«Спартак» претендует на французского защитника

Руководство «Спартака» продолжает искать нового правого защитника.
Сообщается, что москвичи обратили свое внимание на 24-летнего игрока «Метца» Фабьена Сентонза. Якобы «красно-белые» предложили за футболиста 4 млн евро.
Контракт Сентонза с «Метцем» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 28 матчей в чемпионате Франции, 3 голевые передачи и 3 предупреждения.
Весь вопрос в цене. Метц один из беднейших клубов Франции, им нужны деньги, но за адекватный прайс они должны отпустить Сентонзе.
Подождем!
Весь вопрос в цене. Метц один из беднейших клубов Франции, им нужны деньги, но за адекватный прайс они должны отпустить Сентонзе.
Подождем!