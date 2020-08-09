Тедеско: «Мы никогда не говорим о судьях внутри команды»

Наставник «Спартака» прокомментировал результат матча против «Сочи» в 1-м туре РПЛ .

Мы будем стараться быть лучше, играть лучше. Мы никогда не говорим о судьях внутри команды. Мы должны были забивать больше. Мы продолжаем двигаться вперед, у нас было много шансов забить. Могли забить Глушенков, Понсе, Ларссон. Если бы мы забили 4-5 голов, то смогли бы победить. Хотелось бы извиниться перед болельщиками и командой. Повторюсь, игра была хорошая, но мы не реализовали свои моменты.