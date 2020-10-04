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Овечкин: «Для „Динамо“ после вылета из Лиги Европы главное — побеждать»

04 октября 2020, 22:42
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Известный российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Это был классный футбол, болельщики получили настоящее удовольствие как на стадионе, так и по телевизору. Для «Динамо» после вылета из Лиги Европы главное — побеждать.

Когда в команде меняется тренер, команда взбадривается, дай бог, чтобы такой результат был постоянно, а там посмотрим. Все зависит от ребят, игры и использованных моментов.

Напомним, что Овечкин лично присутствовал на сегодняшнем матче «Динамо».

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Caniggia
Caniggia
04 октября в 23:06
Если Динамо подпишет настоящего тренера (Бердыева), то будет им счастье. И такие позорища, как в Тбилиси, будут просто исключены.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 22:53
Вот почему не играли так в ЛЕ?
David Young
David Young
04 октября в 22:43
Позор ЛЕ ещё долго не смыть.
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