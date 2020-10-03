«Зенит» и «Сочи» согласовали переход Ригони

Источник сообщает, что «Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер полузащитника Эмилиано Ригони.
Аргентинец больше не входит в планы петербургского клуба из-за лимита на легионеров, так как в «Зенит» переходит полузащитник Вендел из «Спортинга».
В настоящее время окончательное решение остаётся за игроком.
Но у спартака еще скоро встреча с спартак фарм 2)
Но у спартака еще скоро встреча с спартак фарм 2)
Молодцы, чё.
Молодцы, чё.
Сочи стал еще сильнее...
Сочи стал еще сильнее...
Тут задёшево отдали
Всех продаст и исцелит
Газ, Газпром, труба -Зенит
Тут задёшево отдали
Всех продаст и исцелит
Газ, Газпром, труба -Зенит
А перед приходом в РПЛ на него был спрос!
А перед приходом в РПЛ на него был спрос!