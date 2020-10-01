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«Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников. Итоги жеребьёвки ЛЧ

01 октября 2020, 19:23

Сегодня, 1 октября, в студии швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

«Зенит» сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге». «Локомотив» столкнется в группе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом». «Краснодар» будет противостоять «Севилье», «Челси» и «Ренну».

Группа А
1. «Бавария»
2. «Атлетико»
3. «Зальцбург»
4. «Локомотив»

Группа B
1. «Реал»
2. «Шахтер»
3. «Интер»
4. «Боруссия» Менхенгладбах

Группа C
1. «Порту»
2. «Манчестер Сити»
3. «Олимпиакос»
4. «Марсель»

Группа D
1. «Ливерпуль»
2. «Аякс»
3. «Аталанта»
4. «Мидтьюлланд»

Группа E
1. «Севилья»
2. «Челси»
3. «Краснодар»
4. «Ренн»

Группа F
1. «Зенит»
2. «Боруссия» Дортмунд
3. «Лацио»
4. «Брюгге»

Группа G
1. «Ювентус»
2. «Барселона»
3. «Динамо» Киев
4. «Ференцварош»

Группа H
1. ПСЖ
2. «Манчестер Юнайтед»
3. «РБ Лейпциг»
4. «Истанбул Башакшехир»

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
02 октября в 11:07
Ну что же, шансы безусловно есть...У Зенита, прежде всего. Краснодару будет трудно побороться за выход из группы, а уж про Локомотив это все на уровне фантастики! Удачи всем нашим клубам в ЛЧ!
Санчо Панса
Санчо Панса ответ 112910415 (раскрыть)
02 октября в 11:06
Из тебя выйдет не лучший оракул!)
Константин Белых
Константин Белых ответ leopit (раскрыть)
02 октября в 09:11
Еще бы. Схлестнутся с полуфиналистом ЛЧ удовольствие ниже среднего.
Project Pandora
Project Pandora ответ Prazdnik (раскрыть)
02 октября в 08:53
А что они полуфиналистов и станут ещё на групповом этапе было ясно?
13 RUS
13 RUS
02 октября в 08:34
    abrek123
    abrek123
    02 октября в 08:26, ред.
    Зенит уверен пройдет грех из такой слабой группы не выйти хоть со второго места после Дортмунда если пропустят вперед...Краснодар хз может тоже выйти,уже лет 10 севилья сливается из ЛЧ и не может выйти ее стихия лига европы все время туда вылетает,казалось бы в лиге европе всех рвет но как пападают в ЛЧ уровень севильи сразу стает на много ниже...Смотрю на группу Локомотива и тут все печально максимум за 3 место,хотя кто его знает это футбол пару удалений и голы в свои ворота и аутсайдер бывает стреляет на фарте и удачи...
    karnager
    karnager
    02 октября в 08:21
    снова увидим двух плакс на поле в противостоянии: месси против роналду
    Killofwrath
    Killofwrath ответ STVA 1 (раскрыть)
    02 октября в 08:19
    Зенит дно и независимо от группы зафейлится, как обычно
    Даже у Локо больше шансов занять 3 место в своей группе, чем у зенита
    STVA 1
    STVA 1 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    02 октября в 06:09
    Но не для Зенита. Впрочем спорить я не собираюсь. Время покажет. Удачи МЮ.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков ответ STVA 1 (раскрыть)
    02 октября в 04:47
    Боруссия это подарок по сравнению с другими командами 2 корзины или думаете что Барса, Атлетико, МС, МС, Челси по-лучше варианты? Лацио же всегда проваливается в ЛЧ и не выходит в плей-офф
    рус фан
    рус фан ответ самсон круглый (раскрыть)
    02 октября в 03:59
    Кому им, всем трем командам, ну здесь вы ошибаетесь, потом увидите.
    Spartachok86
    Spartachok86
    02 октября в 03:35
    Краснодар, Локомотив последние места, Зенит третье
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    02 октября в 00:37
    Жуве повезло, что Лион не играет в нынешнем сезоне ЛЧ. Зато есть Аякс)
    Makao
    Makao
    02 октября в 00:23
    Глядя на группу Локомотива, думается, что Зениту и Краснодару в какой-то степени повезло и шансы на выход из группы есть. А железнодорожников ожидает жестокое изнасилование - однозначно.
    nikot
    nikot
    02 октября в 00:13
    Хорошо Динамо Минск нет,вдруг зениту попали бы,опять пришлось бы матч покупать!
    Lews Therin Telamon
    Lews Therin Telamon ответ Prazdnik (раскрыть)
    02 октября в 00:12
    Когда Зенит выбирал себе группу, он ещё не знал, что Лейпциг и Лион будут полуфиналистами.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    02 октября в 00:11
    Газпром купил группу,что же ,посмотрим что будет!!!!!!!!!!!!!!Только не надо говорить что проект группу не покупал -это уже 4-й раз подряд такая х....я!!!!!!!!!!!!Спонсор ЛЧ х...!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Wolf77785 (раскрыть)
    02 октября в 00:09
    Ну в принципе да,но Аталанта посильнее сейчас Боруссии Д ,а в остальном равные команды-середнячки,даже ниже!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Краснодар и Локо сразу досвидания, а вот проект за 3-е место поборется!!!!!!!!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    02 октября в 00:07
      Wolf77785
      Wolf77785 ответ Klaus-S (раскрыть)
      02 октября в 00:02
      У Ливерпуля еще халявнее группа
      Prazdnik
      Prazdnik ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
      01 октября в 23:36
      Лёгкая группа???, снова? Два полуфиналиста лиги чемпионов для вас в прошлом сезоне показалось легким??? Вы здесь явно не для объективного мнения, верно?)
      Lews Therin Telamon
      Lews Therin Telamon
      01 октября в 23:32
      И снова Зениту досталась проходная группа, и снова Зенит умудрится из неё не выйти. Краснодар вполне может пободаться и с Челси, и с Севильей (причём, как мне кажется, с последней будет даже сложнее). Локо - максимум ЛЕ, если Зальцбург позволит.
      самсон круглый
      самсон круглый ответ рус фан (раскрыть)
      01 октября в 23:28
      Не тешь себя надеждами. Последнее место им обеспечено.
      oleg3k
      oleg3k
      01 октября в 23:14
        NEADEKVAT
        NEADEKVAT
        01 октября в 23:04
          Little Caprice
          Little Caprice
          01 октября в 22:48
          Вопрос один - дойдёт ли дело до игр. Пока всё попахивает отменой.
          Schaytan
          Schaytan
          01 октября в 22:17
          1. Спартак
          2. Родина
          3. Енисей
          Пока мы тут жеребьёвки обсуждаем, Спартак уверенно идёт на первом месте в своей группе
          Schaytan
          Schaytan ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
          01 октября в 22:12
          Как раз уровень зенита. Я даже поставлю, что Брюгге они не обыграют
          Нази
          Нази
          01 октября в 22:08
          Интересная группа Д. Самые забавные команды собрались.
          1bear
          1bear
          01 октября в 21:56
          в группе А уже опубликовали итоговую таблицу....
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