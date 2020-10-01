Малком — о жеребьёвке ЛЧ: «Цель „Зенита“ — выйти из группы»

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге».

Мы готовы к тому, чтобы провести отличный сезон, в том числе, и в Лиге чемпионов УЕФА . Наша цель — выйти из группы. И первое, что мы должны сделать — начать побеждать. Знаем, что будет непросто, но, если мы сделаем свою работу хорошо, сможем пройти дальше.

Для меня очевидно, что не будет ни одной лёгкой игры, ведь в Лиге чемпионов нет слабых команд. Придётся непросто, но мы должны думать только о своей игре и о том, как наилучшим образом провести каждый следующий матч. Чтобы не повторился опыт прошлого розыгрыша. Сейчас мы готовы к тому, чтобы выполнить все поставленные перед нами задачи.