине «Зениту» спуску не дали ни в финале прошлого года – выиграли кубок, ни потом в чемпионате. Посмотрим, как справится Николич.

Московским клубам и так легче

Для «Краснодара» или «Зенита» все 15 выездов означают перелеты. Для столичных клубов, особенно с учетом, что Химки не находятся на Марсе, а под Москвой, ситуация другая. Если добавить в РПЛ еще и «Торпедо» через год, то получится, что каждый столичный клуб из 15 выездов получит треть в пределах Московской области. Сейчас таких матчей будет по четыре, так что «Локомотив» уже налетает заметно меньше, чем его конкуренты из других городов. Можно было рассказать о принципиальности всех дерби, что якобы компенсирует отсутствие перелетов, но разве ЦСКА с «Локомотивом» играет не так старательно, как с «Краснодаром» или «Зенитом»? Все в равных условиях, но московские клубы летают меньше, времени для восстановления дома получают больше.

Иначе календарь не составить

Не люди делают календарь, а компьютер. И это единственный правильный метод, поскольку есть невероятное количество ограничивающих факторов, а за пару дней до публикации расписания нового сезона не было понятно, кто сыграет в элите, «Крылья Советов» или «Химки»? Есть фактор погоды, коронавирус сдвинул еврокубки и перенес Евро, есть требования от ТВ – развести центральные матчи по турам равномерно. В результате получили нормальный календарь, где не только у «Локомотива» насыщенный август, а у всех клубов РПЛ . Почему жалуется лишь Мещеряков? Непонятно. Если вспомнить календари, что составляли с помощью сомнительного, несовременного программного обеспечения и лезли в результат руками чиновников, то нынешнее расписание выигрывает 10:0.

«Локомотив» — команда из ЛЧ

Конечно, футболисты будут чаще получать травмы – наперед их жаль, желаем удачи и избежать повреждений. Но не только из-за календаря. Плюс клуб уровня Лиги чемпионов – а «Локомотив» третий сезон подряд будет в группе турнира, должен уметь играть по два матча за неделю. Причина в том, что не было полноценного отдыха, паузы между сезонами и сборов. Впрочем, у нынешнего расклада есть плюс – вхождение в сезон для многих проще, повышенные нагрузки за неделю им никто не предложит. Будут странные перепады формы ближе к зиме, когда выдохнутся. Но если в РПЛ начинают жаловаться на насыщенность календаря, что якобы ставит под угрозу здоровье игроков – а прямой корреляции нет, все индивидуально от клуба к клубу, то вспоминается АПЛ . В этой лиге 38 туров, а не 30, два кубка и в еврокубках английские гранды играют и осенью, и весной. Так что «Локомотив» своим нытьем не убеждает, им по статусу и нужно играть дважды в неделю.

Фаворитам РПЛ сделали поблажки

Новый формат Кубка России – дичайший бред. Групповой турнир для всех, кроме тех, кто в еврокубках, поздний старт шестерки из ЛЧ и ЛЕ . Сёмин буквально в прошлом году жаловался, что у него было с середины сентября по первое октября – за 18 дней, целых шесть матчей, в том числе, против «Зенита» и «Атлетико». Но выжили в итоге, а сейчас после насыщенного августа будут недели, когда «Локомотиву» станет проще отдыхать. А раз у них в расписании нет даже трех туров подряд с грандами, то зачем жаловаться?

Устанут, будет сложно, но это их работа. Нет легких профессий, если делать свою работу на совесть, с полной выкладкой и качественно. Устают все. С полей все бы убежали на заводы, где в цивилизованных странах есть защита профсоюзов. С заводов многие убежали бы в офисы, где можно делать вид, что работаешь, хотя одновременно, если выкладываться, можно не найти время сходить в туалет. Умственный труд тоже тяжелый – потому что мозг потребляет до четверти энергии, истощение от физических нагрузок другое и вызывает иную реакцию организма.

Но надо пресекать попытки представить себя жертвой до выхода на поле в РПЛ , где всего 16 клубов в элите. И где бюджет «Локомотива» в 6-10 раз крупнее, чем бюджеты середняков, против которых ему чаще всего играть. Видим очевидную разницу в возможностях, и если Мещерякову не нравится глубина состава – винить может только себя и Кикнадзе, надо было грамотнее тратить деньги и заключать контракты вовремя. Они еще не играли, еще не знают, насколько успешно пройдут август, а уже подстелили себе соломку.

При этом «Зенит», у которого тоже семь матчей за четыре недели, не жалуется, поскольку все еще весной понимали – сезон сдвинется, еврокубки стартуют чуть позже, а Евро перенесли, поэтому надо быстро закончить чемпионаты. В теории можно было один тур перенести на зиму или начать еще раньше, чем 20 февраля, но идеального варианта не было. Более того, есть клубы, которым еще и квалификация еврокубков светит, а «железнодорожники» лишены сомнительной нагрузки. Ждут групповой этап Лиги чемпионов. Им снова проще, чем ряду конкурентов – «Краснодару», «Ростову» или «Динамо».

«Локомотиву» наоборот полезно сыграть в августе в таком плотном графике – их ждет похожее расписание в Лиге чемпионов, а «Краснодар», «Спартак» и «Зенит» хорошо подготовят. И конкуренты Семака одновременно получают отличный шанс не отпустить лидера далеко, если соберутся летом, а чемпион начнет терять очки из-за нагрузок. У петербуржцев впереди «Ростов», ЦСКА и «Динамо», а еще два матча с «Локомотивом». Все в похожих условиях, в целом календарь неплохой. Есть клубы, которым повезло чуть меньше, есть те, кому повезло чуть больше.

Но «Локомотив» не подставили расписанием, так что Николичу нельзя даже заикаться о календаре. Надо играть в качественный футбол, если умеют и покажут что-то новое, а не продолжать ехать на багаже Сёмина до конца года. Для «Локомотива» жалобы не являются чем-то новым – на календарь не раз грешил Юрия Павлович, но это не лучшая традиция для вице-чемпионов России. Особенно с учетом, что идею с расширением РПЛ не отбросили навсегда, так что будут сезоны с такими же насыщенными отрезками и после победы человечества над коронавирусом.