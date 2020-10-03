Палинья может стать новым Вернблумом. ЦСКА будет сложно, если не подпишут опорника

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сегодня, 14:08

Разрушитель нужен, ведь без него – «Соккер.ру» согласен с тренером «армейцев», не будет стабильности.

Португальский хавбек в трансферном списке?

Зачем из чемпионата Португалии ехать в чемпионат России, если пиренейцы выше в таблице коэффициентов УЕФА ? А потому что «Бенфика» не смогла сломать ПАОК , который потом дважды продавили третьи в РПЛ «быки». Есть в России клубы, что развиваются. И есть один клуб, что много потратил за лето.

Впрочем, добротные, но не великие португальцы скоре мечтают проснуться игроками «Вулверхэмптона». 25-летний Палинья, которого активно связывают с ЦСКА неделями, имел контакты с формально английским, а теперь китайско-португальским клубом. Но «волки» сыты – отказались от хавбека «Спортинга», игравшего в аренде за «Брагу». «Армейцы» могут сделать новый ход.

Но москвичи боятся ошибиться, такого права нет. Фукс, Зайнутдинов, Гаич и Эджуке необязательно дополнят тройку Влашич, Фернандес, Акинфеев, сразу став лидерами. Никола вроде бы не рвется на запад прямо сейчас, судя по последнему заявлению. Но хорват сильно переживает поражения – после матча против «Локомотива» опустился на корточки и был крайне расстроен. Ему нужна подстраховка из опорной зоны.

Влашич обрадуется, если в команде появится 25-летний парень из «Браги», что в прошлом сезоне выдал игру с точностью паса 84%, очень хорош на втором этаже – по 3.3 победы за матч, шикарно вступает в отборы – 3 за игру, редко рискует – лишь 0.8 перехватов. Изредка даже может забить гол, хотя в атаке Палинью ругают, ведь творческим футболистом точно не является. Но главное, что дерется!

Без разрушителя не используют модную фишку?

В футболе не бывает мелочей. Уберите из «Зенита» Барриоса – у Семака может всё поломаться. Вот просто всё, поэтому и торгуются за Вендела – как раз напарника Палиньи. Вильмар не главная звезда команды, не самый классный ее футболист, не легенда клуба и даже не главный любимчик всех без исключения фанатов.

Но это опорный хавбек, и уже по названию понятна важность. Чемпионский «Локомотив» вряд ли был возможен с Тарасовым вместо Денисова. Чемпионский «Спартак» начался с трансфера Фернандо – вспомните, какие роскошные матчи выдавал и как четко сбалансировал игру. Вот и амбиции ЦСКА с прицелом на Лигу чемпионов – не первое место, но хотя бы второе и путевку в квалификацию, завязаны на фигуре нового цербера.

Даже не идеальный с мячом Крал без мяча неплох – «Спартак» вышел в лидеры по показателю, что отражает успешность прессинга. Угадайте с первого раза, где в этом списке ЦСКА ? В середине, на восьмом месте, ниже «Локомотива» и тульского «Арсенала». Не смогли Бийол и Бистрович обеспечить чемпионскую серию побед. Не может юный Марадишвили при поддержке «неопорника» Облякова всегда быть центром притяжения.

Да и не было его именно против «Локомотива», как и Ахметова – еще одного вынужденного разрушителя. Когда и за спиной «нового Вернблума» по позиции, и перед его глазами есть слабые зоны – пока там не играют стабильно, нужна гармония при возвращении к своим воротам. У ЦСКА неплохие фланги – Щенников и Фернандес опытные, но соперникам достаточно сделать пару шагов от бровок – на полуфланги, и сразу можно создать момент, отрезав чужой центр поля.

Тот же Тедеско в этом сезоне специально поменял роли Крала и Умярова, когда вынужденно перевел Зобнина на фланг, чтобы получить высокий прессинг, который идет молодой команде, где футболисты могут быть банально более выносливыми, чем возрастные. А ЦСКА не может использовать ту же фишку в схеме «4-2-3-1», которую явно применяют из-за появления в составе Фукса, что играл четыре в линию в Бразилии, и атакующих хавбеков, которым «3-5-2» не подходит.

Норманн может стать альтернативой Палинье?

«Ростов» запросил за норвежца 25 млн евро, да и Палинья не спешит в Россию за копейки. Причем только португалец — чистый разрушитель, ставка на Норманна была бы уже экспериментом. Возможно, Гаич и Чалов стали бы чаще получать мяч? Как помним, у Вернблума тоже были атакующие таланты. А вот Палинья, в отличие от Матиаса из «Ростова», мяч возить не умеет.

Но на безрыбье и рак – рыба, поэтому Ганчаренко примет в дар любого футболиста, на которого можно положиться в отборе. Появление одного игрока с высоким разрушительным потенциалом может мгновенно изменить всю игру ЦСКА . Такое уже видели на примере Барриоса, что существенно улучшил показатели «Зенита» в защите, отрезав пустые зоны перед штрафной площадью. Акинфеев должен вместе с Ганчаренко дожимать руководство, даже если денег немного.

Можно выдать рекордное трансферное лето в истории ЦСКА , но забыть купить опорника, будь это Норманн или Палинья. Тогда и в Лиге Европы останутся без плей-офф, и в РПЛ борьбу за второе место «армейцы» не увидят. Тренер просил усилить множество позиций, но нельзя оставить одну пустую зону, когда речь о сердечном клапане любой команды.

ЦСКА потратит еще 12 млн евро до конца окна?

Сегодня против нестабильного «Урала», что чередует успешные матчи со странными осечками, ЦСКА может взять реванш за поражение в дерби. Но на дистанции Ганчаренко не чудотворец. Да, Марадишвили — перспективный, но его усилий пока мало для перехода на новый уровень. Недавние сезоны уже прошли под девизом «обойдетесь талантами», и какие там были результаты? Не те, что нужны клубу.

Фанаты ЦСКА часто ругают наставника, иногда – по делу, но пока Фукс и Гаич не стали в один ряд с Влашичем по важности. И опорника тренер просил на второй день после ухода Вернблума, но не получил до сих пор. Причем интрига не только в том, успеет ли Бабаев сторговаться за 12 млн евро, но и в том, угадают ли скауты? Палинья не был первым номером в списке желаний, пришлось спускаться ниже в рейтинге и ставить на темную лошадку.