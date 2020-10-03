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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Кагава покинул «Сарагосу»

03 октября 2020, 15:56

«Сарагоса» расторгла контракт с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Синдзи Кагавой. Испанский клуб на официальном сайте подтвердил уход 31-летнего японского полузащитника.

«Клуб хочет поблагодарить игрока за профессионализм, проявленный им за то время, когда он носил футболку „Сарагосы“, и пожелать ему дальнейших профессиональных успехов», - говорится в заявлении клуба.

Кагава перешел в «Сарагосу» летом прошлого года. За МЮ японец выступал с 2012 по 2014 год, проведя в общей сложности 38 матчей и забив 6 голов. Также Синдзи играл за «Боруссию» Д и «Бешикташ».

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ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
03 октября в 17:37
Он был лучше и дешевле Азара . . .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
03 октября в 17:24
Гордый самурай после неудачного вояжа в Бешикташ почему-то возвращению на родину предпочел Сегунду, но и там у него не пошло.
shlifen
shlifen
03 октября в 16:45
Видимо не смогли продолжить сотрудничество из-за того что Сарагоса не смогла выбраться в Примеру, так бы вероятно Кагава остался =)
David Young
David Young
03 октября в 16:01
Скоро найдёт себе новый клуб.
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