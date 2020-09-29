Писарев: «Отставка Новикова? Здесь дело далеко не только в тренере»

Бывший главный тренер молодежной сборной России прокомментировал увольнение с поста главного тренера московского «Динамо».

Поражение «Динамо» «Химкам» — тренерский провал или результат персональных ошибок игроков? Думаю, это все вместе, в «Динамо» все как-то по кругу: проходит селекция, потом сразу убирают ответственного за эту селекцию, просто жмут ему руку и говорят спасибо, дальше мы будем ее разгребать. Сейчас вот разгребается селекция прошлого созыва, скажем так. Но я не думаю, что какой-то другой тренер мог сделать что-то лучше.

Разумеется, проиграть «Локомотиву» из Тбилиси ни при каком тренере, ни при каком составе было нереально, но, тем не менее, они это сделали. А уж вчерашнее поражение «Химкам» — это следствие вот этих всех неуверенностей и прошлых неудач, которые последние годы есть у «Динамо». Там ничего сверхъестественного нет, если бы это произошло в «Краснодаре» или в «Зените», то было бы поразительно, а в «Динамо» почему-то это все еще кого-то удивляет.

Отставка Новикова? В «Динамо» рано или поздно это происходит со всеми, потому что дело далеко не только в тренере, здесь вопрос системный.