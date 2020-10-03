Бесчастных: «Тедеско в статусных матчах комфортнее играть на контратаках»

Бывший футболист «Спартака» поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Зенита» в 10-м туре РПЛ .

Игра «Спартака» и «Зенита» — это дерби, которое ждет вся страна, и не настроиться на эту игру невозможно. Тут, скорее, задача тренеров успокоить ребят, чтобы они показали все, на что способны. Тут главное не перегореть.

Думаю, что будут моменты, когда «Спартак» будет и садиться, и позиционно атаковать. Все 90 минут игра меняется, и очень многое зависит от эпизодов, в которых футболист ведет себя индивидуально. Возьмет, обыграет, забьет гол — уже одна игра. ДНК «Спартака» — это атака, тем более домашний матч, очень статусный. Но очевидно, что Тедеско в таких матчах комфортнее играть на контратаках.