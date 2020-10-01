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«Бавария», «Лацио» и «Челси». Российские клубы узнали соперников по группам ЛЧ

вчера, 16:50
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Впервые в истории у России три команды в основной сетке Лиги чемпионов, и сегодня все они узнают, с кем сыграют на групповой стадии.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов 2020/21

Где? В студии Швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве.

Когда? Сегодня, 1 октября, в 18:00 по московскому времени.

Как следить? На официальном сайте УЕФА, в прямом эфире телеканала «Матч!» и, конечно же, на «Соккер.ру»: обновляйте этот материал и обсуждайте события жеребьевки Лиги чемпионов вместе с нами!

Что еще интересного? Во время церемонии жеребьевки будет назван лучший футболист Лиги чемпионов 2019/20. Осталось три претендента: Мануэль Нойер и Роберт Левандовски из «Баварии», а также Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити». К гадалке не ходи, приз достанется польскому форварду, который забил 15 голов в победном для его команды розыгрыше ЛЧ.

Состав участников. По странам

- В число 32 участников Лиги чемпионов попали представители 15 национальных ассоциаций (в прошлом сезоне у 16 стран была хотя бы одна команда на групповой стадии).

- 50% участников представляют чемпионаты Испании, Англии, Италии и Германии. Команды, занявшие четыре первых места в Ла Лиге, АПЛ, Серии A и Бундеслиге, напрямую попадают в число 32 избранных.

- впервые в истории Россия представлена на групповой стадии тремя командами — «Зенитом», «Локомотивом» и «Краснодаром».

- в этом розыгрыше Лиги чемпионов сразу четыре дебютанта (впервые с 2011 года больше трех новичков): «Краснодар», «Ренн», «Мидтьюлланд» и «Истанбул».

- венгерский «Ференцварош» сыграет в основной сетке Лиги чемпионов во второй раз в истории, причем с дебютного сезона прошло 25 лет. «Зеленые орлы» под руководством украинского тренера Сергея Реброва ради исторического достижения преодолели четыре отборочных раунда.

Испания (4): «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья»

Англия (4): «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»

Италия (4): «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»

Германия (4): «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «РБ Лейпциг», «Боруссия» (Менхенгладбах)

Франция (3): ПСЖ, «Марсель», «Ренн»

Россия (3): «Зенит», «Локомотив», «Краснодар»

Украина (2): «Шахтёр», «Динамо» (Киев)

Португалия (1): «Порту»

Бельгия (1): «Брюгге»

Нидерланды (1): «Аякс»

Австрия (1): «Зальцбург»

Турция (1): «Истанбул»

Греция (1): «Олимпиакос»

Дания (1): «Мидтьюлланд»

Венгрия (1): «Ференцварош»

Состав участников. По корзинам

- 32 участника Лиги чемпионов распределены по четырем корзинам, в каждом из которых восемь команд. Очевидно, представители одной корзины не могут встретиться между собой на групповой стадии.

- Также исключена встреча представителей одной национальной ассоциации.

- Продолжает действовать специальное распоряжение УЕФА, согласно которому клубы из России и Украины разводятся по разным группам.

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», ПСЖ, «Зенит», «Порту».

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы сильнейших национальных первенств, согласно рейтингу УЕФА. Очевидно, что команды из трех нижних корзин мечтают заполучить в соперники «Зенит» или «Порту», хотя петербургские SMMщики шутят, что команду Семака боятся больше ПСЖ и «Севильи».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» (Дортмунд), «Челси», «Аякс».

Мощнейшая по составу участников вторая корзина, причем на встречу с «Шахтером» трио российских клубов не может рассчитывать, так что остаются испанские и английские гранды, «Боруссия» и «Аякс», в составе которых в Россию могут приехать наши хорошие знакомые Аксель Витсель и Квинси Промес.

Корзина 3: «Динамо» (Киев), «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».

«Краснодар» в окружении трех серьезных итальянских клубов, прошлогоднего обидчика и полуфиналиста Лиги чемпионов 2019/20. Наверное, команды из других корзин будут больше всего рады попаданию на киевское «Динамо», но Луческу не приедет в Санкт-Петербург или Москву, а вот Алексей Миранчук может.

Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» (Менхенгладбах), «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

Занимавший последние места в группах в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов «Локомотив» не может похвастаться выдающимся рейтингом, поэтому будет стартовать из последней корзины, где есть представители топ-чемпионатов и дебютанты из Турции, Дании и Венгрии.

Самый жестокий и самый слабый квартет

Как видно из состава участников, квартеты могут получиться очень разными по статусу. Можно собрать группу сплошь из представителей топ-чемпионатов, а можно набрать компанию, в которой «Зенит» будет реальным претендентом на выход в плей-офф.

«Квартет смерти»: «Реал», «Манчестер Сити», «Интер», «Марсель».

«Квартет жизни»: «Зенит», «Аякс», «Зальцбург», «Мидтьюлланд».

Прекрасный и убийственный жребий для «Зенита»

Из всех российских клубов только «Зенит» обладает составом, с которым можно и нужно бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов, тем более положение в первой корзине способствует хорошему жребию. Кстати, «Зениту» фартит на жеребьевках, обычно не встречают записных грандов на своем пути, вот три последних набора соперников:

«Бенфика», «Байер», «Монако»

«Валенсия», «Гент», «Лион»

«Лион», «Бенфика», «РБ Лейпциг»

«Бенфики» и «Лиона» на этот раз не будет, а из второй корзины лучше всего достать «Аякс» или хотя бы «Боруссию». Впрочем, эти соперники для всех трех наших клубов выглядят наиболее подходящими.

Удачный жребий для «Зенита»: «Аякс», «Олимпиакос», «Мидтьюлланд».

«Группа смерти» для «Зенита»: «Манчестер Сити», «Интер», «Боруссия» (Менхенгладбах).

Скучный и радостный жребий для «Краснодара»

В Краснодар точно приедут гранды, и я уверен, что Сергей Галицкий, Мурад Мусаев, футболисты и болельщики не расстроятся, если «Краснодар» попадет в «группу смерти». «Быки» уже выполнили первоочередную турнирную задачу, попав в основную сетку турнира, теперь они хотят себя показать.

Скучный жребий для «Краснодара»: «Порту», «Боруссия» (Дортмунд), «Ференцварош».

Интересный жребий для «Краснодара»: «Ливерпуль», «Барселона», «Марсель»

Идеальный и ужасный жребий для «Локомотива»

«Железнодорожники» после двух заходов в Лигу чемпионов с последними местами в группах хотят добиться результата, но будет очень сложно подняться выше четвертого места, учитывая, что «Локомотив» получит соперников из трех верхних корзин. Будет забавно, если Алексей Миранчук вернется на «РЖД Арену» вскоре после отъезда в Италию со своей новой командой: «Локомотиву» может выпасть «Аталанта».

Обнадёживающий жребий для «Локомотива»: «Порту», «Аякс», «Зальцбург».

«Группа смерти» для «Локомотива»: «Реал», «Манчестер Сити», «Аталанта».

Онлайн жеребьёвки

18.01 Трансляция начинается с видеоотчета УЕФА о возобновлении сезона после эпидемии коронавируса.

18.09 Александер Чеферин вручает награду за вклад развитие футбола Дидье Дрогба.

18.16 Затягивается начало непосредственно жеребьевки. На сцене помимо Дрогба появился Флоран Малуда.

18.21 В студии появляется Мануэль Нойер, признанный лучшим вратарем прошлого розыгрыша ЛЧ.

18.28 Наконец-то стартует сама жеребьевка.

18.31 Первой вытаскивают «Баварию».

18.41 Завершена жеребьевка первой корзины. Тем временем приз лучшему защитнику сезона получил Йозуа Киммих.

18.44 Серьезная пара в группе А. «Бавария» и «Атлетико».

18.46 Еще одна суперпара — «Барселона» и «Ювентус» в одной группе.

18.49 «Боруссия» Д — соперник «Зенита».

18.54 Де Брюйне получил приз лучшему хавбеку сезона.

18.58 Стартует жеребьевка 3-й корзины. И сразу достают «Краснодар» в компанию к «Севилье» и «Челси». Рабочий вариант.

19.03 Из 3-й корзины «Зенит» получает «Лацио».

19.08 Левандовски получил приз лучшему форварду сезона 19/20.

19.15 «Локомотив» попадает в компанию к «Баварии» и «Атлетико».

19.16 «Брюгге» — соперник «Зенита».

19.19 «Ренн» дополнил группу «Краснодара».

Группы ЛЧ
А E
Бавария Севилья
Атлетико Челси
Зальцбург Краснодар
Локомотив Ренн
В F
Реал Зенит
Шахтер Боруссия Д
Интер Лацио
Боруссия М Брюгге
С G
Порту Ювентус
Ман Сити Барселона
Олимпиакос Динамо К
Марсель Ференцварош
D H
Ливерпуль ПСЖ
Аякс Ман Юнайтед
Аталанта Лейпциг
Мидтьюлланд Истанбул

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Grim_Reaper
Grim_Reaper ответ Робин-Бобин-Чингачкук (раскрыть)
сегодня в 00:31
Для них наши клубы подарки)))) А учитывая оборону разве у Локо против той же Баварии есть шансы или Атлетов?
Grim_Reaper
Grim_Reaper ответ Робин-Бобин-Чингачкук (раскрыть)
сегодня в 00:28
Не факт, наши клубы любят влетать всем подряд) Образец Динамо и Ростов.... в этом году) а так вечно кто-нибудь показывает мастер-класс... У Локо нет стабильности, хотя у других наших представителей Лч тоже не особо... Боюсь может повториться результат прошлого года
mahb9ik
mahb9ik
вчера в 23:03
А когда игры-то пройдут?
Робин-Бобин-Чингачкук
Робин-Бобин-Чингачкук
вчера в 22:35
кто смотрел игру Севилья - Бавария, за суперкубок, после которой Баварию катнули в бундеслиге 1-4 , не станет утверждать что это проходная команда для Краснодара, скорее Челси, а вообще у быков самая сложная группа в сравнении с Локо и Зенитом, учитывая что и Ренн не подарок см.турн.табл. чемпионата Франции
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:33
Опять нажеребила УЕФА для Газпрома очередную средненькую группу....
Что и требовалось доказать, что с приходом Газпрома в спонсоры ЛЧ УЕФА ни разу гранды не доставались зениту. Но до сих пор и эта уловка не помогала питерским.))))))
Alex poljak
Alex poljak ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 22:23
Это заметили уже все.Ну не может 10 лет фортить.Бабки,бабки-делают ветер.
Робин-Бобин-Чингачкук
Робин-Бобин-Чингачкук ответ Grim_Reaper (раскрыть)
вчера в 22:06
Зальцбург был очень сильной командой, на равных играл с Наполи, когда играл Холлан, но сейчас это игрок Боруссии Дортмунд, и без него австрийские быки с трудом прошли Маккаби, хотя Ростов таких же не прошел. Локо должен занимать в этой группе минимум 3-е место у него самый слабый соперник за место в ЛЕ
Grim_Reaper
Grim_Reaper ответ Фата лист (раскрыть)
вчера в 21:28
я не думаю что у Локо шансы есть... Зальцбург очень сильная команда, а вот Ренн еще может Краснодар пройти. В групповой этап ЛЧ ни у кого из наших клубов шансов нет) Бавария и Атлетико не самое приятное сочетание в группе) а у Краснодара не такая страшная группа) относительно ровная, Челси и Севилья посильнее будут, но нет слишком огромной разнице в силе клубов, у Зенита лацио и Боруссия выделяются на фоне остальных) Удачи нашим клубам но шансов мало, деградирует наш футбол как ни прискорбно.
Persenchik
Persenchik
вчера в 21:23
На самом деле шансов крайне мало. Даже у Зенита. Даже Зенит аутсайдер своей группы. Лацио и уж тем более Боруссия(Дортмунд) опытные и умелые бойцы. 😊
Valeron112
Valeron112
вчера в 21:15
Вот как всегда , бла бла .... Боруссия, Лацио и Брюгге... Людям бы

Барсу , не дай бог Баварию , Ну улёт Реал...опять выход из группы под сомнения.,.но всё же он лучший из жребия. Вперёд Зенит ⚓ Удачи быкам - они уже красавцы👍Ну а Локо бейтесь , жгите ...зажгите Европу по футболу🙋
Робин-Бобин-Чингачкук
Робин-Бобин-Чингачкук
вчера в 21:00
Зениту незачем расстраиваться на жребий, Боруссию и Баварию уже обыгрывал, Лацио сейчас не в форме, а с Брюгге как ни будь справится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:59
Локо как всегда в четвертой корзине. Быки пару раз в еврокубках поиграли, и то рейтинг на третью корзину набрали. По труду и соперники. К примеру, Зенит полтора десятка лет на свой рейтинг пахал, лишь в прошлом сезоне не пройдя в весеннюю стадию. Локо же и другие московские заглянут прогуляться, пару-тройку очков набрать. Отсюда и посев и соответственно соперники солидные...
номер 12
номер 12 ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:46
Краснодар в прошлом году уже обыгрывал Севилью. Да и испанцы честно говоря всегда в лч плохо играют. Их даже Спартак там обыгрывал
Мясо69
Мясо69
вчера в 20:39
Все трое могут побороться за ЛЕ..
Легендарный Князь
Легендарный Князь ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:36
Поэтому в жеребьёвку я давно не верю)
Тоже самое и про проходную группу Юве и Барсы, где распиаренные игрочишки будут соревноваться в том, кто больше наколотит Динамо и перецфаршу)
Соскучились глорики Европы по противостоянию пенсионеров), вот и изобразили жребий)
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Легендарный Князь (раскрыть)
вчера в 20:31
Да. Но во второй корзине тоже команды не подарки были. МС. Барселона. МЮ, могла попасть и Аталанта из 3 корзины... Не поздоровилосьбы Зениту. Но попал Дордмунд, он на стабильном ходу. А у Лацио какой-то непонятный сбой.
Roger Young
Roger Young ответ Легендарный Князь (раскрыть)
вчера в 20:27, ред.
Проблема в том, что Зенит после того как приобрел преференции со стороны УЕФА, полностью утратил свой стиль и игру и теперь просто технически не с чем выходить в плей-офф.

Не с Кержаковым же на воротах и Семаком в тренерах...

Вот и получаем, что группы проходимые, а по итогу осени - четвертое место в квартете
Легендарный Князь
Легендарный Князь ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:18
Вечер добрый.
Легендарный Князь
Легендарный Князь ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:17
В том то и дело. Кабинетные шашни внутри чемпионата дали свои плоды. Ведь априори сильнейшие соперники обойдут стороной)
Робин-Бобин-Чингачкук
Робин-Бобин-Чингачкук ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:14, ред.
и эта группа тоже). датчане выбили лудогорец, янгов и чехов, последних двух очень уверенно
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Легендарный Князь (раскрыть)
вчера в 20:14
Здорова князь. По-моему зенит в прошлом году тоже был в первой корзине. Нет?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Робин-Бобин-Чингачкук (раскрыть)
вчера в 20:12
в Группе Д тоже будет жарко.
Легендарный Князь
Легендарный Князь ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 20:11
Это ладно, всё равно дивиденды получить у них не получается. А вот видеть Зенит в первой корзине забавно.)
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 20:07
Зенит должен выходить с 2 го место. Краснодар поиграет в лиге Европы. А вот локомотиву совсем не повезло, 3 место будет успехом.
Roger Young
Roger Young ответ bn20 (раскрыть)
вчера в 19:56
как Газпром стал спонсором ЛЧ, это уже стало правилом, а не случайностью.
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответ azkan (раскрыть)
вчера в 19:53, ред.
Ага, попадёшь там. Было бы всё так просто
Робин-Бобин-Чингачкук
Робин-Бобин-Чингачкук
вчера в 19:51
группа смерти , где все примерно равны, можно назвать группу В, хотя и там очевидный лидер Реал а аутсайдер Шахтер, Шахтер очень неуверенно играл с Интером в ЛЕ 1/2
Робин-Бобин-Чингачкук
Робин-Бобин-Чингачкук
вчера в 19:45
группы смерти , где все примерно равны, вроде как и нет.
Bom Bom
Bom Bom ответ bn20 (раскрыть)
вчера в 19:36
Уже давно закономерность ;)
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 19:36
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