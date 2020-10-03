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Журналист: «„Зенит“ покупает Вендела за 20 млн евро. Сделка завершена»

03 октября 2020, 02:58

«Зенит» договорился о трансфере центрального полузащитника лиссабонского «Спортинга» Вендела. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Николо Шира.

Сделка завершена! Вендел переходит из «Спортинга» в «Зенит» за 20 млн евро. Контракт на 5 лет. Медобследование уже запланировано на понедельник.

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Все комментарии
Хороший Малый
Хороший Малый
04 октября в 00:35
Санчо Панса
Санчо Панса ответ yasukuni (раскрыть)
03 октября в 20:32
Нет, он россиянин)
Расул Манаев
Расул Манаев
03 октября в 15:16
Являюсь интернационалистом, но хотелось бы послушать болельщиков зенита насчёт арийских кровей в ихнем клубе
bacek15
bacek15 ответ Иван Тасминский (раскрыть)
03 октября в 15:08
Могут какого-нибудь иностранца отцепить, например Азмуна.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ bacek15 (раскрыть)
03 октября в 14:49
У него паспорт Российский.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
03 октября в 14:28
Темненький, с ковролином, все как вы любите!)
Garrincha58
Garrincha58
03 октября в 13:29
когда клубы объявят тогда сделка и завершена а какой то журналист об этом не вправе говорить
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Hypnoz (раскрыть)
03 октября в 12:54
Какие к ляду реалии? Черная доля распила налом от превышения стоимости. Да и личных контрактов не публикуют.Миллер жрет в четыре горла,там система слива со всех сторон от игроков до расходов потоковая.
kolpankolpan
kolpankolpan ответ CSKA2012 (раскрыть)
03 октября в 12:45
Это уже стал давний факт.Однако если умничку сразу не спихнули за борт , что скорее всего из боязни что подавит сынка, то прорвется. Хотя шансы увидеть такого близки к нулю процентов учитывая редкость таких ребят и беззащитность психики в детстве.
pomor45
pomor45
03 октября в 12:42
Посмотрим получится ли из Виндела Видаль?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
03 октября в 12:40
20 лямов и Миранчук Ваш))
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
03 октября в 12:27
Отличный игрок. В Лиге Чемпионов пригодиться Питеру.
star1970
star1970 ответ Санчо Панса (раскрыть)
03 октября в 12:25
Какой конкурент ??? Он иностранец а Далер Рос. По позиции допустим (ДОПУСТИМ) всегда нужна пара .
star1970
star1970 ответ Санчо Панса (раскрыть)
03 октября в 12:23
    trudogolik
    trudogolik
    03 октября в 12:10
    Откровенно говоря, непонятно зачем брать какого-то ноунейма за такие деньги.
    CSKA2012
    CSKA2012 ответ kolpankolpan (раскрыть)
    03 октября в 12:07
    Потому что в первых командах молодежки играет тот не у кого больше таланта, а тот у которого папа больше зарабатывает. Гнилая система идет с головы и это не только футбола касается, а всего где возможно поиметь бабла.
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ yasukuni (раскрыть)
    03 октября в 12:04
    Нет, просто Вендел это конкурент как раз Далера.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    03 октября в 12:01
    Отличный игрок.
    Рибалта вновь шикарный трансфер провернул.
    CАRLOS
    CАRLOS ответ Санчо Панса (раскрыть)
    03 октября в 12:00
      Footbolista
      Footbolista
      03 октября в 11:58, ред.
      "Черный ящик в студию"...
      за весь прошлый сезон сыграл все матчи...3 гола, ну это ладно...но 2 голевые)...это точно полузащитник за 20 млн.€?)...
      yasukuni
      yasukuni ответ Санчо Панса (раскрыть)
      03 октября в 11:57
      А что Кузяев родом с Занзибара?
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      03 октября в 11:50
      Добротный полузащитник, но явно не под лимит. Скорее всего Кузяев на выход из Зенита!
      bacek15
      bacek15
      03 октября в 11:43
      Кто-то в Зените крепко призадумался. Наверно Оздоев.
      Hypnoz
      Hypnoz
      03 октября в 11:33
      Стоимость 12 млн., заплатили двадцатку. Российские реалии, без двойной переплаты никого не подписать. Личка, наверное тоже нехилая. Да ещё и на пять лет, кот в мешке !
      Союзник противников
      Союзник противников
      03 октября в 11:27
        yasukuni
        yasukuni
        03 октября в 11:24
        весело другое. Пусть выгребная яма покупает хоть Месси, помноженного на Роналду. Так ведь в лимит НЕ вписываются. Интересно, что Дюков придумает для отмазки выгребной ямы имени самого себя.

        Кстати, мне одному кажется, что это зализанный до полного немогу перс ОЧЕНЬ сильно смахивает на существо нетрадиционной ориентации?!
        Брулин
        Брулин
        03 октября в 11:02
        Уже даже дети понимают, что Семак на игру не влияет, влияет лишь класс футболистов на поле. Семак может только аплодировать и руку вверх подкидывать. Ни аналитики, ни физики, а если сегодн опять гол из опорки прилетит, то это уже будет фарс
        zenit_forever2014
        zenit_forever2014 ответ Grey33 (раскрыть)
        03 октября в 10:50, ред.
        Ригони уже давно ждут в Сочи, на одном Нобоа далеко не уедишь!!!
        zooveterinar
        zooveterinar
        03 октября в 10:29
        За гос .бабки можно и по дороже!!!! Стареющего Месси, к примеру.
        sv_1969
        sv_1969 ответ razdvatri (раскрыть)
        03 октября в 10:28
        Один только вопрос:А поедет ли Мбаппе к нам?
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