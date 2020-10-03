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Гендир «Рубина»: «Никаких предложений от „Краснодара“ по Макарову не было»

03 октября 2020, 12:31

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, согласно которой «Краснодар» сделал предложение по полузащитнику казанцев Денису Макарову.

Это фантазии. Никакого предложения не было. Денис находится в нужное время в нужном месте. У него первый сезон. Зачем ему уходить куда-то? Чтобы сесть? Ему наоборот нужно сейчас играть там, где такой тренер, как Слуцкий, который любит работать с молодыми игроками. Макаров — игрок «Рубина», никуда не уходит. Здесь нечего обсуждать, никаких предпосылок для этого нет.

Тем временем появилась информация об интересе со стороны зарубежного клуба к другому игроку «Рубина».

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Faustello
Faustello
03 октября в 12:49, ред.
Чет даже и слухов таких не слышал, комментарий Рубина из разряда, нет слухов - будет?)))
sv_1969
sv_1969
03 октября в 12:32
Значит будет)
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