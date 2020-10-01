«Бавария», «Лацио» и «Челси». Российские клубы узнали соперников по группам ЛЧ

Впервые в истории у России три команды в основной сетке Лиги чемпионов, и сегодня все они узнают, с кем сыграют на групповой стадии.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2020/21
Где? В студии Швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве.
Когда? Сегодня, 1 октября, в 18:00 по московскому времени.
Как следить? На официальном сайте УЕФА, в прямом эфире телеканала «Матч!» и, конечно же, на «Соккер.ру»: обновляйте этот материал и обсуждайте события жеребьевки Лиги чемпионов вместе с нами!
Что еще интересного? Во время церемонии жеребьевки будет назван лучший футболист Лиги чемпионов 2019/20. Осталось три претендента: Мануэль Нойер и Роберт Левандовски из «Баварии», а также Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити». К гадалке не ходи, приз достанется польскому форварду, который забил 15 голов в победном для его команды розыгрыше ЛЧ.
Состав участников. По странам
- В число 32 участников Лиги чемпионов попали представители 15 национальных ассоциаций (в прошлом сезоне у 16 стран была хотя бы одна команда на групповой стадии).
- 50% участников представляют чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии. Команды, занявшие четыре первых места в Ла Лиге, АПЛ, Серии A и Бундеслиге, напрямую попадают в число 32 избранных.
- впервые в истории Россия представлена на групповой стадии тремя командами — «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром».
- в этом розыгрыше Лиги чемпионов сразу четыре дебютанта (впервые с 2011 года больше трех новичков): «Краснодар», «Ренн», «Мидтьюлланд» и «Истанбул».
- венгерский «Ференцварош» сыграет в основной сетке Лиги чемпионов во второй раз в истории, причем с дебютного сезона прошло 25 лет. «Зеленые орлы» под руководством украинского тренера Сергея Реброва ради исторического достижения преодолели четыре отборочных раунда.
Испания (4): «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья»
Англия (4): «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»
Италия (4): «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»
Германия (4): «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Менхенгладбах)
Франция (3): ПСЖ, «Марсель», «Ренн»
Россия (3): «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»
Украина (2): «Шахтёр», «Динамо» (Киев)
Португалия (1): «Порту»
Бельгия (1): «Брюгге»
Нидерланды (1): «Аякс»
Австрия (1): «Зальцбург»
Турция (1): «Истанбул»
Греция (1): «Олимпиакос»
Дания (1): «Мидтьюлланд»
Венгрия (1): «Ференцварош»
Состав участников. По корзинам
- 32 участника Лиги чемпионов распределены по четырем корзинам, в каждом из которых восемь команд. Очевидно, представители одной корзины не могут встретиться между собой на групповой стадии.
- Также исключена встреча представителей одной национальной ассоциации.
- Продолжает действовать специальное распоряжение УЕФА, согласно которому клубы из России и Украины разводятся по разным группам.
Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ, «Зенит», «Порту».
Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы сильнейших национальных первенств, согласно рейтингу УЕФА. Очевидно, что команды из трех нижних корзин мечтают заполучить в соперники «Зенит» или «Порту», хотя петербургские SMMщики шутят, что команду Семака боятся больше ПСЖ и «Севильи».
Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» (Дортмунд), «Челси», «Аякс».
Мощнейшая по составу участников вторая корзина, причем на встречу с «Шахтером» трио российских клубов не может рассчитывать, так что остаются испанские и английские гранды, «Боруссия» и «Аякс», в составе которых в Россию могут приехать наши хорошие знакомые Аксель Витсель и Квинси Промес.
Корзина 3: «Динамо» (Киев), «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».
«Краснодар» в окружении трех серьезных итальянских клубов, прошлогоднего обидчика и полуфиналиста Лиги чемпионов 2019/20. Наверное, команды из других корзин будут больше всего рады попаданию на киевское «Динамо», но Луческу не приедет в Санкт-Петербург или Москву, а вот Алексей Миранчук может.
Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» (Менхенгладбах), «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».
Занимавший последние места в группах в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов «Локомотив» не может похвастаться выдающимся рейтингом, поэтому будет стартовать из последней корзины, где есть представители топ-чемпионатов и дебютанты из Турции, Дании и Венгрии.
Самый жестокий и самый слабый квартет
Как видно из состава участников, квартеты могут получиться очень разными по статусу. Можно собрать группу сплошь из представителей топ-чемпионатов, а можно набрать компанию, в которой «Зенит» будет реальным претендентом на выход в плей-офф.
«Квартет смерти»: «Реал», «Манчестер Сити», «Интер», «Марсель».
«Квартет жизни»: «Зенит», «Аякс», «Зальцбург», «Мидтьюлланд».
Прекрасный и убийственный жребий для «Зенита»
Из всех российских клубов только «Зенит» обладает составом, с которым можно и нужно бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, тем более положение в первой корзине способствует хорошему жребию. Кстати, «Зениту» фартит на жеребьевках, обычно не встречают записных грандов на своем пути, вот три последних набора соперников:
«Бенфика», «Байер», «Монако»
«Валенсия», «Гент», «Лион»
«Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг»
«Бенфики» и «Лиона» на этот раз не будет, а из второй корзины лучше всего достать «Аякс» или хотя бы «Боруссию». Впрочем, эти соперники для всех трех наших клубов выглядят наиболее подходящими.
Удачный жребий для «Зенита»: «Аякс», «Олимпиакос», «Мидтьюлланд».
«Группа смерти» для «Зенита»: «Манчестер Сити», «Интер», «Боруссия» (Менхенгладбах).
Скучный и радостный жребий для «Краснодара»
В Краснодар точно приедут гранды, и я уверен, что Сергей Галицкий, Мурад Мусаев, футболисты и болельщики не расстроятся, если «Краснодар» попадет в «группу смерти». «Быки» уже выполнили первоочередную турнирную задачу, попав в основную сетку турнира, теперь они хотят себя показать.
Скучный жребий для «Краснодара»: «Порту», «Боруссия» (Дортмунд), «Ференцварош».
Интересный жребий для «Краснодара»: «Ливерпуль», «Барселона», «Марсель»
Идеальный и ужасный жребий для «Локомотива»
«Железнодорожники» после двух заходов в Лигу чемпионов с последними местами в группах хотят добиться результата, но будет очень сложно подняться выше четвертого места, учитывая, что «Локомотив» получит соперников из трех верхних корзин. Будет забавно, если Алексей Миранчук вернется на «РЖД Арену» вскоре после отъезда в Италию со своей новой командой: «Локомотиву» может выпасть «Аталанта».
Обнадёживающий жребий для «Локомотива»: «Порту», «Аякс», «Зальцбург».
«Группа смерти» для «Локомотива»: «Реал», «Манчестер Сити», «Аталанта».
Онлайн жеребьёвки
18.01 Трансляция начинается с видеоотчета УЕФА о возобновлении сезона после эпидемии коронавируса.
18.09 Александер Чеферин вручает награду за вклад развитие футбола Дидье Дрогба.
18.16 Затягивается начало непосредственно жеребьевки. На сцене помимо Дрогба появился Флоран Малуда.
18.21 В студии появляется Мануэль Нойер, признанный лучшим вратарем прошлого розыгрыша ЛЧ.
18.28 Наконец-то стартует сама жеребьевка.
18.31 Первой вытаскивают «Баварию».
18.41 Завершена жеребьевка первой корзины. Тем временем приз лучшему защитнику сезона получил Йозуа Киммих.
18.44 Серьезная пара в группе А. «Бавария» и «Атлетико».
18.46 Еще одна суперпара — «Барселона» и «Ювентус» в одной группе.
18.49 «Боруссия» Д — соперник «Зенита».
18.54 Де Брюйне получил приз лучшему хавбеку сезона.
18.58 Стартует жеребьевка 3-й корзины. И сразу достают «Краснодар» в компанию к «Севилье» и «Челси». Рабочий вариант.
19.03 Из 3-й корзины «Зенит» получает «Лацио».
19.08 Левандовски получил приз лучшему форварду сезона 19/20.
19.15 «Локомотив» попадает в компанию к «Баварии» и «Атлетико».
19.16 «Брюгге» — соперник «Зенита».
19.19 «Ренн» дополнил группу «Краснодара».
|А
|E
|Бавария
|Севилья
|Атлетико
|Челси
|Зальцбург
|Краснодар
|Локомотив
|Ренн
|В
|F
|Реал
|Зенит
|Шахтер
|Боруссия Д
|Интер
|Лацио
|Боруссия М
|Брюгге
|С
|G
|Порту
|Ювентус
|Ман Сити
|Барселона
|Олимпиакос
|Динамо К
|Марсель
|Ференцварош
|D
|H
|Ливерпуль
|ПСЖ
|Аякс
|Ман Юнайтед
|Аталанта
|Лейпциг
|Мидтьюлланд
|Истанбул
Что и требовалось доказать, что с приходом Газпрома в спонсоры ЛЧ УЕФА ни разу гранды не доставались зениту. Но до сих пор и эта уловка не помогала питерским.))))))
Что и требовалось доказать, что с приходом Газпрома в спонсоры ЛЧ УЕФА ни разу гранды не доставались зениту. Но до сих пор и эта уловка не помогала питерским.))))))
Барсу , не дай бог Баварию , Ну улёт Реал...опять выход из группы под сомнения.,.но всё же он лучший из жребия. Вперёд Зенит ⚓ Удачи быкам - они уже красавцы👍Ну а Локо бейтесь , жгите ...зажгите Европу по футболу🙋
Барсу , не дай бог Баварию , Ну улёт Реал...опять выход из группы под сомнения.,.но всё же он лучший из жребия. Вперёд Зенит ⚓ Удачи быкам - они уже красавцы👍Ну а Локо бейтесь , жгите ...зажгите Европу по футболу🙋
Тоже самое и про проходную группу Юве и Барсы, где распиаренные игрочишки будут соревноваться в том, кто больше наколотит Динамо и перецфаршу)
Соскучились глорики Европы по противостоянию пенсионеров), вот и изобразили жребий)
Тоже самое и про проходную группу Юве и Барсы, где распиаренные игрочишки будут соревноваться в том, кто больше наколотит Динамо и перецфаршу)
Соскучились глорики Европы по противостоянию пенсионеров), вот и изобразили жребий)
Не с Кержаковым же на воротах и Семаком в тренерах...
Вот и получаем, что группы проходимые, а по итогу осени - четвертое место в квартете
Не с Кержаковым же на воротах и Семаком в тренерах...
Вот и получаем, что группы проходимые, а по итогу осени - четвертое место в квартете