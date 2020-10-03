Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Кагава покинул «Сарагосу»

1601729793

03 октября 2020, 15:56

«Сарагоса» расторгла контракт с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» . Испанский клуб на официальном сайте подтвердил уход 31-летнего японского полузащитника.

«Клуб хочет поблагодарить игрока за профессионализм, проявленный им за то время, когда он носил футболку „Сарагосы“, и пожелать ему дальнейших профессиональных успехов», - говорится в заявлении клуба.