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«Реал» объявил о трансфере Серхио Регилона в «Тоттенхэм»

19 сентября 2020, 20:03

«Реал» на официальном сайте объявил о переходе защитника Серхио Регилона в «Тоттенхэм».

«Наш клуб хочет поблагодарить Серхио Регилона за его приверженность, профессионализм и образцовое поведение на протяжении всей его карьеры в „Реале“. Мы желаем ему удачи на новом этапе», — говорится в заявлении мадридского клуба.

Вчера, 18 сентября, Серхио прибыл в Лондон для подписания контракта и прохождения медобследования.

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Legend 6 (комментарий удален) (раскрыть)
20 сентября 2020 в 19:22
Вот и получается что Менди основной, а для Регилона места не осталось, так как Марсело кореш Зидана и хотя бы в запасе, но Зидан найдёт ему место
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Legend 6 (комментарий удален) (раскрыть)
20 сентября 2020 в 11:51
А разве Менди уже не на его позиции? Причём этот французик будет поинтересней Регилона
Слайш
Слайш
20 сентября 2020 в 00:16
Очень зря продали такого игрока! Как по мне, они с Менди должны были конкурировать и играть по очереди. Или Зидан считает, что Марсело вновь будет играть так же как в молодости? Хотя решения Зидана по трансферам я давно перестал понимать
sihafazatron
sihafazatron
19 сентября 2020 в 21:46
Жаль парня, пока там моур у руля будет деградировать
David Young
David Young
19 сентября 2020 в 21:41
Неизвестно, как у него там выйдет.
dimagas2
dimagas2 ответ Шишанутый (раскрыть)
19 сентября 2020 в 21:27
А аренда не вариант?
Шишанутый
Шишанутый ответ dimagas2 (раскрыть)
19 сентября 2020 в 21:06
Чтобы игрок прогресировал а не на лавке седел. Выкупят назад если нужен станет. Как было с Моратой напремер.
Шишанутый
Шишанутый
19 сентября 2020 в 21:04
Удачи Регилону в ТТХ! Покажи там бегункам с острова как надо в футбол играть.
dimagas2
dimagas2
19 сентября 2020 в 20:33, ред.
Зачем его продавать?Так или иначе Марсело годик максимум отбегат.
ДАША Д
ДАША Д
19 сентября 2020 в 20:30
В фарм-клуб похоже переходит.
VAN ARM
VAN ARM
19 сентября 2020 в 20:16
не просто ему там будет это точно)))
STVA 1
STVA 1
19 сентября 2020 в 20:09
Наверное заиграет в ТТХ
A.S.A
A.S.A
19 сентября 2020 в 20:06
Должен заиграть на прилином уровне
Скорость отличная как раз для АПЛ самое то
ЮЗИК
ЮЗИК
19 сентября 2020 в 20:05
Как же без него Реал
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