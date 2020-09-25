Адебайор может вернуться в АПЛ

Нападающий Эммануэль Адейбайор может вернуться в АПЛ.
Как сообщается, «Вест Бромвич» рассматривает вариант с подписанием опытного форварда. 36-летний футболист является свободным агентом, покинув парагвайский клуб «Олимпия» в июле этого года, и может перейти в стан «дроздов» бесплатно.
Адебайор известен по выступлениям в АПЛ за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Тоголезский нападающий может вернуться в Англию спустя 4 года, где он последний раз выступал в составе «Кристал Пэлас», покинув команду в 2016 году.