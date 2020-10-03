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Уткин оценил шансы ЦСКА на выход из группы Лиги Европы

03 октября 2020, 08:11

Известный блогер и журналист Василий Уткин порассуждал о перспективах ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы. Армейцы сыграют против загребского «Динамо», «Фейеноорда» и
«Вольфсберга».

Проблематично с тем, чтобы выйти. Группа ровная. «Динамо» Загреб очевидный фаворит — эту команду я привык видеть лигой выше. «Фейеноорд» — это серьезно. И сейчас я бы добавил, что на самых разных уровнях, в разных чемпионатах игроки, тренеры, журналисты, даже судьи все чаще говорят, как адски тяжело играть 11 месяцев 2 раза в неделю фактически без отпуска и отдыха. А у «Фейеноорда» нет такой проблемы. Голландия не доигрывала. И это важно, потому что группа ровная. А значит, решаться многое будет от того, насколько ровно, без провалов и спадов, удастся пройти дистанцию.

Ну и «Вольфсберг» (или все-таки «Вольфсбергер»?) тоже не подарок. Австрийская лига растет, в этом смысле новый клуб в еврокубках — это не типа нашего «Динамо», которое попадает в сетку потому, что кто-то всегда занимает шестое место, а команда, которая к этому стремилась и право свое завоевала. У «Вольфсберга» играет лучший нападающий лиги. Они опасны.

Так что я у ЦСКА вижу один повод для надежд: много новых игроков, обновленная команда способна резко прибавлять. Иногда. Главное, чтоб все здоровы были. Иначе ведь Васин тоже выводы сделал и щитки, говорят, теперь вообще не снимает. Играть станет.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответ Байкал-38 (раскрыть)
03 октября в 12:43, ред.
и правильно делаешь ! мне одного хватает и проблем в этом не вижу))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Байкал-38 (раскрыть)
03 октября в 12:43
Я не возмущался,а спросил,так можно чтоли?вот и всё! А ваще я против,как и многие здесь,только все почемуто молчат!
cska vperiod
cska vperiod
03 октября в 12:10
Утка без подколов минуту не проживёт, хотя все его подкалывают.
Байкал-38
Байкал-38 ответ VAN ARM (раскрыть)
03 октября в 11:53, ред.
А я разве запрещаю или возмущаюсь?
Посмотри с чего начался разговор. Просто я привёл пример как один пользователь играет с нескольких акков, а у меня два акка увидели под одним ником и возмущаться начали. А так мне ровно до всех. Если правила не запрещают, то значит можно. Просто я не шифруюсь вот и всё.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
03 октября в 09:58
Локомотив обновляет антирекорд, Краснодар уверенно занимает четвертое место в группе, у Зенита 25%-ная вероятность занять третье место, а с ЦСКА описание силы противников и никакой конкретики.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
03 октября в 09:48, ред.
Сейчас в любом турнире каждый может выиграть каждого, тут утя ничего нового не сказал.Так можно говорит о любой группехоть ЛЧ,хоть ЛЕ.
Loko57
Loko57
03 октября в 09:07
В словах Уткина есть резон. Но если армейцы настроются и будут готовы физически, то шансы очень высокие.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ shlomo (раскрыть)
03 октября в 08:44
А мне наоборот первый кто трезво оценил шансы армейцев
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 октября в 08:33
Вася тролит Васина! Уткину на голову нужны щитки!
VAN ARM
VAN ARM ответ Байкал-38 (раскрыть)
03 октября в 08:26
да пусть играет раз нравится ))))
КЭТиК
КЭТиК
03 октября в 08:24
Шансы есть, но не 100%.
shlomo
shlomo
03 октября в 08:20
Вася как всегда, много и почти ни о чем...
VAN ARM
VAN ARM
03 октября в 08:12
ну раз он это сделал то так и будет))))))))))))
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