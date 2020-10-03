Смолов: «Меньше всего хотелось, чтобы нам опять выпал „Атлетико“»

Нападающий «Локомотива» прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба.

Группа сильная. В Лиге чемпионов слабых команд не бывает, с учётом того что мы попали в 4-ю корзину. Будет тяжело, но в то же время интересно.

Не бесит ли, что опять выпадает «Атлетико»? Всех бесит. Команда, с которой меньше всего хотелось сыграть в этой Лиге чемпионов.

«Атлетико» — неприятная, организованная команда. «Бавария» — машина. «Зальцбург» — играющая, крепкая команда, но они распродали своих лидеров. Будем биться.