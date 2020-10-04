Разгромные поражения «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Итоги 4-го тура АПЛ

Закончились матчи 4-го тура АПЛ.
«Челси» — «Кристал Пэлас» 4:0
Голы: Чилуэлл Бенжамин 50, Зума Курт 66, Жоржиньо 78 (пенальти), Жоржиньо 82 (пенальти)
«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 4:2
Голы: Калверт-Льюин Доминик 16, Мина Йерри 45+2, Родригес Хамес 52, Родригес Хамес 70 — Мопе Нил 41, Биссума Ив 90+2
«Лидс» — «Манчестер Сити» 1:1
Голы: Родриго 59 — Стерлинг Рахим 17
«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли» 3:1
Голы: Сен-Максимен Аллен 14, Уилсон Каллум 65, Уилсон Каллум 77 (пенальти) — Вествуд Эшли 61
«Лестер Сити» — «Вест Хэм» 0:3
Голы: Антонио Мичейл 14, Форнальс Пабло 34, Боуэн Джаррод 83
«Саутгемптон» — «Вест Бромвич» 2:0
Голы: Дженепо Мусса 41, Ромеу Ориоль 69
«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» 2:1
Голы: Сака Бакайо 61, Пепе Николя 64 — МакГолдрик Дэвид 83
«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» 1:0
Гол: Нету Педру 56
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 1:6
Голы: Фернандеш Бруну 2 (пенальти) — Н'Домбеле Тангай 4, Сон Хын-Мин 7, Кейн Харри 30, Сон Хын-Мин 37, Орье Серж 51, Кейн Харри 79 (пенальти)
«Астон Вилла» — «Ливерпуль» 7:2
Голы: Уоткинс Олли 4, Уоткинс Олли 22, МакГинн Джон 35, Уоткинс Олли 39, Баркли Росс 55, Грилиш Джек 66, Грилиш Джек 75 — Салах Мохамед 33, Салах Мохамед 60
С результатами матчей прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.