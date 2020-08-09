Овчинников: «Чалов не может забивать по 15 голов за сезон в 22 года»

Старший тренер ЦСКА поделился мнением о выступлениях нападающего «армейцев» .

Психолог в ЦСКА не нужен. Любой квалифицированный тренер, который сам проходил через все это, лучше любого психолога. Что 100 лет назад, что сейчас одни и те же ситуации. И здесь вопрос — достучишься ли ты до игрока или нет. Молодой парень всегда все отрицает — и родителей, и старших, и тренеров. Если тебе удастся убедить футболиста, что надо делать так, а не иначе, то это удача.

Вопрос психологии не так актуален, просто мы с вами сейчас разговариваем этими терминами. Если говорить про Чалова, то я не считаю, что у него есть какие-то проблемы. На мой взгляд, он даже прошлый сезон провел качественно, забил восемь голов, сделал семь-восемь передач. Он же не может каждый сезон забивать по пятнашке, ему всего 22 года.

Мог ли он выступить лучше? Да, мог. У него был период, когда не реализовывал по три-четыре момента за игру. Но он же их имел! Значит, правильно открывался, находился в правильной позиции. Разучиться забивать он не мог. Значит, вмешивались внешние факторы. Возможно, банальная неудача. Я верю в футбольного бога и знаю, что приметы работают. От удачи тоже много зависит, в том числе вся карьера.