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Мусаев: «Для „Динамо“ было очень важно обыграть команду, попавшую в ЛЧ»

04 октября 2020, 23:44
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Трудная игра, не могли рассчитывать на нескольких футболистов, плюс тяжёлый график. Если бы зашли во второй тайм с равным счётом, было бы больше шансов. «Динамо» любит контратаковать. А у нас не было ни ресурсов, ни сил. Полноценного тренировочного процесса во время перерыва не получится. Большая группа игроков уезжает в сборную.

Что касается трансферов, большого количества приобретений не будет. Возможно, к нам присоединится один футболист.

Для «Динамо» было очень важно обыграть команду, попавшую в Лигу чемпионов. Не думаю, что сыграл фактор тренера. Им важно было реабилитироваться.

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Все комментарии
Ganymed1
Ganymed1
05 октября в 18:09
Галицкий разуй глаза
Ganymed1
Ganymed1
05 октября в 18:08
Мусаев будь мужиком,уйди сам.Не тянешь ты на тренера
Ruslan3132
Ruslan3132
05 октября в 10:32, ред.
Быки сейчас похожи на ламборгини, за руль которой посадили новичка, путающего педали. Меняйте водителя! Если хотите проехать дальше в ЛЧ и заехать выше в РПЛ!
Надир Магомедов
Надир Магомедов
05 октября в 09:57
увольте уже этого 56а , раньше хоиь как тренен был никакой , щас уже чушь наяво нести. до лиги чемпионов еще есть время , надо тренера менять пока непоздно .
Faustello
Faustello
05 октября в 08:40
Все по делу сказал наш коуч, единственное забыл ещё добавить что разбирали Динамо по матчу с грузинами и решили что обыграем в четверть ноги.
Так же забыл упомянуть о неблагоприятном расположении планет, трудной политической ситуации в Карабахе и нашествие саранчи в африканской саванне.
Milan199675
Milan199675
05 октября в 08:29
А для команды которая вышла в ЛЧ неважно было обыгрывать Динамо. Все логично.
Анпилкин
Анпилкин
05 октября в 08:24
Краснодар не успел восстановиться
VAN ARM
VAN ARM
05 октября в 08:02
вот именно что попавшую а не заслужившую))))) не думал что ты глупее чем выглядишь))))))))))))))
ДСА
ДСА
05 октября в 06:33
С ПАОКом просто повезло.
cska vperiod
cska vperiod
05 октября в 05:23
Мусаев уже даже говорит не то, что нужно.
112910415
112910415
05 октября в 05:08
фактор тренера сыграл !
нет тренера у Краснодара
25процентный клоун
25процентный клоун
05 октября в 03:41
Фактор тренера у быков не сработал
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 02:34
А что важно для твоей команды то?
ABir
ABir
05 октября в 01:55
Лучше бы они обыграли грузинский Локомотив
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Землянин (раскрыть)
05 октября в 01:24
Это уже совсем другая история, занимай подобающее место и играй в ЕК. Ну проиграли Динамо грузинам и что теперь ??? Сливать матчи ??? В этот раз не получилось, да и не они первые , и не они последние.
Землянин
Землянин ответ Leha-ha50 (раскрыть)
05 октября в 01:10
Чтобы потом снова вылететь в первом же раунде от какого нибудь очередного Ноунейма типа грузинского Локомотива 🎃
Землянин
Землянин
05 октября в 01:06
Оригинальное оправдание своего проигрыша. В своей игре надо видеть ошибки!!!
Dinamikk
Dinamikk ответ Jeck Denielse (раскрыть)
05 октября в 01:05, ред.
ты давай иди Зенитовские премиальные считай, или что на Динамо и Спартак не хватило судьям занести?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
05 октября в 00:32
Я не понимаю столько болтовни от тренера проигравшей команды.Ну скажи,да проиграли заслуженно,они сегодня были сильнее,будем работать дальше и т.д.,зачем этот огород городить????
STVA 1
STVA 1
05 октября в 00:22
Мне кажется Галицкому пора не выдержать!Симпатичная команда а играют через раз)
sv_1969
sv_1969
05 октября в 00:21
Для Быков важно быстрее от Мусаева избавиться)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 октября в 00:07
Может "премиальные" разные.....)))
В играх с Зенитом,Краснодаром,Ростовом......
И в играх с Ротором,Химками,Рубином,Арсеналом......
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 00:00
Да Динамо было по барабану куда там Краснодар попал. Парни вышли с желанием взять три очка у конкурента за ЕК. Еще немного и Галицкий может не выдержать.
Победа москвичей вполне заслуженна.
Schaytan
Schaytan
04 октября в 23:59
Заберите у него микрофон. Что команда уг, что тренер
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 23:55
Слова обиженного ребенка...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
04 октября в 23:54
Что он говорит сам то понимает)
beefs
beefs
04 октября в 23:49
чего он несет...
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