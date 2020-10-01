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Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21

01 октября 2020, 00:04

Определены все 32 участника основной сетки Лиги чемпионов. По итогам матчей сегодняшнего игрового дня раунда плей-офф квалификации ЛЧ в групповой этап пробились российский «Краснодар», австрийский «Зальцбург» и датский «Мидтьюлланд».

При жеребьевке, которая состоится 1 октября в Женеве, 32 команды будут разделены на 4 корзины. В дальнейшем будут сформированы 8 групп по 4 команды.

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс».

Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».

Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
01 октября в 20:15
Не перевёртывай. Лейпциг доказал, что гранды - это зачастую просто громкие имена.
pomor45
pomor45 ответ Альфи (раскрыть)
01 октября в 20:13
Свистишь. В России лучше нет, так это не зенитовцы утверждают, а все без исключения международные футбольные организации.
Альфи
Альфи ответ pomor45 (раскрыть)
01 октября в 18:52
Но заметьте, МЫ не утверждаем , что мы такие крутые, то ж ВЫ на каждом перекрестке орете что сильнее илучше клуба чем ваш НЕТ!!!! Куда там ВАС ВСЕ боятся!!!! ВЕЛИКИЕ И УЖАСНЫЕ!!!!
oFANATo
oFANATo ответ pomor45 (раскрыть)
01 октября в 17:14
Вот, вот, сам понимаешь что за 5 лет, что прошагал Лейпциг грандом не станешь...
pomor45
pomor45 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
01 октября в 15:08
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ pomor45 (раскрыть)
    01 октября в 14:49, ред.
    В том что их армейская палка "выстрелила" в том сезоне, дважды обыграв мёртвый Реал, они ничего зазорного не видят почему-то, а слепо продолжают восторгаться этим "достижением" ))
    Но и то своё достижение армейская палка умудрилась изгадить, с треском вылетев из еврокубков от тёти Вики...
    Пиррова победа)
    pomor45
    pomor45 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    01 октября в 14:45
    Наверное, они помнят, как им подсунули "мощный" Реал, а вышибла их из группы "слабенькая" Виктория.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ oFANATo (раскрыть)
    01 октября в 14:43, ред.
      Stormtrooper-26
      Stormtrooper-26 ответ Альфи (раскрыть)
      01 октября в 14:39, ред.
        pomor45
        pomor45 ответ Альфи (раскрыть)
        01 октября в 14:38
        О чём можно серьёзно разговаривать с людьми, которые даже жеребьёвку подозревают в предвзятости. Второй такой же некий Фанато.
        pomor45
        pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
        01 октября в 14:35
        Это говорит о том судить надо не по громким именам, а по тому в каком состоянии находятся команды в каждый конкретный период. Когда-то ведь и гранды были палками, а такая палка, как Лейпциг за 5 лет прошагала путь от 4 дивизиона до полуфинала ЛЧ и набрала в сезоне 2019/20 27 баллов УЕФА - больше только Бавария -36.
        Альфи
        Альфи ответ pomor45 (раскрыть)
        01 октября в 14:01
        да чиновники сами не ожидали что Лион с Лейпцигом так выпендрятся, а то дали бы вам в соперники слабенькую Барселону с Реалом.....
        Альфи
        Альфи ответ Alex12357 (раскрыть)
        01 октября в 13:58
        то что нельзя купить за деньги, можно купить за очень большие деньги...
        oFANATo
        oFANATo ответ pomor45 (раскрыть)
        01 октября в 13:30
        То что РБ Лейпциг и Лион дошли до полуфинала не делает их грандами.
        Раз в жизни и палка стреляет!))
        pomor45
        pomor45 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
        01 октября в 13:19
        Это уже повод для размышлений специалистам УЕФА, хотя они уже и те поправки, которые они внесли в правила формирования ЛЧ и ЛЕ, добавив ещё вторую ЛЕ, во многом эту ситуацию улучшат. По уму, конечно, в первой корзине должны быть команды с самым высоким рейтингом даже не по сумме очков за последние 5 лет, как сейчас, а по количеству очков в сезоне, предшествующем текущему ЛЧ.
        pomor45
        pomor45 ответ oFANATo (раскрыть)
        01 октября в 13:08
        Именно Лейпциг и Лион играли в полуфинале ЛЧ, а из всех, кого ты считаешь грандами в полуфинале было только Бавария и ПСЖ. Так что твои представления о грандах сильно однобокие.
        oFANATo
        oFANATo
        01 октября в 11:43
        Сегодня узнаем проснется ли совесть у организаторов жеребьевки и вытащят для зенита хоть одного гранда мирового футбола,
        Как было у Ростова, Локо, ЦСКА, спартака.
        alexamit
        alexamit
        01 октября в 11:33
        Какой идиот включил бомжей в 1-ю группу?
        Triem
        Triem
        01 октября в 11:21
        Молодец Краснодар! 👍
        oFANATo
        oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        01 октября в 11:17, ред.
        В прошлом сезоне зенит вернулся в Лигу чемпионов после четырёх лет перерыва. И снова питерцам намешали клубы не грандов мирового футбола, как было ранее у Ростова, Локо, ЦСКА, спартака. Из второй корзины соперником питерцев стала Бенфика, хотя могли выпасть Реал, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Наполи, Тоттенхэм или Аякс. В третьей корзине был нежеланный Интер и желанное загребское Динамо. зениту отсюда достался средний Лион. А из четвёртой корзины выпал РБ Лейпциг - уж точно не гранд мирового футбола.
        А если подводить итоги по прошлым жеребьёвкам, то зениту явно помогали.
        Не зря видимо Газпром стал спонсором ЛЧ УЕФА с 2012 года, не зря заплатил за первый срок 130 млн. евро, а за второй ещё 40 млн. евро. Впрочем, приемлемая жеребьёвка не всегда помогала питерцам выступить успешно.
        Чего только стоит присоединение зенита к клубу "команд четвёртых мест."
        Caniggia
        Caniggia
        01 октября в 10:50
        Краснодару и Локо могут достаться весёленькие группы.
        Некакойшенко
        Некакойшенко
        01 октября в 10:49
          АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
          АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
          01 октября в 10:31
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ bsww (раскрыть)
            01 октября в 10:20
            Я не о принципе разделения на корзины говорю, я веду речь о несправедливости такого подхода и о неспортивностм такого принципа, когда все команды из второй корзины намного сильней двух команд из первой корзины, (Зенита и Порту). Это видно по рейтингу клубов
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле
            01 октября в 09:48
              Alex12357
              Alex12357
              01 октября в 09:44
              Вот не могу понять одного ,с какого боку Зенит в 1-ой корзине?-Его место максимум в 3-ей корзине!!!
              don_surio
              don_surio ответ Олег Гутченко 2 (раскрыть)
              01 октября в 09:27
              Он с нее не выйдет. Инфа 100%.
              sihafazatron
              sihafazatron
              01 октября в 08:43
              юве, алтетико, лейпциг, локомотив)))
              CАRLOS
              CАRLOS ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
              01 октября в 08:25
                DEIVID
                DEIVID ответ Иван Тасминский (раскрыть)
                01 октября в 07:16
                Надеюсь в одну группу попадёте с Барсой. а ещё пусть будет Интер, которого вы тоже круче.
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