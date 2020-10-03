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Червиченко: «„Зенит“ на сегодняшний день сильнее „Спартака“. Победит 2:1»

03 октября 2020, 09:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о предстоящем матче красно-белых в 10-м туре РПЛ с «Зенитом».

Думаю, что футбол будет открытый. Нападение у обеих команд работает лучше, чем защита. «Спартаку» вообще играть осторожно — всё равно что расписаться в поражении. Нынешний «Спартак» прежде всего и хорош тем, что первые двадцать минут бежит, атакует, давит. И если забивает быстрый гол, то вынуждает соперника отвечать, а сам ловит его на контратаках.

До последнего тура я считал, что «Спартак», скорее всего, выиграет. Он был лёгкий, интересный. А «Зенит» — наоборот, громоздкий, тяжёлый. Но после того как чемпион поиздевался над «Уфой», просто унизив соперника, а «Спартак» выиграл только за счёт дурноты вратаря «Тамбова», моё мнение изменилось. Победит «Зенит». Счёт? Как в Кубке — 2:1. Конечно, в футболе всякое бывает — и у Айртона мячи от коленки залетают, но если говорить об объективных вводных, то «Зенит» на сегодня сильнее.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast
03 октября в 14:17
Если бомжи проиграют , у жиртреста инфаркт случится, из него желчь потоком выходит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 октября в 09:54
Футбол это игра, а в игре много случайностей. Всё может быть и есть ещё такой важный фактор, как Кукуян. От него многое зависит. При норм судействе Спартак не проиграет точно. Причина? Психология. Просто в памяти свежо судейство в кубке, где судейство было не на высоте. Спартак должен это помнить и отыграться
VAN ARM
VAN ARM
03 октября в 09:46
только миллер знает сет))))
beefs
beefs
03 октября в 09:45
чего гадать, матч покажет кто есть кто...
Gahi
Gahi
03 октября в 09:42, ред.
Игра рассудит, пусть победит сильнейший. Удачи
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