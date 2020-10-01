В Англии считают «Локомотив» самым неудобным соперником из 4-й корзины ЛЧ

Авторитетное издание Manchester Evening News порассуждало о возможных соперниках для «Манчестер Сити» в групповом раунде Лиги чемпионов.
Издание считает, что самым неудобным соперником из 4-й корзины для «горожан» мог бы стать «Локомотив».
Поездка в Москву в середине недели в укороченный сезон — это главное, чего «Сити» следует избежать.
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится уже сегодня.
Реальность: Манчестер Сити просто в отсталую рашку не хочет ехать)))
Реальность: Манчестер Сити просто в отсталую рашку не хочет ехать)))
Опять же, в Россию они не хотят лететь, вот и все.
Опять же, в Россию они не хотят лететь, вот и все.
Да понимаю надо успеть первым написать, а о чём речь неважно.
Да понимаю надо успеть первым написать, а о чём речь неважно.