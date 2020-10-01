Главный тренер «Сочи» Федотов дисквалифицирован на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Сочи» Владимира Федотова на два матча РПЛ. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Федотов Владимир Валентинович дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады.
Если бы он не принес публичные извинения, это было бы несколько иное наказание. Его извинения — это смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован.
Во время матча РПЛ с «Краснодаром» с поля был удален защитник сочинцев Кирилл Заика. Федотов эмоционально отреагировал на красную карточку, показанную игроку, за что был удален с тренерской скамейки. Позднее он извинился за свое поведение.