Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Кагава покинул «Сарагосу»

«Сарагоса» расторгла контракт с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Синдзи Кагавой. Испанский клуб на официальном сайте подтвердил уход 31-летнего японского полузащитника.
«Клуб хочет поблагодарить игрока за профессионализм, проявленный им за то время, когда он носил футболку „Сарагосы“, и пожелать ему дальнейших профессиональных успехов», - говорится в заявлении клуба.
Кагава перешел в «Сарагосу» летом прошлого года. За МЮ японец выступал с 2012 по 2014 год, проведя в общей сложности 38 матчей и забив 6 голов. Также Синдзи играл за «Боруссию» Д и «Бешикташ».