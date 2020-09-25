Мбаппе может уйти из ПСЖ за копейки. «Реал» и «Ливерпуль» уже начали сражение

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вчера, 11:45

В 2020-м трансфер невозможен. Но через год многое меняется. «Соккер.ру» — о судьбе главного таланта мирового футбола.

Мбаппе уже четвёртый в списке самых высокооплачиваемых игроков мира. По оценкам издания «L'Équipe», Килиан получает 23.6 млн евро зарплаты, а еще 11.8 добавляет благодаря личным спонсорам и рекламе. Огромные деньги для 21-летнего парня. Выше в мире футбола только Месси, Роналду и Неймар, но друг Килиана опережает его более чем в два раза. Сразу имеем одну из причин, почему отец-агент Мбаппе, которого ПСЖ обвинял окольными путями через прессу в «крайней жадности», активно контактирует с другими клубами.

Впрочем, Мбаппе не может жаловаться на ПСЖ – в Париже выдали больше денег, чем получают за год Салах, Погба, Гризманн или Левандовски. Одновременно бросается в глаза, что для мировых корпораций именно Килиан – самый привлекательный лот на планетарных торгах. За рекламу и от спонсоров француз уже получает 11.8 млн евро. И получит намного больше, когда окажется в более успешных по объему зарубежных трансляций лигах – АПЛ или Ла Лиге.

Спонсоры ценят Килиана сильнее, чем даже Салаха, который на каждом углу на рекламе в 100-миллионом Египте. А ведь Мохаммед играет в АПЛ за «Ливерпуль» — клуб с одной из самых больших, если не рекордной армией фанатов в мире. Он уже выигрывал Лигу чемпионов, чем заработал себе фанатов не только в Африке и на Ближнем Востоке, но и в Азии, где процент «глорихантеров» традиционно большой. Килиану тоже нужно в клуб, где в его игры влюбятся богатые южные корейцы, японцы и китайцы.

Говорим о деньгах, поскольку футбольный фактор в трансфере Мбаппе куда угодно из ПСЖ слишком банальный. Это молодой и титулованный чемпион мира, который не замешан в скандалах, как Неймар, обычно в приличной физической форме – Тухель не жалуется, что Килиан ленивый. Его с пеленок ведёт лично Зидан, сам юный француз положительно отзывался о Клоппе, причем несколько раз. И «Ливерпуль» нахваливал в интервью. Это один из самых ценных игроков планеты, трансфер Килиана – вопрос времени.

И денег, больших денег. Мбаппе понимает, что шейхи из ПСЖ хоть завтра улучшат условия по личному контракту до 50 млн евро зарплаты, но вряд ли Килиана устроит соглашение до 2024-го года, если именно время играет на него. В этом году из-за невероятных потерь мирового футбола – в ФИФА назвали сумму в 14 миллиардов долларов (чуть больше триллиона рублей), все клубы вынуждено взяли паузу и большие трансферы позволяет в основном только один Абрамович. Например, «Ливерпуль» придумал целую комбинацию, чтобы заполучить Диого Жоту.

«Реал» тоже сидит тихо – убрали Бэйла, чтобы не платить большую зарплату за игру в гольф, но к Мбаппе лишь присматриваются. У Мадрида есть деньги, но Зидан понимает, что в этом сезоне идти за Килианом не стоит, лучше обождать. Во-первых, 21-летнего парня еще раз надо проверить в больших матчах – а начинаются проблемы с успешной игрой в решающий момент, как видели в Лиге чемпионов, где в плей-офф француз мог сыграть ярче. Во-вторых, сейчас у «Реала» есть Азар, Бензема и ряд молодых ребят, что подменят Бэйла справа.

А Килиан привязан к ПСЖ контрактом до 2022-го года. Но французы сообщили, что парижане допустили в соглашении Мбаппе пункт, что позволяет ему уйти через год всего за 100 млн евро. Если правда, то очередь из желающих вырастет – «Ювентус», «Ливерпуль», МЮ и МС точно попытаются найти общий язык с отцом Килиана в ближайшие месяцы. Многие мечтают заполучить молодого парня, которого в «Реале» оценивали в 280 млн евро – мировой рекорд, выше трансфера Неймара в ПСЖ , за 100 млн в мире, где Перес заплатил за немолодого Азара на 60 больше.

Но сейчас Мбаппе оценивают в 180-250 млн евро даже с учетом «скидки» на времена. Причем доходы ведущих клубов за прошлый сезон показывают – есть парочка команд, что может позволить контракт француза не сейчас, но через год. «Реал» легко соберет 100 млн евро, но и 250 осилят. Там проблема скорее в зарплате. Но есть ли у «Мадрида» реальные конкуренты? Конечно же. Во-первых, не стоит недооценивать умение Недведа и Паратичи, а также всего клана Аньелли вести футбольные переговоры. Если вдруг Роналду захочет в ПСЖ – возможный вариант, если не подружится с Пирло, то парижанам будет выгоден обмен француза на португальца с доплатой.

Причем учтите, что Мбаппе будет свободным агентом лишь в 2022-м, через год мнение клуба еще важно. Также до пандемии появилась интересная информация из США . Большая корпорация, которая теперь вряд ли чувствует себя так же хорошо в плане финансов, но могущественнее многих стран, стала спонсором «Ливерпуля». Причем идея у этих влиятельных в мире спорта людей была простой. Раз Клопп – очаровательный, «красные» — чемпионы АПЛ , а Мбаппе – человек, которого легко продать богатым американским фанатам, которым важен принцип «diversity» в спорте, то надо соединить их вместе под одними знаменами.

Причем в АПЛ деньги, вложенные в трансфер звезды ПСЖ , отбить куда проще, чем в Ла Лиге. Так что Килиан дважды подумает, куда ему идти. Французы успешно играли в Серии А – Платини, Тюрам, Трезеге, Зидан. Великолепные французы играли в Ла Лиге – тот же Зинедин, Бензема, Гризманн (рекордсмен Примеры по количеству матчей среди французов, на пару матчей опережает Карима), Варан, Макелеле. Шикарные представители страны с кредо «добавь сливочное масло во всё рецепты» круто смотрелись в АПЛ – по ту сторону Ла-Манша королевский футбол показывали Кантона и Анри. Хотя Пирес, Галлас, Виейра, Эвра или Льорис тоже не последние люди в истории АПЛ .

Важно отметить, что Мбаппе благодаря дружбе с Неймаром добавил в рекламной привлекательности. Раньше смешно смущался после подарка команды – капитан Тьяго Силва презентовал ему маску черепашки-ниндзя, ведь когда Мбаппе улыбается, то похож на знаменитых героев по выражению лица. Теперь он уже как Роналду – готовая модель для рекламы.

Он уже имеет 43.4 миллиона подписчиков только в «Инстаграме». И прекрасно понимает – для роста популярности и уважения в футболе важно играть в топ-4. Аргумент, что «Лион» и ПСЖ непобедимые, раз играли в полуфиналах Лиги чемпионов, не принимается. Сильные команды есть всюду, но стабильнее многих играют такие монстры, как «Бавария», «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». Но поскольку «Ювентус» в списке претендентов на Мбаппе откатит назад финансовое состояние Серии А – скорее поверим, что Салах вернется в Италию, наигравшись в АПЛ , то фактически за Килиана будут воевать три клуба.

Причем «Манчестер Сити», который не пошел до конца за Месси, хотя продумал, как аккумулировать деньги на такой трансфер, будет аусайдером. «Реал» подходит, поскольку француз за него болеет с детства, а «красные» — из-за клубного порядка. Тут ведь еще война американской – спонсоры «Ливерпуля», и немецкой – делают форму для «Мадрида», корпораций. Обе могут сделать так, что команды Зидана и Клоппа найдут средства для трансфера Мбаппе. Килиану важно хорошенько все обдумать – возможно, Ла Лигу ждет спад, ведь смены поколений в «Реале» и «Барселоне» неизбежны?

И еще посмотрим на Мадрид без Рамоса, Крооса и Бензема, а на каталонцев без Месси, Бускетса, Пике и Суареса. Перес активно снижает средний возраст основы – заявка «Реала» лишь на год старше, чем заявка «Ливерпуля», но дело не только в этом. Также в Мадриде Килиан останется левым форвардом – Бензема будет уступать место в центре, но Карим не вингер. А в Ливерпуле возможен вариант с игрой на острие. Так что зарплата будет важна отцу-агенту футболиста. Сумма трансфера принципиально важна для ПСЖ – возможно, из уважения к клубу Мбаппе объявит об уходе после Евро-2020 через год, но подпишет новое соглашение с конкретной «клаусулой» в районе 200 млн евро.