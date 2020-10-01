«Спартак» интересуется полузащитником «Милана»

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России.
К 27-летнему уругвайцу проявляет интерес «Спартак». Также игрока намерен подписать «Олимпиакос». Итальянцы оценивают своего хавбека в 10 млн евро.
Ранее слухи связывали Лаксальта с «Локомотивом» в рамках сделки по переходу полузащитника Алексея Миранчука, но россиянин в итоге перебрался в «Аталанту».
Видимо, с тех пор его карьера пошла на спад.
Сейчас просиживает в глубоком запасе Милана и ему уже 27 лет. И левоногий. А Спартак ищет ПЗ на правый фланг.
Несостыковка!
Видимо, с тех пор его карьера пошла на спад.
Сейчас просиживает в глубоком запасе Милана и ему уже 27 лет. И левоногий. А Спартак ищет ПЗ на правый фланг.
Несостыковка!
Федун такой, пойду посмотрю чё там мой новенький спорт Дир делает, и заходит в кабинет к Газизову. У того комп поставлен монитором от двери и он сидит весь день раскладывая пасьянс косынку.
Федун - Чем занят, какие дела?
Газизов - Трансфером занимаюсь, почти срослось
Федун - Это тот что вчера вечером или тот что днём?
Газизов - нет, это новый, те походу 77!!!
Федун с округленными глазами....
Парам па па рам бамс!!!
Федун такой, пойду посмотрю чё там мой новенький спорт Дир делает, и заходит в кабинет к Газизову. У того комп поставлен монитором от двери и он сидит весь день раскладывая пасьянс косынку.
Федун - Чем занят, какие дела?
Газизов - Трансфером занимаюсь, почти срослось
Федун - Это тот что вчера вечером или тот что днём?
Газизов - нет, это новый, те походу 77!!!
Федун с округленными глазами....
Парам па па рам бамс!!!