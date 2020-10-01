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Главный тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на два матча РПЛ

01 октября 2020, 18:09

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Сочи» Владимира Федотова на два матча РПЛ. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Федотов Владимир Валентинович дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады.

Если бы он не принес публичные извинения, это было бы несколько иное наказание. Его извинения — это смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован.

Во время матча РПЛ с «Краснодаром» с поля был удален защитник сочинцев Кирилл Заика. Федотов эмоционально отреагировал на красную карточку, показанную игроку, за что был удален с тренерской скамейки. Позднее он извинился за свое поведение.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
01 октября в 20:32
Привык в пердиве крыть всех и выходить сухим из воды. Ещё легко отделался 🎃
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 октября в 19:14
И Бурвиль своё отхватил ! Не всё коту масленница !
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 18:41
И тут за правду наказали
Eddja
Eddja
01 октября в 18:22
    shlomo
    shlomo
    01 октября в 18:18
    Договорился Володя....получите, распишитесь...
    David Young
    David Young
    01 октября в 18:16
    Справедливое наказание.
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