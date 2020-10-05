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«Рейнджерс» предлагал Кузяеву 500 тыс. евро в год, Далер хотел вдвое больше

05 октября 2020, 13:17

Стали известны подробности несостоявшегося перехода бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Рейнджерс».

Шотландский клуб интересовался Кузяевым и был готов предложить ему контракт, по которому он зарабатывал бы 500 тыс. евро в год.

Изначально Кузяев был заинтересован в переходе, но его представители потребовали у «Рейнджерс» около 1 млн евро в год. Такие условия шотландский клуб в итоге не устроили.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
05 октября в 21:02
Справедливая зарплата игрока уровня Кузяева 500тысяч , 3млн это только в нашем чемпе дадут.
ekliziast
ekliziast
05 октября в 16:45
В Шотландии лохов не оказалось.Платить какому то Кузяеву, который к тому же ни чего из себя не представляет, в десять раз больше чем он стоит , дураков нет.
don_surio
don_surio
05 октября в 16:20
Наши футболеры зажрались. Уровень их ЗП и уровень футбола, который они показывают, вызывает только улыбку.
Anisovich
Anisovich
05 октября в 15:28
    Верг
    Верг
    05 октября в 15:23
    Прикормили в рпл, у джерарда работать не хочет бездарь
    Навзир
    Навзир
    05 октября в 14:50, ред.
    Мне вот интересно, кто из Вас, те кто критикует Далера,перейдет на зарплату в 50 кусков, если есть возможность получать 200000? Да не кто, так не зачем и Далера хаить ! Удачи Далеру и в игре, и по жизни.
    Faustello
    Faustello
    05 октября в 14:26
    Для не топовых команд Европы это нормальное предложение, там все так получают, это только у нас агенты делают все чтобы раздуть рынок ЗП, ну и те кто с ними гос бюджеты дербанят.
    Классно у нас прокуратура работает, бабушек в супермаркетах ловит, а дельцов теневых уважает и за руку здоровается...
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    05 октября в 14:12
    Ну если правда, что в Локо он получит 2млн в год, то правильно сделал ) Рейнджерс и Чемп Шотландии не то место, ради которого можно поступиться зарплатой в 4 раза )) ладно бы там Эвертон допустим или Севилья.
    MoHcTpMoHcTp
    MoHcTpMoHcTp
    05 октября в 14:11
      Анд-м
      Анд-м
      05 октября в 14:00
      Зато локо готов ему зарплату в 5 раз переплачивать
      ДСА
      ДСА
      05 октября в 13:46
      Вот они российские зарплаты: никуда он не уйдет, задарма не захочет играть.
      shlomo
      shlomo
      05 октября в 13:19
      Он слишком много кушать....зажрался....:)))
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