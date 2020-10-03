Игнатьев: «„Локомотиву“ досталась ужасная группа»

Защитник «Локомотива» прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «железнодорожников». Московский клуб сыграет в одной группе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

Группа ужасная. Честно, я недоволен группой. Когда я увидел, что у нас «Бавария»... Лучше бы «Барселона» или «Реал» выпали. «Атлетико»? Ну, сами знаете, что это за команда.

Надо просто более удачно выступить, чем в прошлый раз.