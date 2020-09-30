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«Фиорентина» или «Верона» могут перехватить Шомуродова у «Дженоа»

30 сентября 2020, 21:26

Трансфер нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова в «Дженоа» может сорваться в последний момент.

Ранее в «Дженоа» подтвердили предстоящий трансфер, однако по информации источника, с предложениями по покупке форварда сборной Узбекистана вышли еще два клуба Серии А – «Верона» и «Фиорентина», которые готовы предложить до 10 млн евро.

Отмечается, что «фиалки» готовы заплатить за Шомуродова всю сумму целиком, а «Верона» и «Дженоа» только в рассрочку. В такой ситуации предложение генуэзцев выглядит наименее предпочтительным.

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рус фан
рус фан
01 октября в 00:34
Во Флоренцию предпочтительней на мой взгляд, с точки зрения силы команды.
Дрогба0707
Дрогба0707
30 сентября в 23:26
Когдаже начнет и Русских приглашат в Европу топ клубам ну видимо им не нужен или не уровен)
SHMEL
SHMEL
30 сентября в 23:10
Если все так как описывают, то вопрос, куда перейдет Элдор решен.
Gahi
Gahi
30 сентября в 22:08
Интересный поворот в судьбе Шомуродова мы наблюдаем. А для Ростова новый бонус, и сумму приличную предлагают 10 млн и всё сразу готовы заплатить, акции Элдора пошли вверх ☝. Это говорит о том что за ним наблюдают многие клубы, раз готовы плотить такие деньги. Каким будет ответ на данное предложение? Удачи
BDA8181
BDA8181
30 сентября в 21:55
Ну наконец-то игроки решили все таки футбол дороже, чем бабло в болоте. Удачи парню в Сериале.
Vredinka_online
Vredinka_online
30 сентября в 21:51
Кто ему устроил такую рекламную акцию в Италии. Очень интересно бы узнать)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 21:49
Ну разве мог себе представить Шомуродов такую ситуёвину. Начинается эпопея,Шомуродов нужен всем!
bojarind
bojarind
30 сентября в 21:46
Он даже для Соссуоло не подойдет.
Caniggia
Caniggia
30 сентября в 21:31
Узбек нарасхват!
матос
матос
30 сентября в 21:30
вот в Фиору пусть и следует нап узбекский , там игруны неплохие собраны.
Сп62
Сп62
30 сентября в 21:29
Вот так. Игроки Ростова, как горячие пирожки, нарасхват.
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