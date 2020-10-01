Камболов: «Хочется увидеть в Краснодаре грандов. Например, „Ювентус“»

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов после победы над ПАОКом (2:1) в ответном матче раунда плей-офф.
Все видели, что была очень тяжёлая игра. И психологически справились, и ребята все молодцы, собрались. Доказали, что мы команда.
Кого бы хотел видеть в соперниках? Конечно, хочется увидеть грандов у себя в городе. Можно, например, «Ювентус».
Посвящаю победу, в первую очередь, родителям и всем болельщикам, кто переживал за нас.
Сегодня стали известны все участники группового этапа ЛЧ. «Краснодар» попал в 3-ю корзину.
Так как Камболов разбирается в футболе, то наверное неспроста не назвал ни тех ни других, а назвал Ювентус ))
Так как Камболов разбирается в футболе, то наверное неспроста не назвал ни тех ни других, а назвал Ювентус ))
Ливерпуль, Бавария, Сити - играть нужно с лучшими и у них же учиться, а не смотреть на ползающую улитку с прокачанной судейской веткой умений.
Ливерпуль, Бавария, Сити - играть нужно с лучшими и у них же учиться, а не смотреть на ползающую улитку с прокачанной судейской веткой умений.