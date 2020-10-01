Главный тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал главного тренера «Сочи» на два матча РПЛ . Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Федотов Владимир Валентинович дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады.

Если бы он не принес публичные извинения, это было бы несколько иное наказание. Его извинения — это смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован.