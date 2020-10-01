«Спартак» интересуется полузащитником «Милана»

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01 октября 2020, 16:06

Полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в России.

К 27-летнему уругвайцу проявляет интерес «Спартак». Также игрока намерен подписать «Олимпиакос». Итальянцы оценивают своего хавбека в 10 млн евро.

Ранее слухи связывали Лаксальта с «Локомотивом» в рамках сделки по переходу полузащитника Алексея Миранчука, но россиянин в итоге перебрался в «Аталанту».