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ПСЖ подписал Данилу

05 октября 2020, 12:30

Полузащитник «Порту» Данилу продолжит карьеру во Франции.

До конца сезона 29-летний футболист будет выступать за ПСЖ на правах аренды. У парижан будет опция выкупа игрока. За «драконов» португалец выступал с 2015 года.

Напомним, что вчера ПСЖ арендовал форварда Моизе Кина у «Эвертона».

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответ Nazi (раскрыть)
05 октября в 22:23
А нападение в финале ЛЧ сыграло на высшем уровне?
Затряслись коленки у Мбаппе, Неймара, а могли выиграть, если использовали половина моментов.
Nazi
Nazi
05 октября в 21:10
В Париже, в среднюю линию почему то покупают одних лохов, а потом хотят победить в ЛЧ...

Без полузащиты высшего уровня это невозможно.... :(
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
05 октября в 18:21
Данила, ты что, crazy?
don_surio
don_surio
05 октября в 16:21
Я думал Багрова.
Xeniumv387
Xeniumv387
05 октября в 14:36
Тихо,без пыли
t2k
t2k
05 октября в 14:30
Поперечного?)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Zenit_84 (раскрыть)
05 октября в 14:29
сразу ассоциации возникают...
Брулин
Брулин
05 октября в 14:23
Очень цепкий опорник ,в ПСЖ будет игроком старта. Порту зря его отдали.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
05 октября в 13:30
Странно, что в аренду отдали, а не сразу трансфер
Cympak-05
Cympak-05
05 октября в 13:15
Он давно заслужил переход в большой клуб
Zenit_84
Zenit_84
05 октября в 13:00
Данило мастер!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 12:58
Данилу мастера?
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
05 октября в 12:43, ред.
"предложит карьеру во Франции" поправьте
STVA 1
STVA 1
05 октября в 12:32
Посмотрим что по чем...
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