«Фиорентина» или «Верона» могут перехватить Шомуродова у «Дженоа»

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30 сентября 2020, 21:26

Трансфер нападающего «Ростова» в «Дженоа» может сорваться в последний момент.

Ранее в «Дженоа» подтвердили предстоящий трансфер, однако по информации источника, с предложениями по покупке форварда сборной Узбекистана вышли еще два клуба Серии А – «Верона» и «Фиорентина», которые готовы предложить до 10 млн евро.

Отмечается, что «фиалки» готовы заплатить за Шомуродова всю сумму целиком, а «Верона» и «Дженоа» только в рассрочку. В такой ситуации предложение генуэзцев выглядит наименее предпочтительным.