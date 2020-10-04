Мусаев: «Для „Динамо“ было очень важно обыграть команду, попавшую в ЛЧ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).
Трудная игра, не могли рассчитывать на нескольких футболистов, плюс тяжёлый график. Если бы зашли во второй тайм с равным счётом, было бы больше шансов. «Динамо» любит контратаковать. А у нас не было ни ресурсов, ни сил. Полноценного тренировочного процесса во время перерыва не получится. Большая группа игроков уезжает в сборную.
Что касается трансферов, большого количества приобретений не будет. Возможно, к нам присоединится один футболист.
Для «Динамо» было очень важно обыграть команду, попавшую в Лигу чемпионов. Не думаю, что сыграл фактор тренера. Им важно было реабилитироваться.
Так же забыл упомянуть о неблагоприятном расположении планет, трудной политической ситуации в Карабахе и нашествие саранчи в африканской саванне.
Так же забыл упомянуть о неблагоприятном расположении планет, трудной политической ситуации в Карабахе и нашествие саранчи в африканской саванне.
нет тренера у Краснодара
нет тренера у Краснодара
В играх с Зенитом,Краснодаром,Ростовом......
И в играх с Ротором,Химками,Рубином,Арсеналом......
В играх с Зенитом,Краснодаром,Ростовом......
И в играх с Ротором,Химками,Рубином,Арсеналом......
Победа москвичей вполне заслуженна.
Победа москвичей вполне заслуженна.