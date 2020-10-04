Известный российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ .

Это был классный футбол, болельщики получили настоящее удовольствие как на стадионе, так и по телевизору. Для «Динамо» после вылета из Лиги Европы главное — побеждать.

Когда в команде меняется тренер, команда взбадривается, дай бог, чтобы такой результат был постоянно, а там посмотрим. Все зависит от ребят, игры и использованных моментов.