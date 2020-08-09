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Тедеско: «Мы никогда не говорим о судьях внутри команды»

сегодня, 23:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча против «Сочи» в 1-м туре РПЛ.

Мы будем стараться быть лучше, играть лучше. Мы никогда не говорим о судьях внутри команды. Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить. Могли забить Глушенков, Понсе, Ларссон. Если бы мы забили 4-5 голов, то смогли бы победить. Хотелось бы извиниться перед болельщиками и командой. Повторюсь, игра была хорошая, но мы не реализовали свои моменты.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 23:21
Ну, что Тедеско следующий матч на первенство Тарасовки будет?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:16
Игры особо то и не было, так и не понял что Спартак предложил Сочи, разве что контрвыпады, ну это мы уже видели. Хотелось бы меньше суеты в завершении, но это кокора решит.
Бакаев никакой
Evilhuman
Evilhuman ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 23:14
Семак на фоне тедеско, просто гуру тренерства, у вас ни мысли, не игры, ни физики, то в пять защитников играете, дома против аутсайдеров, то в глухую оборону уходите,когда рвать должны и это дома, худшая команда в чемпе по домашним матчам, со вторым бюджетом, блин как вы сами для себя находите объяснения всему этому
cska1948
cska1948
сегодня в 23:12
"Хотелось бы извиниться перед болельщиками и командой"
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А за ЧТО он извиняется перед командой?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 23:11
Попрыгунчик только и знает, что обсуждает судей.
Дед Мазая
Дед Мазая
сегодня в 23:08
Игра у него хорошая. Свалил бы ты уже откуда пришел...(((
Footbolista
Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
сегодня в 23:07, ред.
Вас же физрук устраивает...семак как тренер ноль...это очевидно...где нибудь в Европе его не взяли бы тренером даже в любительскую лигу...
Alhunah
Alhunah
сегодня в 23:05
затишье перед бурей
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 23:04
Тедеско: "Мы никогда не говорим о судьях внутри команды, потому что нам нельзя материться"
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 23:02, ред.
Чемодан,вокзал, табор, но если физрук из Германии устраивает кб, то остальные точно не против, оставляйте
Yurza
Yurza
сегодня в 23:02
Когда физрука уберут?
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