«Зенит» и «Сочи» согласовали переход Ригони

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03 октября 2020, 14:56

Источник сообщает, что «Зенит» и «Сочи» согласовали трансфер полузащитника .

Аргентинец больше не входит в планы петербургского клуба из-за лимита на легионеров, так как в «Зенит» переходит полузащитник Вендел из «Спортинга».

В настоящее время окончательное решение остаётся за игроком.