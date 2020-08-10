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Гендир «Спартака»: «Если идут призывы о переигровке, это о многом говорит»

сегодня, 14:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов порассуждал о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Сочи» (2:2).

Работаем по заявлению в ЭСК. Я думаю, что всё будет сделано в течение дня. Призывы о переигровке? Я понимаю болельщиков. Мы играем для них, за них обидно. Всё это, конечно, слегка дискредитирует ситуацию. Если идут призывы о переигровке, то это о многом говорит. Но я бы не хотел сам это всё комментировать

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Faustello
Faustello
сегодня в 15:45
Надо пересмотреть все матчи где Спартаку судьи подарили победы и снять у них все звёзды!
hohol2
hohol2 ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 15:44
И первый гол Смолова?
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 15:39
гнать в шею все руководство РФС ....
cska1948
cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 15:36
14.03.2007. В ряде спортивных изданий появились статьи, в которых обсуждается возможность переигровки матча 1-го тура Росгосстрах чемпионата России по футболу 'Кубань'- 'Локомотив'.
По этому поводу РФПЛ заявляет, что Регламентом Росгосстрах чемпионата России по футболу переигровка матчей по любой причине не предусмотрена.
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С тех пор регламент относительно переигровок не менялся.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 15:34
Нужно аннулировать хотя бы второй пеналь и судивших рефери!!!
n272nm
n272nm ответ спартак 1987 (раскрыть)
сегодня в 15:19
Дюков с Федуном ночью не говорил. Не надо сказки рассказывать. Это поросята придумали, чтобы хоть как-то отмыть Леню звездобола. Он четко сказал, что будет сниматься с чемпионата. Вот пусть и снимается.
Rick Strong
Rick Strong
сегодня в 15:19
для начала переиграем первые туры с участием кб для попадания в пердив
n272nm
n272nm
сегодня в 15:12
    спартак 1987
    спартак 1987
    сегодня в 15:10
    похоже ничего не изменится, Дюков с Федуном ночью поговорили о чём- то и скорее всего ближайшие пару туров судьи начнут также чудить в пользу Спартака. нам нужна справедливость, полное раследование всей преступной цепочки в которой участвуют многие наши футбольные арбитры ( то что букмекеры есть в этой цепи я уверен) а на деле получится как всегда, скандал замнут, судьи теперь до Снега будут шарахаться от Спартака, вобщем никакого чистого футбола мы не увидим...тем более звонит Дюков ( который один из основных с чего весь этот судейский беспредел начался) и что - то обещает исправить...Россия
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 15:08
    Какая может быть переигровка? Спартак же снимается с чемпионата!!!
    А да забыл, что Федун шалабол!!!
    Армейская душа
    Армейская душа ответ шацк (раскрыть)
    сегодня в 15:05, ред.
    Это его второе имя
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Багров-брат (раскрыть)
    сегодня в 15:00
    Не правильно у тебя!!!
    Надо так:
    А что, Азмун, что ль, не мужик?
    Иль после Дзюбы вжик-вжик?...)))
    djo11
    djo11
    сегодня в 14:58
    все просто было 2 судейские ошибки одна в пользу спартака другая в пользу сочи(второго пенальти не было,но и соболев забил с нарушением)!так что результат закономерен!судей конечно нужно наказать,но ни о какой переигровке речи быть не может!либо пусть спартак снимается с чемпионата,либо закроют свои рты и играют дальше!если продолжат бунт затыкать рты штрафами,вплоть до снятия очков с команды за каждое такое выступление с призывами к бунту!
    Сов Армия
    Сов Армия
    сегодня в 14:55
    Забили бы 4 мяча и не ныли бы сейчас
    Багров-брат
    Багров-брат ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 14:54
    А что, Федун, что ль, не мужик?
    Иль после Дюкова вжик-вжик?...)))
    Багров-брат
    Багров-брат
    сегодня в 14:52
    Ввели, как европейцы, ВАР,
    Да и на ВАРе есть наВАР...)))
    Footbolista
    Footbolista ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 14:50, ред.
    Утрутся и дальше пойдут гадить...да уже утерлись..
    Спартаку только от этого не холодно, не горячо)...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 14:45, ред.
    Если захотят ,то добьются переигровки ! Вон когда судьи измеряли ворота на Локомотиве со Сьоном , запросили разрешение на проведение матча в УЕФА .Те дали согласие . Итог - 2:2 . Но боссы швейцарцев добились таки переигровки ! Правда и получили потом 5 в свои ворота ! Так ,что ,было бы желание ! А момент этот не такой уж и рядовой ,как тут пишут некоторые ! Момент с далеко идущими последствиями, причём для всех клубов РПЛ .
    makkie
    makkie ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 14:40
    Кто вы такие чтобы проверять и давать время?
    Ты еще не понял, что Федуну банально не дадут сняться с чемпионата. Пишут вон, что была встреча с Дюковым и тот отговорил.
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 14:39
    Не будет переигровки. - не положено ! Отстранят Казарцева с Еськовым надолго, будут Фнл судить, через год вернутся.
    Шмурнову недолго осталось комментировать, канал принадлежит Газпрому, там не любят правдорубов.
    шацк
    шацк
    сегодня в 14:35
    Хрэн вам с редькой, а не переигровка! Когда сниметесь, день на минус пошел - или Федун 3,14з добол?
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:32
    Проверим хоть один мужик есть в спартаке, главарь сказал снимаемся, ждём, дадим пару дней для подготовки заявления.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:28
    Есть сотни таких игр для переигровки, так можно и оспорить чемпионство спартака в честь юбилея Симоняна.
    particular
    particular
    сегодня в 14:27
    Решение о переигровке, снятии с турнира и другие подобные действия - это плевок в сторону всего закулисья РПЛ, которое не пожелает молча утереться...
    Регион 68
    Регион 68
    сегодня в 14:27, ред.
    Ни о чем это не говорит. Никто переигрывать не даст. Равно как и Спартак с чемпа не снимется. Проведут проверку по судьям. Установят что умысла не было, а было обычное разгильдяйство. Отстранят до конца года. Через пару-тройку туров призовут опять в судейские ряды в связи с нехваткой квалифицированных арбитров. Пошумят еще несколькодней и все успокоится.
    Вопрос то в другом. ВАР вводился с с конкретной задачей - исключить ошибки арбитров в поле, дескать это мы можем разобрать повтор покадрово и с разных ракурсов, а у судей повторов нет и на принятие решений всего доли секунды. Ну вот есть теперь повторы, разные камеры и много времени на принятие решений, и что? А ничего. Как ...вертили, так и ...вертят как хотят.
    pomor 445
    pomor 445
    сегодня в 14:25
    Надо все проигранные Спартаком игры переигрывать. Пока не победит.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 14:24
    какая переигровка?)))))) хозяин сказал вы снимаетесь и уходите в историю))))))))))))))
    beefs
    beefs
    сегодня в 14:23
    тогда нужно переиграть весь прошлый чемпионат...
    Hesus_4erez_us
    Hesus_4erez_us
    сегодня в 14:23
    Почему игру с Сочи прошлого сезона не переигрываем? Там Жиго с нарушением забил и Спартак выиграл. Или Спартаку нечестно можно выигрывать?????
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 14:19
    Потому, что всех ваше постоянное нытьё уже достало
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