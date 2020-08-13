У Смолова в ночном клубе Барселоны украли часы стоимостью 300 тысяч евро

13 августа 2020, 02:29

Нападающего «Локомотива» , на правах аренды выступавшего за «Сельту», обокрали в день матча с «Эспаньолом» (0:0) в заключительном туре Примеры.

19 июля по окончании встречи с каталонским клубом Смолов вместе со своими друзьями отправился в ночной клуб Барселоны. Там форвард обнаружил пропажу часов стоимостью 300 тысяч евро. Сообщается, что Смолов написал заявление в полицию.

Напомним, в услугах россиянина заинтересован «Фенербахче».