«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников. Итоги жеребьёвки ЛЧ

Сегодня, 1 октября, в студии швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
«Зенит» сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге». «Локомотив» столкнется в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». «Краснодар» будет противостоять «Севилье», «Челси» и «Ренну».
Группа А
1. «Бавария»
2. «Атлетико»
3. «Зальцбург»
4. «Локомотив»
Группа B
1. «Реал»
2. «Шахтер»
3. «Интер»
4. «Боруссия» Менхенгладбах
Группа C
1. «Порту»
2. «Манчестер Сити»
3. «Олимпиакос»
4. «Марсель»
Группа D
1. «Ливерпуль»
2. «Аякс»
3. «Аталанта»
4. «Мидтьюлланд»
Группа E
1. «Севилья»
2. «Челси»
3. «Краснодар»
4. «Ренн»
Группа F
1. «Зенит»
2. «Боруссия» Дортмунд
3. «Лацио»
4. «Брюгге»
Группа G
1. «Ювентус»
2. «Барселона»
3. «Динамо» Киев
4. «Ференцварош»
Группа H
1. ПСЖ
2. «Манчестер Юнайтед»
3. «РБ Лейпциг»
4. «Истанбул Башакшехир»
Даже у Локо больше шансов занять 3 место в своей группе, чем у зенита
Даже у Локо больше шансов занять 3 место в своей группе, чем у зенита
Краснодар и Локо сразу досвидания, а вот проект за 3-е место поборется!!!!!!!!!!
Краснодар и Локо сразу досвидания, а вот проект за 3-е место поборется!!!!!!!!!!
2. Родина
3. Енисей
Пока мы тут жеребьёвки обсуждаем, Спартак уверенно идёт на первом месте в своей группе
2. Родина
3. Енисей
Пока мы тут жеребьёвки обсуждаем, Спартак уверенно идёт на первом месте в своей группе