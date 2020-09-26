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Бывший игрок «Локомотива» сравнил Билялетдинова с Роналду

26 сентября 2020, 17:27

Бывший футболист «Локомотива» Дейвидас Чеснаускис похвалил экс-игрока москвичей Динияра Билялетдинова.

Динияр Билялетдинов перед переходом в «Тракай» звонил мне и спрашивал, приезжать ли или нет. Я там долго играл. Клуб молодой, который инвестирует в перспективных футболистов. Я сказал только хорошее. Был ли у Билялетдинова пафос, что он играл в «Эвертоне»? Нет, наоборот. Местные ребята ждали его.

Когда все познакомились с ним и узнали его поближе, поняли что Динияр дружелюбный и простой. И не чувствовалось, что он звезда, что он в «Эвертоне» играл. Он полностью отдавался на тренировках. Динияр передавал лучшие свои качества молодёжи. По статусу, а не по поведению, он был как Криштиану Роналду. Для нас он считался звездой.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
26 сентября 2020 в 19:43
забавные сравнения ))) улыбнуло))))
ЮЗИК
ЮЗИК
26 сентября 2020 в 18:22
Роналду местного разлива
shlomo
shlomo
26 сентября 2020 в 17:28
Хорошо сравнил...по статусу и поведению...:))))
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