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«Зенит» и «Сочи» согласовали переход Ригони

03 октября 2020, 14:56

Источник сообщает, что «Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер полузащитника Эмилиано Ригони.

Аргентинец больше не входит в планы петербургского клуба из-за лимита на легионеров, так как в «Зенит» переходит полузащитник Вендел из «Спортинга».

В настоящее время окончательное решение остаётся за игроком.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
04 октября в 11:13
    ekliziast
    ekliziast
    03 октября в 17:47
      NoKerzhNoParty
      NoKerzhNoParty ответ Faustello (раскрыть)
      03 октября в 17:38
      Самое интересное, что спартак у своего фарма вообще выиграть не смог
      Но у спартака еще скоро встреча с спартак фарм 2)
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      03 октября в 15:53
      Парню 27 лет, для футболиста пик, но угораздило же споткнуться о газовую трубу!)
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      03 октября в 15:51
      Кто следующий?! Дзюба?!
      Faustello
      Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      03 октября в 15:39
      Благодетели))
      Faustello
      Faustello
      03 октября в 15:37, ред.
      Я конечно аплодирую газовой мафии, даже в футболе всех вертели на причинном месте, финансовый феер плей? да покатайтесь на пропеллере, мы клуб Сочи сделаем и будем туда лить игроков за столько сколько захотим, тогда когда захотим и в количестве в котором захотим.
      Молодцы, чё.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      03 октября в 15:35
      Освободили место для новичка.
      Сочи стал еще сильнее...
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      03 октября в 15:14
      Тут продали,там забрали
      Тут задёшево отдали
      Всех продаст и исцелит
      Газ, Газпром, труба -Зенит
      Footbolista
      Footbolista
      03 октября в 15:12, ред.
      Этот Вендел скорее всего очередной ригони...только вид сбоку...
      STVA 1
      STVA 1 ответ порт (раскрыть)
      03 октября в 15:10
      Стата Ригони за 2019-20 12 игр и 2 гола!Сдулся он у нас !Ничем он не помог! Неликвид и есть) Тот же Нобоа в свои года выглядит прекрасно!
      STVA 1
      STVA 1
      03 октября в 15:06
      Кто нить сомневался в том куда Зенит сбагрит Ригони при отсутствии спроса на нео? Я нет))
      А перед приходом в РПЛ на него был спрос!
      David Young
      David Young ответ порт (раскрыть)
      03 октября в 15:05
      Ну так скобки поэтому там и есть - то, что для Зенита является чем-то на уровне неликвида, или просто ненужным футболистом, для Сочи - это очень хорошее пополнение.
      Levadia
      Levadia
      03 октября в 15:04
      Что и следовало ожидать.
      порт
      порт ответ David Young (раскрыть)
      03 октября в 15:02
      Этот, как ты говоришь, "неликвид" поднял Сочи на пятое место.
      David Young
      David Young
      03 октября в 14:57
      Типичное передача Зенитом "неликдива" в Сочи, в данном случае, ввиду перебора легионеров.
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