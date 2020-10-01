Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов-2020/21

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01 октября 2020, 00:04

Определены все 32 участника основной сетки Лиги чемпионов. По итогам матчей сегодняшнего игрового дня раунда плей-офф квалификации ЛЧ в групповой этап пробились российский «Краснодар», австрийский «Зальцбург» и датский «Мидтьюлланд».

При жеребьевке, которая состоится 1 октября в Женеве, 32 команды будут разделены на 4 корзины. В дальнейшем будут сформированы 8 групп по 4 команды.

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», « ПСЖ », «Зенит», «Порту».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс».

Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».

Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул Башакшехир», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».