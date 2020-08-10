Юрист — о Широкове: «Наказание зависит от степени тяжести побоев»

Юрист Андрей Князев прокомментировал новость о том, что бывший футболиста сборной России избил судью во время матча любительских команд.

Прежде всего, наказание зависит от степени тяжести побоев. Один или два удара по лицу – это административное или уголовное наказание. Если же были средние или тяжкие телесные повреждения, наказание будет котироваться уголовным преступлением и лишением свободы. Нет никакой разницы, где это произошло: на футбольном, на хоккейном поле, на улице. Тюремное заключение зависит от того, какие телесные повреждения были причинены. Если человек через месяц умрёт, возможно реальное лишение свободы.

Обычно, если драки происходят на футбольных полях, то следует административное наказание и штраф в размере до 5-10 тыс. Речь будет идти об уголовном наказании, если человек потерял трудоспособность на какое-то время или стал инвалидом.