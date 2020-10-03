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Смолов: «Меньше всего хотелось, чтобы нам опять выпал „Атлетико“»

03 октября 2020, 05:19

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба.

Группа сильная. В Лиге чемпионов слабых команд не бывает, с учётом того что мы попали в 4-ю корзину. Будет тяжело, но в то же время интересно.

Не бесит ли, что опять выпадает «Атлетико»? Всех бесит. Команда, с которой меньше всего хотелось сыграть в этой Лиге чемпионов.

«Атлетико» — неприятная, организованная команда. «Бавария» — машина. «Зальцбург» — играющая, крепкая команда, но они распродали своих лидеров. Будем биться.

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Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответ Сергей Тихонов (раскрыть)
03 октября в 16:06
Значит позапрошлом))))
karnager
karnager
03 октября в 12:00
Правильный заголовок этой новости - Смолов: меньше всего хотелось играть..
VAN ARM
VAN ARM
03 октября в 09:20
рано заплакал))) играйте как можете))
cska1948
cska1948
03 октября в 09:20
"...Не бесит ли, что опять выпадает «Атлетико»? Всех бесит. Команда, с которой меньше всего хотелось сыграть в этой Лиге чемпионов..."
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Неужели Смолов считает, что играть с Барсой или с клубами из АПЛ было бы проще?
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответ Sebastian Eniston (раскрыть)
03 октября в 09:17
В том году я помню Лудогорец и Эспаньол. Реала не припоминаю
ДСА
ДСА
03 октября в 08:23
С Зальцбургом одно очко вполне реально
Locomotive Breath
Locomotive Breath
03 октября в 08:13
Вот именно - бейтесь, а не бойтесь! ЛОКО ВПЕРЁД!!!
Анпилкин
Анпилкин
03 октября в 08:10
Да настрой у Локо не очень
Loko57
Loko57
03 октября в 07:40
Ну теперь то он счастлив)
beefs
beefs
03 октября в 07:16
Уже проиграли не выходя ещё на поле...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
03 октября в 05:28
Достали ныть ))) играть нужно а не смотреть кто да как) вон Цска в том году Реал выиграли не чего страшного)
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