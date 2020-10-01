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«Спартак» интересуется полузащитником «Милана»

01 октября 2020, 16:06

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в России.

К 27-летнему уругвайцу проявляет интерес «Спартак». Также игрока намерен подписать «Олимпиакос». Итальянцы оценивают своего хавбека в 10 млн евро.

Ранее слухи связывали Лаксальта с «Локомотивом» в рамках сделки по переходу полузащитника Алексея Миранчука, но россиянин в итоге перебрался в «Аталанту».

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Все комментарии
Eddja
Eddja
01 октября в 18:23
Давно такого бреда не было, почему не из Реала или Барселоны?
cska vperiod
cska vperiod
01 октября в 18:04
    makkie
    makkie
    01 октября в 17:37, ред.
    Помнится, еще совсем недавно, на ЧМ-18 Лаксальт возил нашу сборную и признавался открытием турнира.
    Видимо, с тех пор его карьера пошла на спад.
    Сейчас просиживает в глубоком запасе Милана и ему уже 27 лет. И левоногий. А Спартак ищет ПЗ на правый фланг.
    Несостыковка!
    матос
    матос
    01 октября в 17:23
    Зачем этот мертвец нужен? Он и у красно-черных мертвяк а не игрок. Это деньги на ветер не иначе.
    Faustello
    Faustello
    01 октября в 16:38
    Чё то Спартак уже пол Европы скупил на словах. Мне кажется дело происходит так.
    Федун такой, пойду посмотрю чё там мой новенький спорт Дир делает, и заходит в кабинет к Газизову. У того комп поставлен монитором от двери и он сидит весь день раскладывая пасьянс косынку.
    Федун - Чем занят, какие дела?
    Газизов - Трансфером занимаюсь, почти срослось
    Федун - Это тот что вчера вечером или тот что днём?
    Газизов - нет, это новый, те походу 77!!!
    Федун с округленными глазами....
    Парам па па рам бамс!!!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    01 октября в 16:32
    Газизов ! Лаксальта ещё хотели полтора месяца назад ! Сколько можно кормить людей небылицами ,трепло ?
    STVA 1
    STVA 1
    01 октября в 16:17
    Ласкальт прям нарасхват в РПЛ
    David Young
    David Young
    01 октября в 16:12
    Переход вряд ли состоится. Но возможен.
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