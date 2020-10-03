Журналист: «„Зенит“ покупает Вендела за 20 млн евро. Сделка завершена»

«Зенит» договорился о трансфере центрального полузащитника лиссабонского «Спортинга» Вендела. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Николо Шира.
Сделка завершена! Вендел переходит из «Спортинга» в «Зенит» за 20 млн евро. Контракт на 5 лет. Медобследование уже запланировано на понедельник.
Рибалта вновь шикарный трансфер провернул.
Рибалта вновь шикарный трансфер провернул.
за весь прошлый сезон сыграл все матчи...3 гола, ну это ладно...но 2 голевые)...это точно полузащитник за 20 млн.€?)...
за весь прошлый сезон сыграл все матчи...3 гола, ну это ладно...но 2 голевые)...это точно полузащитник за 20 млн.€?)...
Кстати, мне одному кажется, что это зализанный до полного немогу перс ОЧЕНЬ сильно смахивает на существо нетрадиционной ориентации?!
Кстати, мне одному кажется, что это зализанный до полного немогу перс ОЧЕНЬ сильно смахивает на существо нетрадиционной ориентации?!