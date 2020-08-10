Гендир «Спартака»: «Если идут призывы о переигровке, это о многом говорит»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов порассуждал о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2).
Работаем по заявлению в ЭСК. Я думаю, что всё будет сделано в течение дня. Призывы о переигровке? Я понимаю болельщиков. Мы играем для них, за них обидно. Всё это, конечно, слегка дискредитирует ситуацию. Если идут призывы о переигровке, то это о многом говорит. Но я бы не хотел сам это всё комментировать
Вопрос то в другом. ВАР вводился с с конкретной задачей - исключить ошибки арбитров в поле, дескать это мы можем разобрать повтор покадрово и с разных ракурсов, а у судей повторов нет и на принятие решений всего доли секунды. Ну вот есть теперь повторы, разные камеры и много времени на принятие решений, и что? А ничего. Как ...вертили, так и ...вертят как хотят.
Вопрос то в другом. ВАР вводился с с конкретной задачей - исключить ошибки арбитров в поле, дескать это мы можем разобрать повтор покадрово и с разных ракурсов, а у судей повторов нет и на принятие решений всего доли секунды. Ну вот есть теперь повторы, разные камеры и много времени на принятие решений, и что? А ничего. Как ...вертили, так и ...вертят как хотят.