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«Спартак» претендует на французского защитника

06 октября 2020, 15:48

Руководство «Спартака» продолжает искать нового правого защитника.

Сообщается, что москвичи обратили свое внимание на 24-летнего игрока «Метца» Фабьена Сентонза. Якобы «красно-белые» предложили за футболиста 4 млн евро.

Контракт Сентонза с «Метцем» рассчитан до лета 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 28 матчей в чемпионате Франции, 3 голевые передачи и 3 предупреждения.

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Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 октября в 20:49
Ищут пожарные , ищет милиция......
evgen seregin
evgen seregin
06 октября в 18:58
Не ужели нет свободных ПЗ ни где? Или, все же для добротного игрока денег не хватает? А брать лишь брать совсем ни к чему.
Хиромант
Хиромант
06 октября в 18:07
"Руководство «Спартака» продолжает искать нового правого защитника."

- Пора бы уже заканчивать поиски. Трансферная форточка вот-вот закроется! " Лето красное пропела - ..." Ну и далее по тексту дедушки Крылова.
makkie
makkie
06 октября в 17:20
Интересный, перспективный вариант - шанс закрыть правую бровку на несколько лет вперед.

Весь вопрос в цене. Метц один из беднейших клубов Франции, им нужны деньги, но за адекватный прайс они должны отпустить Сентонзе.
Подождем!
Санчо Панса
Санчо Панса
06 октября в 17:17
    Анд-м
    Анд-м
    06 октября в 17:10
    Похоже, что не кого так не найдут
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    06 октября в 17:04
    Ищут нового партнёра для жиги
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    06 октября в 16:58
    Газизов , домой !!!!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 октября в 16:34
    Обратили внимание,якобы предложили,всё ясно понятно!
    stavr74
    stavr74
    06 октября в 16:29
    всех правых французских защитников сосватали уже в Спартак
    cska vperiod
    cska vperiod
    06 октября в 16:28
    Если негры отказываются идти в спартак то этот точно откажет.
    vipanalitik
    vipanalitik
    06 октября в 16:20
    Ну да за 4 точно продадут.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    06 октября в 16:03
    так себе икра
    sv_1969
    sv_1969
    06 октября в 15:55
    Одни претензии)))
    за
    за
    06 октября в 15:54
    когда, наконец, закончит претендовать??
    когда начнет он покупать??
    Faustello
    Faustello
    06 октября в 15:51
    Ненасытная Зарема)))
    КЭТиК
    КЭТиК
    06 октября в 15:49
    Не самый дорогой вариант.
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