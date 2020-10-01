«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников. Итоги жеребьёвки ЛЧ

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01 октября 2020, 19:23

Сегодня, 1 октября, в студии швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

«Зенит» сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге». «Локомотив» столкнется в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». «Краснодар» будет противостоять «Севилье», «Челси» и «Ренну».

Группа А

1. «Бавария»

2. «Атлетико»

3. «Зальцбург»

4. «Локомотив»

Группа B

1. «Реал»

2. «Шахтер»

3. «Интер»

4. «Боруссия» Менхенгладбах

Группа C

1. «Порту»

2. «Манчестер Сити»

3. «Олимпиакос»

4. «Марсель»

Группа D

1. «Ливерпуль»

2. «Аякс»

3. «Аталанта»

4. «Мидтьюлланд»

Группа E

1. «Севилья»

2. «Челси»

3. «Краснодар»

4. «Ренн»

Группа F

1. «Зенит»

2. «Боруссия» Дортмунд

3. «Лацио»

4. «Брюгге»

Группа G

1. «Ювентус»

2. «Барселона»

3. «Динамо» Киев

4. «Ференцварош»