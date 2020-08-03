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Адвокат Кокорина: «Пойдём до конца, будем обжаловать решение»

вчера, 17:40

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Спартака» Александра Кокорина, прокомментировала решение суда по делу её клиента.

Хорошо, что у нас есть право обжаловать, пойдём до конца. Александру ещё не сообщала.

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Карина Кари
Карина Кари
сегодня в 01:45
Саша кокоша жена арестантов😂
текепбир
текепбир
вчера в 23:15
болельщики разных клубов.... кто то грызется кто то как сказали переобувается. что не наше то г... а кто футболисты? такие же люди как мы но имеют больше таланта в футболе. кажлый работант как может и заоабатывпть старается больше. и зря в корень не кривиье душой,во всех этих флуктуациях в российском футболе они пешки. наверное надо быть дружнее и общим фронтом выступать против хозяев жизни решаюших вся и все в своих узких кругах. зачистыйфутбол
Знатог
Знатог
вчера в 21:57
А ежели суд пересмотрит да увеличит срок? Ладно мол, теперь не год а три. Че тогда?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:52
Зато теперь из Питера летят всякого рода нелицеприятные вещи. Просто болельщики обеих команд синхронно переобулись.
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 19:48
Всё правильно, нужно идти до конца.
Брулин
Брулин
вчера в 19:09
Мосгорсуд не последовал указаниям вышестоящей инстанции и оставил все как есть. - это уже попахивает судебным произволом. может пора освободить некоторых псевдосудей - пусть поработают как все - в народном хозяйстве.
post-navigator
post-navigator ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 19:00
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:53
    Адвокату есть за что бороться.
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    вчера в 18:46
    Ага, в спортлото напишите, там рассмотрят, гыгы. Федун оплатит.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 18:21
    Интересно, а где спартаковские правдолюбы, которые с самого начала утверждали, что таким как Кокорин не место в Российском футболе, да и сидеть ему надо 10 не меньше?
    Естественно сопровождая самыми последними оскорблениями.
    А да забыл, Кокорин в Спартак перешёл, теперь он честный и порядочный человек, каким и был раньше!!!
    drug01
    drug01
    вчера в 18:11
    Куда дальше там конец поля?
    Wuhan Proletarian
    Wuhan Proletarian
    вчера в 18:08
    Будем, Саша, биться до конца, пока у тебя лавэ в кармане шуршит - святое адвокатское дело богатенького Буратино на бабки развести.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 18:08
    Бесполезно всё это!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:07
    Какой интересный адвокат )))

    Кокорину даже заявится не дают за команду в которой хотел играть.....
    А адвокат оправдания хочет ??? ))))
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 17:49
    Лучше пака посадить а его есть за что отправить в Сибирь.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    вчера в 17:44
    Что еще может сказать адвокат.
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