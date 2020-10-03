ГлавнаяНовости

Игнатьев: «„Локомотиву“ досталась ужасная группа»

03 октября 2020, 04:23

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для «железнодорожников». Московский клуб сыграет в одной группе с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

Группа ужасная. Честно, я недоволен группой. Когда я увидел, что у нас «Бавария»... Лучше бы «Барселона» или «Реал» выпали. «Атлетико»? Ну, сами знаете, что это за команда.

Надо просто более удачно выступить, чем в прошлый раз.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
autochthon
autochthon
03 октября в 11:59
Ужасная группа...Не футболисты, а нытики...Выходи на поле и играй, а то Барсу ему подавай...
Killofwrath
Killofwrath ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 октября в 09:49
я смотрю, зенит "удачно" выступает с 1ой корзины :D
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 октября в 09:23, ред.
Ничего страшного ! Тут можно перефразировать поговорку - " Лучше сильному проиграть ,чем выиграть у слабого !" Удачи и без травм ! ( Спартак за Локо )
cska1948
cska1948
03 октября в 09:22
Игнатьев: «„Локомотиву“ досталась ужасная группа»
----------------------
В этом есть определённый плюс...быстрее отмучаетесь.
nubom
nubom
03 октября в 09:03
Локо повезло с соперниками: теперь они приобретут ни с чем несравнимый опыт ... проигрывать...
mihaluch
mihaluch
03 октября в 08:18
Чувствуется какая-то обречённость.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
03 октября в 08:11
Это ЛЧ, а у нас 4-я корзина. Так что получите и распишитесь. Удачи!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 октября в 07:58
Надо более удачно играть всегда, тогда бы не зависали в 4-й корзине....
Опасный хулиган
Опасный хулиган
03 октября в 07:13
Страшно стало
Zenit_84
Zenit_84
03 октября в 06:32
Всё равно удачи!!!
Mangur
Mangur
03 октября в 04:50
Выиграют.Мощно .Интересно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100