Форвард «Хоффенхайма» Адамян отказался переходить в «Краснодар»

Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян мог перейти в «Краснодар».
Как сообщается, команды договорились о трансфере, однако «быки» не сумели удовлетворить контрактные требования футболиста.
Отмечается, Адамян запросил у «Краснодара» зарплату в размере 2 млн евро.
Ранее стало известно, что «Зенит» договорился о подписании нового контракта с Далером Кузяевым.
Из середняка Бундеслиги лавочник стоимостью на ТМ 1.5 мульта, ЗП себе хотел 2, я понимаю что фамилия Адамян, но есть же все таки приличие)))
Из середняка Бундеслиги лавочник стоимостью на ТМ 1.5 мульта, ЗП себе хотел 2, я понимаю что фамилия Адамян, но есть же все таки приличие)))