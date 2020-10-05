«Рейнджерс» предлагал Кузяеву 500 тыс. евро в год, Далер хотел вдвое больше

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05 октября 2020, 13:17

Стали известны подробности несостоявшегося перехода бывшего полузащитника «Зенита» в «Рейнджерс».

Шотландский клуб интересовался Кузяевым и был готов предложить ему контракт, по которому он зарабатывал бы 500 тыс. евро в год.

Изначально Кузяев был заинтересован в переходе, но его представители потребовали у «Рейнджерс» около 1 млн евро в год. Такие условия шотландский клуб в итоге не устроили.