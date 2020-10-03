Гендир «Рубина»: «Никаких предложений от „Краснодара“ по Макарову не было»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, согласно которой «Краснодар» сделал предложение по полузащитнику казанцев .

Это фантазии. Никакого предложения не было. Денис находится в нужное время в нужном месте. У него первый сезон. Зачем ему уходить куда-то? Чтобы сесть? Ему наоборот нужно сейчас играть там, где такой тренер, как Слуцкий, который любит работать с молодыми игроками. Макаров — игрок «Рубина», никуда не уходит. Здесь нечего обсуждать, никаких предпосылок для этого нет.