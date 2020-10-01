В Англии считают «Локомотив» самым неудобным соперником из 4-й корзины ЛЧ

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01 октября 2020, 16:18

Авторитетное издание Manchester Evening News порассуждало о возможных соперниках для «Манчестер Сити» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Издание считает, что самым неудобным соперником из 4-й корзины для «горожан» мог бы стать «Локомотив».

Поездка в Москву в середине недели в укороченный сезон — это главное, чего «Сити» следует избежать.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится уже сегодня.