«Бавария», «Лацио» и «Челси». Российские клубы узнали соперников по группам ЛЧ

1601560252

вчера, 16:50

Впервые в истории у России три команды в основной сетке Лиги чемпионов, и сегодня все они узнают, с кем сыграют на групповой стадии.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2020/21

Где? В студии Швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве.

Когда? Сегодня, 1 октября, в 18:00 по московскому времени.

Как следить? На официальном сайте УЕФА , в прямом эфире телеканала «Матч!» и, конечно же, на «Соккер.ру»: обновляйте этот материал и обсуждайте события жеребьевки Лиги чемпионов вместе с нами!

Что еще интересного? Во время церемонии жеребьевки будет назван лучший футболист Лиги чемпионов 2019/20. Осталось три претендента: Мануэль Нойер и Роберт Левандовски из «Баварии», а также Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити». К гадалке не ходи, приз достанется польскому форварду, который забил 15 голов в победном для его команды розыгрыше ЛЧ .

Состав участников. По странам

- В число 32 участников Лиги чемпионов попали представители 15 национальных ассоциаций (в прошлом сезоне у 16 стран была хотя бы одна команда на групповой стадии).

- 50% участников представляют чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии. Команды, занявшие четыре первых места в Ла Лиге, АПЛ , Серии A и Бундеслиге, напрямую попадают в число 32 избранных.

- впервые в истории Россия представлена на групповой стадии тремя командами — «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром».

- в этом розыгрыше Лиги чемпионов сразу четыре дебютанта (впервые с 2011 года больше трех новичков): «Краснодар», «Ренн», «Мидтьюлланд» и «Истанбул».

- венгерский «Ференцварош» сыграет в основной сетке Лиги чемпионов во второй раз в истории, причем с дебютного сезона прошло 25 лет. «Зеленые орлы» под руководством украинского тренера Сергея Реброва ради исторического достижения преодолели четыре отборочных раунда.

Испания (4): «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья»

Англия (4): «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»

Италия (4): «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»

Германия (4): «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Менхенгладбах)

Франция (3): ПСЖ , «Марсель», «Ренн»

Россия (3): «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»

Украина (2): «Шахтёр», «Динамо» (Киев)

Португалия (1): «Порту»

Бельгия (1): «Брюгге»

Нидерланды (1): «Аякс»

Австрия (1): «Зальцбург»

Турция (1): «Истанбул»

Греция (1): «Олимпиакос»

Дания (1): «Мидтьюлланд»

Венгрия (1): «Ференцварош»

Состав участников. По корзинам

- 32 участника Лиги чемпионов распределены по четырем корзинам, в каждом из которых восемь команд. Очевидно, представители одной корзины не могут встретиться между собой на групповой стадии.

- Также исключена встреча представителей одной национальной ассоциации.

- Продолжает действовать специальное распоряжение УЕФА , согласно которому клубы из России и Украины разводятся по разным группам.

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ , «Зенит», «Порту».

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы сильнейших национальных первенств, согласно рейтингу УЕФА . Очевидно, что команды из трех нижних корзин мечтают заполучить в соперники «Зенит» или «Порту», хотя петербургские SMMщики шутят, что команду Семака боятся больше ПСЖ и «Севильи».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» (Дортмунд), «Челси», «Аякс».

Мощнейшая по составу участников вторая корзина, причем на встречу с «Шахтером» трио российских клубов не может рассчитывать, так что остаются испанские и английские гранды, «Боруссия» и «Аякс», в составе которых в Россию могут приехать наши хорошие знакомые Аксель Витсель и Квинси Промес.

Корзина 3: «Динамо» (Киев), «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».

«Краснодар» в окружении трех серьезных итальянских клубов, прошлогоднего обидчика и полуфиналиста Лиги чемпионов 2019/20. Наверное, команды из других корзин будут больше всего рады попаданию на киевское «Динамо», но Луческу не приедет в Санкт-Петербург или Москву, а вот Алексей Миранчук может.

Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» (Менхенгладбах), «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

Занимавший последние места в группах в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов «Локомотив» не может похвастаться выдающимся рейтингом, поэтому будет стартовать из последней корзины, где есть представители топ-чемпионатов и дебютанты из Турции, Дании и Венгрии.

Самый жестокий и самый слабый квартет

Как видно из состава участников, квартеты могут получиться очень разными по статусу. Можно собрать группу сплошь из представителей топ-чемпионатов, а можно набрать компанию, в которой «Зенит» будет реальным претендентом на выход в плей-офф.

«Квартет смерти»: «Реал», «Манчестер Сити», «Интер», «Марсель».

«Квартет жизни»: «Зенит», «Аякс», «Зальцбург», «Мидтьюлланд».

Прекрасный и убийственный жребий для «Зенита»

Из всех российских клубов только «Зенит» обладает составом, с которым можно и нужно бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, тем более положение в первой корзине способствует хорошему жребию. Кстати, «Зениту» фартит на жеребьевках, обычно не встречают записных грандов на своем пути, вот три последних набора соперников:

«Бенфика», «Байер», «Монако»

«Валенсия», «Гент», «Лион»

«Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг»

«Бенфики» и «Лиона» на этот раз не будет, а из второй корзины лучше всего достать «Аякс» или хотя бы «Боруссию». Впрочем, эти соперники для всех трех наших клубов выглядят наиболее подходящими.

Удачный жребий для «Зенита»: «Аякс», «Олимпиакос», «Мидтьюлланд».

«Группа смерти» для «Зенита»: «Манчестер Сити», «Интер», «Боруссия» (Менхенгладбах).

Скучный и радостный жребий для «Краснодара»

В Краснодар точно приедут гранды, и я уверен, что Сергей Галицкий, Мурад Мусаев, футболисты и болельщики не расстроятся, если «Краснодар» попадет в «группу смерти». «Быки» уже выполнили первоочередную турнирную задачу, попав в основную сетку турнира, теперь они хотят себя показать.

Скучный жребий для «Краснодара»: «Порту», «Боруссия» (Дортмунд), «Ференцварош».

Интересный жребий для «Краснодара»: «Ливерпуль», «Барселона», «Марсель»

Идеальный и ужасный жребий для «Локомотива»

«Железнодорожники» после двух заходов в Лигу чемпионов с последними местами в группах хотят добиться результата, но будет очень сложно подняться выше четвертого места, учитывая, что «Локомотив» получит соперников из трех верхних корзин. Будет забавно, если Алексей Миранчук вернется на « РЖД Арену» вскоре после отъезда в Италию со своей новой командой: «Локомотиву» может выпасть «Аталанта».

Обнадёживающий жребий для «Локомотива»: «Порту», «Аякс», «Зальцбург».

«Группа смерти» для «Локомотива»: «Реал», «Манчестер Сити», «Аталанта».

Онлайн жеребьёвки

18.01 Трансляция начинается с видеоотчета УЕФА о возобновлении сезона после эпидемии коронавируса.

18.09 Александер Чеферин вручает награду за вклад развитие футбола Дидье Дрогба.

18.16 Затягивается начало непосредственно жеребьевки. На сцене помимо Дрогба появился Флоран Малуда.

18.21 В студии появляется Мануэль Нойер, признанный лучшим вратарем прошлого розыгрыша ЛЧ .

18.28 Наконец-то стартует сама жеребьевка.

18.31 Первой вытаскивают «Баварию».

18.41 Завершена жеребьевка первой корзины. Тем временем приз лучшему защитнику сезона получил Йозуа Киммих.

18.44 Серьезная пара в группе А. «Бавария» и «Атлетико».

18.46 Еще одна суперпара — «Барселона» и «Ювентус» в одной группе.

18.49 «Боруссия» Д — соперник «Зенита».

18.54 Де Брюйне получил приз лучшему хавбеку сезона.

18.58 Стартует жеребьевка 3-й корзины. И сразу достают «Краснодар» в компанию к «Севилье» и «Челси». Рабочий вариант.

19.03 Из 3-й корзины «Зенит» получает «Лацио».

19.08 Левандовски получил приз лучшему форварду сезона 19/20.

19.15 «Локомотив» попадает в компанию к «Баварии» и «Атлетико».

19.16 «Брюгге» — соперник «Зенита».

19.19 «Ренн» дополнил группу «Краснодара».