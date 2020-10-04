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Разгромные поражения «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Итоги 4-го тура АПЛ

04 октября 2020, 23:19

Закончились матчи 4-го тура АПЛ.

«Челси» — «Кристал Пэлас» 4:0
Голы: Чилуэлл Бенжамин 50, Зума Курт 66, Жоржиньо 78 (пенальти), Жоржиньо 82 (пенальти)

«Эвертон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 4:2
Голы: Калверт-Льюин Доминик 16, Мина Йерри 45+2, Родригес Хамес 52, Родригес Хамес 70 — Мопе Нил 41, Биссума Ив 90+2

«Лидс» — «Манчестер Сити» 1:1
Голы: Родриго 59 — Стерлинг Рахим 17

«Ньюкасл Юнайтед» — «Бернли» 3:1
Голы: Сен-Максимен Аллен 14, Уилсон Каллум 65, Уилсон Каллум 77 (пенальти) — Вествуд Эшли 61

«Лестер Сити» — «Вест Хэм» 0:3
Голы: Антонио Мичейл 14, Форнальс Пабло 34, Боуэн Джаррод 83

«Саутгемптон» — «Вест Бромвич» 2:0
Голы: Дженепо Мусса 41, Ромеу Ориоль 69

«Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед» 2:1
Голы: Сака Бакайо 61, Пепе Николя 64 — МакГолдрик Дэвид 83

«Вулверхэмптон» — «Фулхэм» 1:0
Гол: Нету Педру 56

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 1:6
Голы: Фернандеш Бруну 2 (пенальти) — Н'Домбеле Тангай 4, Сон Хын-Мин 7, Кейн Харри 30, Сон Хын-Мин 37, Орье Серж 51, Кейн Харри 79 (пенальти)

«Астон Вилла» — «Ливерпуль» 7:2
Голы: Уоткинс Олли 4, Уоткинс Олли 22, МакГинн Джон 35, Уоткинс Олли 39, Баркли Росс 55, Грилиш Джек 66, Грилиш Джек 75 — Салах Мохамед 33, Салах Мохамед 60

Разгромные поражения «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Итоги 4-го тура АПЛ

С результатами матчей прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Аpбитр
Аpбитр ответ Ice van Reed (раскрыть)
08 октября в 15:14
p
Угадайте кто
Угадайте кто
06 октября в 19:33
Ржака, у "чемпиона" разница мячей НОЛЬ))))))))))))))
zim289
zim289
05 октября в 12:48
Так в Эвертоне Анчелотти...
Тогда ничего удивительного
Dexter2110
Dexter2110
05 октября в 12:47
рот болит и попе больно за Ливерпуль болеть прикольно
Spellman
Spellman
05 октября в 10:23
Отвратительные матчи от МЮ и Ливерпуля. Болельщикам обеих команд сочувствую. Успел на матч МЮ только на второй тайм, но смотреть это сил не было. Вечер воскресения был испорчен окончательно. Вуду привет, Оле привет, что с командой, как это объяснить, не понятно.
DXTK
DXTK
05 октября в 09:44, ред.
Ливерпуль за матч получил уравнение по голам 11 на 11 и семерку за матч, Мю со своей защитой тоже отхватил шесть на классе....... а еще все обсуждали Бьелсу и его Лидс когда те пропустил 7 в двух матчах с фухэмом и Ливером забив столько же.

МС и МЮ рядышком14 и 16, только не в лидерах а в зоне борьбы за выживание..... это конечно высший класс.

PS Эвертон и Вилла пока всех шокировали больше, чем те кто проиграл крупно в этих матчах.
Dexter2110
Dexter2110
05 октября в 08:56, ред.
у Астон Виллы прививка от каронавируса
Dexter2110
Dexter2110
05 октября в 08:55
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    05 октября в 02:28
    Не сомневался что Олли ценное приобретение виллан, но тем не менее он все равно удивил.
    Loko57
    Loko57
    05 октября в 00:55
    Это просто ужас... Каким образом Ливерпуль умудрился так сыграть. Полный шок!
    Q-J-G
    Q-J-G
    05 октября в 00:18
    В АПЛ - штормит, непредсказуемо, и очень интересно...
    azkan
    azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
    05 октября в 00:10
    Шейхи всех заразили))
    azkan
    azkan ответ Gahi (раскрыть)
    05 октября в 00:07
    Ну да, для Эвертона Брайтон, Вестбром и КП авторитеты))
    Нужно посмотреть на команду Анчи с настоящими авторитетами.
    azkan
    azkan
    04 октября в 23:58
    А что, в загаловке не хватило место для Лестера? Ведь три тура лидерами были.
    Но тур действительно удивительный. Жаль что времени не было посмотреть матчи.
    Многое я сегодня упустил.
    Начало очень интригующе в АПЛ.
    У всех предполагаемых лидеров какие то проблемы. Тем интересней смотреть как они будут преодолевать кризис.
    Gahi
    Gahi
    04 октября в 23:53, ред.
    Больше всех радуют результаты Эвертона и Астон Виллы, играя с авторитетными командами громят и побеждаю их.За короткое время тренеры команд Карло Анчелоти и Дин Смит создали хорошую атмосферу в командах и игровой стиль, что позваляет клубам которые они возглавляют показывать привлекательный и результативный футбол. Ну а Ливерпуль и Манчестер Юнайтед а также остальные клубы не должны почивать на лаврах а изменить свое отношение в каждой игре и уважительно относиться к своим соперникам.Так играть и проигрывать с разгромным счётом не позволительно чемпиону.
    zim289
    zim289
    04 октября в 23:51
    Нас ждет офигенный сезон АПЛ!)
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    04 октября в 23:34
    Весёлый день)
    Dexter2110
    Dexter2110
    04 октября в 23:33
      Dexter2110
      Dexter2110
      04 октября в 23:30
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        04 октября в 23:26
        41 голов за тур?
        Ливерпуль и МЮ принципиальные соперники.
        Сегодня никто из них не может упрекнуть другого.
        sihafazatron
        sihafazatron
        04 октября в 23:22
        Мда уж 7:2 и 1:6 это мощно, почти как сити 2:5))) давай апл побольше нам такого)))
        Legend 6
        Legend 6
        04 октября в 23:20
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