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У Смолова в ночном клубе Барселоны украли часы стоимостью 300 тысяч евро

13 августа 2020, 02:29
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)0 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаЗавершен

Нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, на правах аренды выступавшего за «Сельту», обокрали в день матча с «Эспаньолом» (0:0) в заключительном туре Примеры.

19 июля по окончании встречи с каталонским клубом Смолов вместе со своими друзьями отправился в ночной клуб Барселоны. Там форвард обнаружил пропажу часов стоимостью 300 тысяч евро. Сообщается, что Смолов написал заявление в полицию.

Напомним, в услугах россиянина заинтересован «Фенербахче».

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ cska1948 (раскрыть)
24 августа 2020 в 09:34
А можа у часов за 300000 евро время регулируемое, его можно замедлить и ускорить?
lobsterdam
lobsterdam
22 августа 2020 в 22:11
это ж надо так надраться, чтобы НЕ СРАЗУ ОБНАРУЖИТЬ (!) пропажу часов с руки!
Klaus-S
Klaus-S
22 августа 2020 в 21:34, ред.
Жесть. Удивляет не то что обворовали или ограбили футболиста, а то , сколько стоят часы у абсолютно среднего футболиста.
А ведь он играл за клуб который финансируется государством. Сплошные понты.
Государства и футболиста.
Хотя, вполне возможно что стоимость часов слегка так преувеличена. Раз в 100.
Garrincha58
Garrincha58
13 августа 2020 в 17:40
друзья и болельщики РЖД соберите Феде на часы, а то он будет опаздывать на тренировки
Garrincha58
Garrincha58 ответ cska1948 (раскрыть)
13 августа 2020 в 17:39
но это мажорные понты куда без них и самое смешное их дурят как котят всучивая всякие ювелирки заменяя их дешовкой
311
311
13 августа 2020 в 15:06
Гопники в клубе Барселоны: "Подскажите, который час?"
Смолов, снимая часы: "Посмотрите сами!")
Aris
Aris
13 августа 2020 в 14:24
Да, Федя!? Нужно снимать штаны, а часы то зачем?
Z. Kramer
Z. Kramer
13 августа 2020 в 12:29
Во время пандемии идти бухать в ночной клуб такое себе. По пьяни проиграл, наверное, кому то.
arzamas
arzamas
13 августа 2020 в 11:29
Это все проделки Дзюбиньо.)
dzvinka
dzvinka ответ Footbolista (раскрыть)
13 августа 2020 в 10:52
шедевральная дичь, лайк неглядя!
dzvinka
dzvinka
13 августа 2020 в 10:50
часы за 300 кусков... а на поле играет на 3 куска. Священный паспорт что делает с человеком. Бегом в домашний чемпик Хфедья, бегом бегом.
makkie
makkie
13 августа 2020 в 10:49
Полиция предполагает имена заказчиков.
Сообщается, что это вратари мадридского Реала и Барселоны.
По версии следствия, у заказчиков личные счёты с Федором Смоловым)
Footbolista
Footbolista
13 августа 2020 в 10:36
swed
swed ответ cska1948 (раскрыть)
13 августа 2020 в 10:33
это сказал Джоббс, чья компания производит часы за 1000 долларов.
Иронично
Project Pandora
Project Pandora
13 августа 2020 в 10:18
Сам виноват. Нечего с Дзюбой на пару развлекаться.
cska1948
cska1948
13 августа 2020 в 10:07
Кто-то из умных сказал: зачем покупать часы за 300 тысяч евро, если часы за 100 евро показывают точно такое время, как часы за 300 тысяч?
ssmith589
ssmith589
13 августа 2020 в 09:33
Смолов видимо не знал что Барселона европейская столица карманников и воров. И это реально так, кто там бывал знает что там за ад с воровством. Полиция такую ерунду как карманные кражи даже не расследует.
Трезвый повар
Трезвый повар
13 августа 2020 в 08:32
Воры хотели вернуть Смолову часы за вознаграждение в 150 тысяч
Отправили ему смс, но Смолов его не получил, так как у него украли телефон который лежал в его машине которую тоже угнали
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 августа 2020 в 08:11
Как пришли, так и ушли. Кто-то на эти бабки всю жизнь жил бы. Это ненормально брать часы за такую сумму. Одни понты.
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
13 августа 2020 в 07:42
Федя понтовщик.
25процентный клоун
25процентный клоун
13 августа 2020 в 07:35
Дзюба подарок Азмуну как раз подискивал в испании
-Хостинский-
-Хостинский-
13 августа 2020 в 07:05
Богатый ' купит новые )
4RT
4RT
13 августа 2020 в 07:04
Он что когда в сортир идёт часы снимает?
Grabovsky
Grabovsky
13 августа 2020 в 06:59
Сам прое.... По синьке теперь виноватых ищет.
VAN ARM
VAN ARM
13 августа 2020 в 06:54
как говорится пить надо меньше))))))))))))
AfrikSimon
AfrikSimon
13 августа 2020 в 06:13
Часы купил на гонорар от сборной Хорватии.
ABir
ABir
13 августа 2020 в 05:57
Сразу обнаружил или по утру?
112910415
112910415
13 августа 2020 в 05:04
это потому что он белый ?!
roma33rus
roma33rus
13 августа 2020 в 05:01
Как можно обнаружить пропажу часов?Где же он их носит?Сейф наверное с собой...
ДСА
ДСА
13 августа 2020 в 04:53
И даже не жалко, незачем деньгами сорить.
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