Адвокат Кокорина: «Пойдём до конца, будем обжаловать решение»

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировала решение суда по делу её клиента.
Хорошо, что у нас есть право обжаловать, пойдём до конца. Александру ещё не сообщала.
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировала решение суда по делу её клиента.
Хорошо, что у нас есть право обжаловать, пойдём до конца. Александру ещё не сообщала.
Естественно сопровождая самыми последними оскорблениями.
А да забыл, Кокорин в Спартак перешёл, теперь он честный и порядочный человек, каким и был раньше!!!
Естественно сопровождая самыми последними оскорблениями.
А да забыл, Кокорин в Спартак перешёл, теперь он честный и порядочный человек, каким и был раньше!!!
Кокорину даже заявится не дают за команду в которой хотел играть.....
А адвокат оправдания хочет ??? ))))
Кокорину даже заявится не дают за команду в которой хотел играть.....
А адвокат оправдания хочет ??? ))))