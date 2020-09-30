75-летний тренер прошел в группу Лиги чемпионов. Успехи «Динамо» К и «Ференцвароша» в квалификации ЛЧ

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сегодня, 16:35

Уверенная победа и яркая игра «Динамо» удивила фанатов, привычных к неудачам. На «Соккер.ру» — о самых свежих событиях.

Команды без тренеров обречены на провалы

Вам знакомо это чувство. Смотришь игру какого-то коллектива, и сразу видно – нет у них главного тренера с умными мыслями, контролем ситуации, влиянием на коллектив. Формально кому-то платят миллионы, а на деле ничего не получается. Таланты игроков проходят мимо, как очередное лето.

Фанаты киевского «Динамо», даже те из них, кто живет ради защиты полярных сов, а не футбола, переживали такое ощущение годами. Наставник «Ротора» Хацкевич работал слабо, не предложив ничего нового, а Михайличенко провалился – 23 осечки в 49 матчах. И тогда Суркис пригласил главного врага.

Это как назначить Фергюсона тренером «Арсенала» — теоретически возможно, но речь о заведомом скандале. Но киевское «Динамо» упало так низко, что сработал именно парадоксальный ход с Луческу. Спустя три с половиной года после ухода Сергея Реброва поняли, что без тренера нельзя.

Кстати, наставника «Ференцвароша» тоже актуально упомянуть. Вчера его команда сумела после яркой гостевой ничьей 3:3 (вели 2:0, проигрывали 2:3, а потом сравняли счет с пенальти на последних минутах), отстоять нулевую мировую против норвежского «Мольде». Венгры прошли в групповой этап ЛЧ , хотя «Ференцвароша» там не было двадцать пять лет.

Выросли целые поколения громких поклонников – а фанаты у них с крутым нравом, не помнящих тот успех. В 1995-м оказались в группе с «Аяксом» и «Реалом», сумели обыграть «Грассхоперс» в гостях 3:0, а дома не дали Раулю забрать победу – «Мадрид» увез из Будапешта счет 1:1. В Венгрии с нетерпением ждут завтрашнюю жеребьевку, а Ребров принимает поздравления от фанатов, собравшихся под ареной:

Estos son los hinchas del Ferencvaros de Hungría, hoy en las afueras del Groupama Aréna. Su equipo clasificó después de 25 años volverá a jugar la fase de grupos de la #ChampionsLeague tras empatar 0-0 con Molde.

☆ Hace 10 años un equipo Húngaro no clasificaba a la #Champions. pic.twitter.com/GPcBHhid9y — Sebastian Diagama (@SebastianDiaga1) September 29, 2020

Бывший хавбек «Рубина» затащил скромный по всем показателям «Ференцварош» в группу Лиги чемпионов. Прошли «Юргорден», «Селтик», «Динамо» Загреб и «Мольде», шотландцы и хорваты точно опытнее, богаче и не слабее. А Луческу параллельно исправляет многолетние ошибки руководства киевского «Динамо».

Мирча делает то же самое, что и в «Зените»

В России Луческу не был буйным, как в «Шахтере». В Киеве ведет себя похожим образом, судя по реакциям на бровке или пресс-конференциям. Хотя даже сейчас Мирча притворяется, что не говорит на русском языке – очень смешная привычка. Но комичность ему идет, уже создал мем о «румынской бабушке», прячась от дождя под пледом. Речь о сильном тренере. Почему не сделал «Зенит» чемпионом? Пришел в команду Гарая и Халка, а остался без денег на свои трансферы.

Манчини потом дали миллионы, а при Луческу спасались от гнева УЕФА и бана в еврокубках. Мирча пытался настроить Кокорина и компанию на послушание, но не получилось. Также не было высокого прессинга, большого количества мелких передач и аритмии, которая отличает тренерский стиль Луческу. Одним словом, идеи румына в «Зените» не прижились. А дальше была сборная Турции, где все завершилось аферой.

Хитрые агенты взяли игрока-доходягу и пропихнули в сборную. Румынский наставник, который привык к клубным законам, был за глаза обвинен в лоббировании интересов слабого футболиста ради его дальнейшей продажи. Турки попрощались с Луческу, что и сыграло на руку замученному Михайличенко «Динамо». Причем «Гент» уступил 0:3 (а в гостях украинцы выиграли 2:1) ровно тому же составу, что не смог обыграть «Лугано» в Лиге Европы в прошлом сезоне, но без Вербича и Цыганкова в основе.

У киевлян нужно отметить вратаря из Одессы Бущана – долго ждал шанса и спасал не раз. Буяльский забил гол пяткой. Родригеш из Люксембурга круто смотрится у Луческу на правом фланге. Уругваец Де Пена – классический крошка-плеймейкер из 90-х, тяжеловатый форвард Беседин, что хорошо умеет зарабатывать пенальти. Талантливый универсал Миколенко, за которым смотрят скауты из топ-5 с подачи Шевченко. Состав не звездный, но молодые игроки получили правильные указания.

Фактически Мирча повторяет свой подход времен «Шахтера». Но есть разница. Состав «Зенита» не пошел за румынским тренером, а киевское «Динамо» выполняет приказы. Пока скорость мысли выше скорости действий, но футбол получается ярким – с ошибками у двух ворот и голами. Кстати, в УПЛ «Шахтер» дважды терял очки, поэтому «Динамо» Луческу вышло после четырех туров на первое место с тремя победами и ничьей. И вышли в группу ЛЧ , что важно.

Василий Уткин допустил, что «Краснодар» «прошел бы „Динамо“ семь раз из восьми». Конечно, но это как заявить, что жить в общежитии не так удобно, как в новой квартире с современным ремонтом. Суркисы тратят 25-30 млн евро в год на клуб, а Галицкий – почти в два раза больше. Команды разных возможностей, поэтому и отмечаем вклад нового тренера – Мирча справился, не имея опытных звезд и денег на трансферы.

Именно Луческу, к слову, один из самых титулованных наставников в истории, стал рекордсменом Лиги чемпионов. В 75 лет ранее никто не выводил свой клуб в группу. Киевляне со времен тренера Реброва не могли пройти квалификацию, уступая «Янг Бойз», «Аяксу» и «Брюгге». Теперь прошли АЗ и «Гент».

Луческу и Ребров уже повлияли на судьбы клубов РПЛ

Подчеркнем связь с будущим представителей России, ведь жеребьевка прямо влияет на итоговый результат еврокубкового сезона. Киевское «Динамо» автоматически исключается, как и «Шахтер», из числа возможных соперников команд РПЛ . Значит, из второй сформированной корзины самым «слабым» соперником для российских клубов остается «Аякс» — остальные из топ-4.

А команда Луческу сейчас возглавляет третью корзину, куда еще могут попасть или «Локомотив», или «Краснодар», или оба сразу. Сегодня важен матч «Зальцбурга» против «Маккаби» из Тель-Авива – в гостях австрийцы выиграли 2:1, но если вылетят, то у российских клубов будет шанс избежать встречи не только с «Динамо» Киев, но и с «Лейпцигом», «Интером» и «Лацио».

Также появление «Ференцвароша» — самого не рейтингового клуба группового раунда, позволяет помечтать о матчах с этой командой. Уже доступная опция для «Зенита» — они в первой корзине, но в этот раз рискуют получить в соперники клубы в стиле «Манчестер Сити» и «Интера». А остальные представители РПЛ должны надеяться на попадание в третью корзину, ведь из четвертой получить нормальный жребий практически нереально.

Например, сейчас лучшая комбинация это «Порту», «Аякс» и «Олимпиакос». Но такое счастье менее вероятно, чем трио «Бавария», «Барселона» и «Интер». Выход в группу «Динамо» Киев – минус один возможный соперник, и «Ференцвароша» — самый лакомый на данный момент соперника из всех, влияет на завтрашнюю жеребьевку, а сам этот успех напомнил о важности тренерской работы. Семак, Николич и Мусаев тоже должны быть лидерами своих команд в Лиге чемпионов, ставить на заметный прогресс, как в случае с «Динамо» и «Ференцварошем».