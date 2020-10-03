Червиченко: «„Зенит“ на сегодняшний день сильнее „Спартака“. Победит 2:1»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о предстоящем матче красно-белых в 10-м туре РПЛ с «Зенитом».

Думаю, что футбол будет открытый. Нападение у обеих команд работает лучше, чем защита. «Спартаку» вообще играть осторожно — всё равно что расписаться в поражении. Нынешний «Спартак» прежде всего и хорош тем, что первые двадцать минут бежит, атакует, давит. И если забивает быстрый гол, то вынуждает соперника отвечать, а сам ловит его на контратаках.

До последнего тура я считал, что «Спартак», скорее всего, выиграет. Он был лёгкий, интересный. А «Зенит» — наоборот, громоздкий, тяжёлый. Но после того как чемпион поиздевался над «Уфой», просто унизив соперника, а «Спартак» выиграл только за счёт дурноты вратаря «Тамбова», моё мнение изменилось. Победит «Зенит». Счёт? Как в Кубке — 2:1. Конечно, в футболе всякое бывает — и у Айртона мячи от коленки залетают, но если говорить об объективных вводных, то «Зенит» на сегодня сильнее.