«Рейнджерс» предлагал Кузяеву 500 тыс. евро в год, Далер хотел вдвое больше

Стали известны подробности несостоявшегося перехода бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Рейнджерс».
Шотландский клуб интересовался Кузяевым и был готов предложить ему контракт, по которому он зарабатывал бы 500 тыс. евро в год.
Изначально Кузяев был заинтересован в переходе, но его представители потребовали у «Рейнджерс» около 1 млн евро в год. Такие условия шотландский клуб в итоге не устроили.
Классно у нас прокуратура работает, бабушек в супермаркетах ловит, а дельцов теневых уважает и за руку здоровается...
Классно у нас прокуратура работает, бабушек в супермаркетах ловит, а дельцов теневых уважает и за руку здоровается...
давайте дальше лимит усилим, пусть по 10 млн баксов в месяц получают во всяких зенитах и локомотивах
хотел и на х сесть, и рыбку съесть.
давайте дальше лимит усилим, пусть по 10 млн баксов в месяц получают во всяких зенитах и локомотивах
хотел и на х сесть, и рыбку съесть.