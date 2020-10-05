ПСЖ подписал Данилу

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05 октября 2020, 12:30

Полузащитник «Порту» Данилу продолжит карьеру во Франции.

До конца сезона 29-летний футболист будет выступать за ПСЖ на правах аренды. У парижан будет опция выкупа игрока. За «драконов» португалец выступал с 2015 года.