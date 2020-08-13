У Смолова в ночном клубе Барселоны украли часы стоимостью 300 тысяч евро

Нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, на правах аренды выступавшего за «Сельту», обокрали в день матча с «Эспаньолом» (0:0) в заключительном туре Примеры.
19 июля по окончании встречи с каталонским клубом Смолов вместе со своими друзьями отправился в ночной клуб Барселоны. Там форвард обнаружил пропажу часов стоимостью 300 тысяч евро. Сообщается, что Смолов написал заявление в полицию.
Напомним, в услугах россиянина заинтересован «Фенербахче».
А ведь он играл за клуб который финансируется государством. Сплошные понты.
Государства и футболиста.
Хотя, вполне возможно что стоимость часов слегка так преувеличена. Раз в 100.
Смолов, снимая часы: "Посмотрите сами!")
Сообщается, что это вратари мадридского Реала и Барселоны.
По версии следствия, у заказчиков личные счёты с Федором Смоловым)
Иронично
Отправили ему смс, но Смолов его не получил, так как у него украли телефон который лежал в его машине которую тоже угнали