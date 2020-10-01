Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21

Определены все 32 участника основной сетки Лиги чемпионов. По итогам матчей сегодняшнего игрового дня раунда плей-офф квалификации ЛЧ в групповой этап пробились российский «Краснодар», австрийский «Зальцбург» и датский «Мидтьюлланд».
При жеребьевке, которая состоится 1 октября в Женеве, 32 команды будут разделены на 4 корзины. В дальнейшем будут сформированы 8 групп по 4 команды.
Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту».
Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс».
Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».
Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».
Но и то своё достижение армейская палка умудрилась изгадить, с треском вылетев из еврокубков от тёти Вики...
Пиррова победа)
Но и то своё достижение армейская палка умудрилась изгадить, с треском вылетев из еврокубков от тёти Вики...
Пиррова победа)
Раз в жизни и палка стреляет!))
Раз в жизни и палка стреляет!))
Как было у Ростова, Локо, ЦСКА, спартака.
Как было у Ростова, Локо, ЦСКА, спартака.
А если подводить итоги по прошлым жеребьёвкам, то зениту явно помогали.
Не зря видимо Газпром стал спонсором ЛЧ УЕФА с 2012 года, не зря заплатил за первый срок 130 млн. евро, а за второй ещё 40 млн. евро. Впрочем, приемлемая жеребьёвка не всегда помогала питерцам выступить успешно.
Чего только стоит присоединение зенита к клубу "команд четвёртых мест."
А если подводить итоги по прошлым жеребьёвкам, то зениту явно помогали.
Не зря видимо Газпром стал спонсором ЛЧ УЕФА с 2012 года, не зря заплатил за первый срок 130 млн. евро, а за второй ещё 40 млн. евро. Впрочем, приемлемая жеребьёвка не всегда помогала питерцам выступить успешно.
Чего только стоит присоединение зенита к клубу "команд четвёртых мест."
Краснодар - 3-я корзина
Локомотив - 4-я корзина
спартак - мусорная корзина
Краснодар - 3-я корзина
Локомотив - 4-я корзина
спартак - мусорная корзина