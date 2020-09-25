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Адебайор может вернуться в АПЛ

25 сентября 2020, 11:52

Нападающий Эммануэль Адейбайор может вернуться в АПЛ.

Как сообщается, «Вест Бромвич» рассматривает вариант с подписанием опытного форварда. 36-летний футболист является свободным агентом, покинув парагвайский клуб «Олимпия» в июле этого года, и может перейти в стан «дроздов» бесплатно.

Адебайор известен по выступлениям в АПЛ за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Тоголезский нападающий может вернуться в Англию спустя 4 года, где он последний раз выступал в составе «Кристал Пэлас», покинув команду в 2016 году.

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ДСА
ДСА
25 сентября 2020 в 11:58
Тяжко ему уже будет свой класс показывать.
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