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В Англии считают «Локомотив» самым неудобным соперником из 4-й корзины ЛЧ

01 октября 2020, 16:18

Авторитетное издание Manchester Evening News порассуждало о возможных соперниках для «Манчестер Сити» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Издание считает, что самым неудобным соперником из 4-й корзины для «горожан» мог бы стать «Локомотив».

Поездка в Москву в середине недели в укороченный сезон — это главное, чего «Сити» следует избежать.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится уже сегодня.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
01 октября в 20:05
суто из-за выезда, конечно же
Твой Арсен
Твой Арсен
01 октября в 19:19
Ключевое слово "поездка", а не Локомотив.
Ruslan3132
Ruslan3132
01 октября в 19:13
они скорее погоду боятся, нежели команду ))
ekliziast
ekliziast
01 октября в 18:14
В Локо ответили : приезжайте , у нас много новичков.
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 17:41
В Москву никто не хочет ехать - холодно.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
01 октября в 17:33
Лукавит МС, просто ездить далеко не хочет
Garrincha58
Garrincha58
01 октября в 17:17
никто не хочет ехать в Россию здесь же холодно и медведи ходят
marvel777
marvel777
01 октября в 17:12
если в прошлом году Локо хотя бы навязывал борьбу то в этом и такого не будет
Иван Тасминский
Иван Тасминский
01 октября в 17:04
    Juve14
    Juve14
    01 октября в 16:48
    Им просто переезд неудобен для графика
    Juve14
    Juve14
    01 октября в 16:47
      Juve14
      Juve14
      01 октября в 16:46
      Поездка в Москву в середине недели в укороченный сезон — это главное, чего «Сити» следует избежать.
      Опять же, в Россию они не хотят лететь, вот и все.
      DXTK
      DXTK
      01 октября в 16:39
      хотелось бы чтобы сити приехал))))))) у Локо тоже свой лысый гений есть))))))) аха ах померились бы лысинами у кого она блестит больше)))))))
      За адекватность
      За адекватность
      01 октября в 16:36
      Пресс-служба "Локо", Ваш выход.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ sv_1969 (раскрыть)
      01 октября в 16:29
      Ещё бы суть новости почитать и почему МС не хочет играть с Локо, а точнее ехать посередине недели в Москву.
      Да понимаю надо успеть первым написать, а о чём речь неважно.
      sv_1969
      sv_1969
      01 октября в 16:19
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