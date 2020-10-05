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Форвард «Хоффенхайма» Адамян отказался переходить в «Краснодар»

05 октября 2020, 21:53

Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян мог перейти в «Краснодар».

Как сообщается, команды договорились о трансфере, однако «быки» не сумели удовлетворить контрактные требования футболиста.

Отмечается, Адамян запросил у «Краснодара» зарплату в размере 2 млн евро.

Ранее стало известно, что «Зенит» договорился о подписании нового контракта с Далером Кузяевым.

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ARMENIAN
ARMENIAN ответ Белорусский вокзал (раскрыть)
05 октября в 23:57
понятия не имеешь о чем говоришь
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 23:11
На нет и суда нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
05 октября в 22:53
Фамилия краснодарская
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM
05 октября в 22:40
Понятное дело, чел не хочет идти на понижение.
Анд-м
Анд-м
05 октября в 22:35
Что этот армян себе позволяет 🤬😄
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
05 октября в 22:29
В Хоффене на лавке то сидит!
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed
05 октября в 22:16
Ну пусть и сидит на лавке, Краснодар правильно не стал идти на условия в 2 ляма, ещё какой нибудь Адамян на бабло не разводил )
Groove000
Groove000
05 октября в 22:07
Пусть продолжает сидеть на лавке)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
05 октября в 22:05
Ждёт предложения от Сочи..
Q-J-G
Q-J-G
05 октября в 22:03
Их Хоффенхайма в Краснодар... Ничего удивительного нет, что отказался...
Faustello
Faustello
05 октября в 22:01, ред.
Нахер нахер, понятно что с такой фамилией паспорт нужный, но 2 мульта пусть тебе кто то другой платит.
Из середняка Бундеслиги лавочник стоимостью на ТМ 1.5 мульта, ЗП себе хотел 2, я понимаю что фамилия Адамян, но есть же все таки приличие)))
Брулин
Брулин
05 октября в 21:56
Ну и правильно сделал!
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