Адебайор может вернуться в АПЛ

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25 сентября 2020, 11:52

Нападающий может вернуться в АПЛ .

Как сообщается, «Вест Бромвич» рассматривает вариант с подписанием опытного форварда. 36-летний футболист является свободным агентом, покинув парагвайский клуб «Олимпия» в июле этого года, и может перейти в стан «дроздов» бесплатно.