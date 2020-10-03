Уткин оценил шансы ЦСКА на выход из группы Лиги Европы

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о перспективах ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы. Армейцы сыграют против загребского «Динамо», «Фейеноорда» и

«Вольфсберга».

Проблематично с тем, чтобы выйти. Группа ровная. «Динамо» Загреб очевидный фаворит — эту команду я привык видеть лигой выше. «Фейеноорд» — это серьезно. И сейчас я бы добавил, что на самых разных уровнях, в разных чемпионатах игроки, тренеры, журналисты, даже судьи все чаще говорят, как адски тяжело играть 11 месяцев 2 раза в неделю фактически без отпуска и отдыха. А у «Фейеноорда» нет такой проблемы. Голландия не доигрывала. И это важно, потому что группа ровная. А значит, решаться многое будет от того, насколько ровно, без провалов и спадов, удастся пройти дистанцию.

Ну и «Вольфсберг» (или все-таки «Вольфсбергер»?) тоже не подарок. Австрийская лига растет, в этом смысле новый клуб в еврокубках — это не типа нашего «Динамо», которое попадает в сетку потому, что кто-то всегда занимает шестое место, а команда, которая к этому стремилась и право свое завоевала. У «Вольфсберга» играет лучший нападающий лиги. Они опасны.