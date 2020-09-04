Рамос: «Если бы Германия победила, это было бы несправедливо»

Защитник «Реала» и сборной Испании подвёл итоги ничейного матча с Германией (1:1) в рамках Лиги Наций.

Если бы Германия победила, это было бы несправедливо. Мы выкладывались на поле до самого конца, несмотря на то, что израсходовали много энергии. Положение становилось отчаянным, но мы продолжали верить, сохраняли дисциплину и получили то, что заслужили.

Мы доминировали в первом тайме, но не забивали, а затем пропустили. Это заставило нас задуматься и скорректировать планы. Германия очень хорошо закрывала пространство между линиями, поэтому нам пришлось создавать моменты, используя фланги. В конце концов, мы сравняли счёт.

В целом дебютанты выступили хорошо. Они смелые, голодные и хотят сделать сборную Испании сильнее. Эти «дети» уже не просто подающие надежды. Они важные игроки для национальной команды.