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Писарев: «Отставка Новикова? Здесь дело далеко не только в тренере»

29 сентября 2020, 15:51

Бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев прокомментировал увольнение Кирилла Новикова с поста главного тренера московского «Динамо».

Поражение «Динамо» «Химкам» — тренерский провал или результат персональных ошибок игроков? Думаю, это все вместе, в «Динамо» все как-то по кругу: проходит селекция, потом сразу убирают ответственного за эту селекцию, просто жмут ему руку и говорят спасибо, дальше мы будем ее разгребать. Сейчас вот разгребается селекция прошлого созыва, скажем так. Но я не думаю, что какой-то другой тренер мог сделать что-то лучше.

Разумеется, проиграть «Локомотиву» из Тбилиси ни при каком тренере, ни при каком составе было нереально, но, тем не менее, они это сделали. А уж вчерашнее поражение «Химкам» — это следствие вот этих всех неуверенностей и прошлых неудач, которые последние годы есть у «Динамо». Там ничего сверхъестественного нет, если бы это произошло в «Краснодаре» или в «Зените», то было бы поразительно, а в «Динамо» почему-то это все еще кого-то удивляет.

Отставка Новикова? В «Динамо» рано или поздно это происходит со всеми, потому что дело далеко не только в тренере, здесь вопрос системный.

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mihey1971
mihey1971
30 сентября в 05:10
Нет игры поставленной есть единичные проблески
протон1
протон1
29 сентября в 20:28
а в чем дело? там смородская?
112910415
112910415
29 сентября в 18:36
дань традиции
ДСА
ДСА
29 сентября в 17:08
Похоже игроки тренера слили.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
29 сентября в 16:54
Конечно системный, потому что только в Динамо системный набор идиотов и проходимцев....
Faustello
Faustello
29 сентября в 16:39
Надо Орещука возвращать, он все наладит! Гы гы гы
Garrincha58
Garrincha58
29 сентября в 16:25
Филиппа купили за 20 а Новиков с ним работать не захотел спрашивается куда деть Филипка его и за 5 никто не купит а Новиковых у нас миллион и команда ничего не теряет заменить тренера на такого же Новикова
nubom
nubom
29 сентября в 16:11
Дело в шляпе...
beefs
beefs
29 сентября в 16:00
все шишки на тренере...
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 15:55
это ясно всем))но выгнать можно только тренера))))))))
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