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Юрист — о Широкове: «Наказание зависит от степени тяжести побоев»

сегодня, 20:52

Юрист Андрей Князев прокомментировал новость о том, что бывший футболиста сборной России Роман Широков избил судью во время матча любительских команд.

Прежде всего, наказание зависит от степени тяжести побоев. Один или два удара по лицу – это административное или уголовное наказание. Если же были средние или тяжкие телесные повреждения, наказание будет котироваться уголовным преступлением и лишением свободы. Нет никакой разницы, где это произошло: на футбольном, на хоккейном поле, на улице. Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены. Если человек через месяц умрёт, возможно реальное лишение свободы.

Обычно, если драки происходят на футбольных полях, то следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тыс. Речь будет идти об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом.

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Все комментарии
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
сегодня в 21:52
да о чем вы народ сажать надо за такое а то что за то что депутата тронули заключение а если простого человека что можно все эти миллионеры просто оху-ли простых людей бить это что ты будеш идти по улице а какое то денежное 12 просто может выйти из своей дорогой машины и дать тебе в морду просто так так что ли каждый из вас может оказаться в такой ситуации и как вам это понравится однозначно что вряд ли судить и сажать по любому таких надо кто берегов не видит)))
djaich
djaich
сегодня в 21:31
Если Широков был трезвый и отметелил судью за дело, то пускай административкой пока ограничатся.
cska1948
cska1948
сегодня в 21:25
Всё закончится примирением сторон за определённую плату.
drug01
drug01
сегодня в 21:21
От него можно всё ожидать
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ волгодон 2 (раскрыть)
сегодня в 21:21
Если этого не сделают, то люди просто не поймут .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:20
Некто Слуцкий давно уже, даже детишкам говорил, что метелить этих судеек надо через раз.
Широков начал с любительской лиги. И правильно сделал. Пока судья дорастёт до РПЛа, будет от3,14 .н (ну вы поняли) не раз. И правила хорошо запомнит и выполнять их будет...
311
311
сегодня в 21:20
В России в первую очередь от статуса потерпевшего, затем о тяжести в причинно-следственном эквиваленте!)
Silent Assassin
Silent Assassin ответ Альфи (раскрыть)
сегодня в 21:08
Я думаю, что это не так. Мне лично его очень жаль. Уверен, что не только мне. Не позавидуешь человеку, на которого напали и тяжело избили. Мне скорее непонятно, как можно обелять подобных деятелей футбольного мира, которые такое делают.
Альфи
Альфи
сегодня в 21:05
И главное что никому судью не жаль!
112910415
112910415
сегодня в 21:05
спортсмен действовал радикально, но уже не оригинально
Альфи
Альфи
сегодня в 21:04
На нары как Кокорина!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:04
Побил малёха)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:59
Рома слегка по дружески отмутузил.
RiotZero
RiotZero ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 20:58
Я бы даже сказал, фулюган))))
ermak6848
ermak6848 ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 20:57
возможно накипело - вот и понеслоРому нашего..
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:56
прям хулюган)))
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 20:55
Из экспертов Матч-тв скорее всего попрут.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:54
Широков начал мстить судьям за Спартак!
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