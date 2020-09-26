Бывший игрок «Локомотива» сравнил Билялетдинова с Роналду

Бывший футболист «Локомотива» похвалил экс-игрока москвичей .

Динияр Билялетдинов перед переходом в «Тракай» звонил мне и спрашивал, приезжать ли или нет. Я там долго играл. Клуб молодой, который инвестирует в перспективных футболистов. Я сказал только хорошее. Был ли у Билялетдинова пафос, что он играл в «Эвертоне»? Нет, наоборот. Местные ребята ждали его.

Когда все познакомились с ним и узнали его поближе, поняли что Динияр дружелюбный и простой. И не чувствовалось, что он звезда, что он в «Эвертоне» играл. Он полностью отдавался на тренировках. Динияр передавал лучшие свои качества молодёжи. По статусу, а не по поведению, он был как Криштиану Роналду. Для нас он считался звездой.