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Бесчастных: «Тедеско в статусных матчах комфортнее играть на контратаках»

03 октября 2020, 08:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Владимир Бесчастных поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Зенита» в 10-м туре РПЛ.

Игра «Спартака» и «Зенита» — это дерби, которое ждет вся страна, и не настроиться на эту игру невозможно. Тут, скорее, задача тренеров успокоить ребят, чтобы они показали все, на что способны. Тут главное не перегореть.

Думаю, что будут моменты, когда «Спартак» будет и садиться, и позиционно атаковать. Все 90 минут игра меняется, и очень многое зависит от эпизодов, в которых футболист ведет себя индивидуально. Возьмет, обыграет, забьет гол — уже одна игра. ДНК «Спартака» — это атака, тем более домашний матч, очень статусный. Но очевидно, что Тедеско в таких матчах комфортнее играть на контратаках.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
03 октября в 14:22
Собственно, Тедеско всегда играет в контратаку. Это его кредо. Просто когда контратак много - одна за другой, то создаётся впечатление атакующего стиля. Семак выиграет, если сумеет погасить контратаки Спартака в их зародыше и прейти в атаку т.е. тоже контратака. Таким образом, оба будут контратаковать и получим скучнейшую осторожную возню с погашением контратаки в зародыше с обеих сторон.
КЭТиК
КЭТиК
03 октября в 09:35
Тут главное сразу не пропустить.
VAN ARM
VAN ARM
03 октября в 09:16
будет так как хочет свисток)))) и ни чего не изменишь)))
Анпилкин
Анпилкин
03 октября в 09:09
Матч будет интересным
Grey33
Grey33
03 октября в 08:57
Ерунда. У Тадески тактика одна: стартовый штурм, быстрый гол, лучше - два. А потом главное не пропустить три, как во "всея Руси".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 октября в 08:44
Матч будет на 3 результата. Кому то может повезти - забьют быстрый гол и станут хозяином положения. Обе команды любят играть в атаку. Трибуны погонят вперёд хозяев, Зенит будет ловить контратаку. Если на встречных курсах будет игра, тогда матч получится огонь!
И очень важно, выйдут ли травмированные зенитовцы и Кокорин.
Больше всего склоняюсь к голевой ничьей...
beefs
beefs
03 октября в 08:38
табло все расставит по местам
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