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Малком — о жеребьёвке ЛЧ: «Цель „Зенита“ — выйти из группы»

01 октября 2020, 22:29

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге».

Мы готовы к тому, чтобы провести отличный сезон, в том числе, и в Лиге чемпионов УЕФА. Наша цель — выйти из группы. И первое, что мы должны сделать — начать побеждать. Знаем, что будет непросто, но, если мы сделаем свою работу хорошо, сможем пройти дальше.

Для меня очевидно, что не будет ни одной лёгкой игры, ведь в Лиге чемпионов нет слабых команд. Придётся непросто, но мы должны думать только о своей игре и о том, как наилучшим образом провести каждый следующий матч. Чтобы не повторился опыт прошлого розыгрыша. Сейчас мы готовы к тому, чтобы выполнить все поставленные перед нами задачи.

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
02 октября в 10:21
Цель вполне достижима
Остапчук 67
Остапчук 67
02 октября в 10:19
Посмотрим, говорить можно все
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
02 октября в 08:20
Все игроки, в том числе игроки соперника, всегда говорят подобное.По одной простой причине-у них берут интервью.Что им еще говорить?Кроме вью Ройса на соккере ничего не выложили.Вот и создается ошиблчное впечатление, что футболисты российских клубов треплют языками, а футболисты соперника молчат.
Footbolista
Footbolista
02 октября в 01:03, ред.
Похоже Малком не в курсе темы ежегодного полуфинала...
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ambrazura (комментарий удален) (раскрыть)
02 октября в 00:55
    drug01
    drug01
    01 октября в 22:39
    Цель поставлена! Удачи!!!
    VAN ARM
    VAN ARM
    01 октября в 22:32
    посмотрим как это будет ))пока вид у вас бледный))
    Foxes
    Foxes
    01 октября в 22:31
    Пороть вас будут, как сидоровых коз!
    Foxes
    Foxes
    01 октября в 22:31
    Себе то веришь?
    STVA 1
    STVA 1
    01 октября в 22:29
    Пробуйте и выходите)
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