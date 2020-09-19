«Реал» объявил о трансфере Серхио Регилона в «Тоттенхэм»

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19 сентября 2020, 20:03

«Реал» на официальном сайте объявил о переходе защитника Серхио Регилона в «Тоттенхэм».

«Наш клуб хочет поблагодарить Серхио Регилона за его приверженность, профессионализм и образцовое поведение на протяжении всей его карьеры в „Реале“. Мы желаем ему удачи на новом этапе», — говорится в заявлении мадридского клуба.

Вчера, 18 сентября, Серхио прибыл в Лондон для подписания контракта и прохождения медобследования.