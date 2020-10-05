ПСЖ подписал Данилу

Полузащитник «Порту» Данилу продолжит карьеру во Франции.
До конца сезона 29-летний футболист будет выступать за ПСЖ на правах аренды. У парижан будет опция выкупа игрока. За «драконов» португалец выступал с 2015 года.
🆕✍️ #WelcometoParis pic.twitter.com/ixXZ5kZUXl— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2020
Напомним, что вчера ПСЖ арендовал форварда Моизе Кина у «Эвертона».
Затряслись коленки у Мбаппе, Неймара, а могли выиграть, если использовали половина моментов.
Затряслись коленки у Мбаппе, Неймара, а могли выиграть, если использовали половина моментов.
Без полузащиты высшего уровня это невозможно.... :(
Без полузащиты высшего уровня это невозможно.... :(