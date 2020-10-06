«Спартак» претендует на французского защитника

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06 октября 2020, 15:48

Руководство «Спартака» продолжает искать нового правого защитника.

Сообщается, что москвичи обратили свое внимание на 24-летнего игрока «Метца» . Якобы «красно-белые» предложили за футболиста 4 млн евро.

Контракт Сентонза с «Метцем» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 28 матчей в чемпионате Франции, 3 голевые передачи и 3 предупреждения.