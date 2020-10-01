ГлавнаяНовости

Камболов: «Хочется увидеть в Краснодаре грандов. Например, „Ювентус“»

01 октября 2020, 01:29
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов после победы над ПАОКом (2:1) в ответном матче раунда плей-офф.

Все видели, что была очень тяжёлая игра. И психологически справились, и ребята все молодцы, собрались. Доказали, что мы команда.

Кого бы хотел видеть в соперниках? Конечно, хочется увидеть грандов у себя в городе. Можно, например, «Ювентус».

Посвящаю победу, в первую очередь, родителям и всем болельщикам, кто переживал за нас.

Сегодня стали известны все участники группового этапа ЛЧ. «Краснодар» попал в 3-ю корзину.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
h8you
h8you ответ Qatar Airways (раскрыть)
01 октября в 11:57, ред.
    An Jo
    An Jo
    01 октября в 07:57
    я тоже хочу видеть в краснодаре Ювентус)
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ Qatar Airways (раскрыть)
    01 октября в 05:42
    Ливер и Сити - это гранды?)) Бггг
    Так как Камболов разбирается в футболе, то наверное неспроста не назвал ни тех ни других, а назвал Ювентус ))
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    01 октября в 02:52
    Объясните Руслану, что если он, уже можно сказать ветеран по футбольным меркам, ещё в садик ходил, когда Ювентус что-то выигрывал в последний раз, то вряд ли такой клуб можно отнести к грандам.
    Ливерпуль, Бавария, Сити - играть нужно с лучшими и у них же учиться, а не смотреть на ползающую улитку с прокачанной судейской веткой умений.
    КЭТиК
    КЭТиК
    01 октября в 02:01
    Кого-нибудь точно увидим.
    Анпилкин
    Анпилкин
    01 октября в 01:30
    Было бы неплохо поиграть с грандами
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100