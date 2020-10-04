Зе Луиш и Кузяев – ставки «Локомотива». Также зовут воспитанника «Барселоны»

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сегодня, 19:01

Манджукич сорвался, но бывший форвард «Спартака» и любопытные хавбеки – в центре внимания «Соккер.ру».

Бонифаций вернется быстрее, чем ожидали

По информации «Спорт-Экспресс», «Локомотив» уладил детали сделки с Зе Луишем. Его фамилия мелькала в связи с «Локомотивом» чуть раньше. Но сейчас речь о конкретике, ведь Манджукич в последний момент передумал. Самая вероятная причина срыва – аппетиты хорвата (10 млн евро за два года) и желание москвичей привязать зарплату к фиксированному курсу рубля, который с середины лета заметно упал.

А Зе Луиш поднялся из основы «Спартака» в основу «Порту». «Драконы» стали чемпионами Португалии. Так что Бонифаций, как его любя именовали болельщики «красно-белых», не зря съездил в знакомую страну. Вот только сам Зе Луиш пропускал матчи из-за травмы, провел лишь 11 игр в основе в лиге, зато забил 7 мячей. Но Магера и Тикиньо выходили чаще, Зе Луиш проиграл конкуренцию.

Также одна из причин, почему быстро вернется – жену зовут Алеся. Если супруга за переезд в Москву, то муж послушает. И тогда продолжит список форвардов, что играли за «Локомотив» и «Спартак». Там Сычев, Павлюченко и Ари. И Семин, не забываем об игровой карьере легенды. Похоже, москвичи пошли по знакомому пути без особого сопротивления. И «Порту» готов отдать 29-летнего африканца.

Зе Луиш поехал из «Спартака» в клуб, который считал более привлекательным для карьеры. А возвращается в команду, что нуждается в результативном форварде, который будет забивать чаще, чем Эдер. И одновременно играть в паре, снимая верх, в чем африканец — мастер. Нужный опыт у Зе Луиша есть как раз в «Спартаке», где и Промесу, и Луису Адриано в атаке уступал постоянно.

У Николича проблем в атаке много. За «Локомотив» с «Химками» из-за травмы на тренировке не сыграл Смолов. И хотя сменщик Лисакович отличился, в атаке «железнодорожники» не порадовали. Более того, после второго пропущенного «Химки» держали мяч 65-70 % времени.

Форварды с голами «Локомотиву» нужны еще месяца два назад. В 10 турах вице-чемпион забил всего 11 мячей, причем часть авторов мячей уже потеряли. И теряют новых, нет ведь гарантий, что Смолов всегда будет в форме и в основе.

Кузяев не смог осуществить мечту детства

Непонятна злая реакция публики на неудачные трансферы российских игроков в топ-5. Сорванные сделки и непродуктивные попытки есть всегда. И важно не забывать, что переход в лигу без лимита в твою пользу, с конкуренцией – смелый шаг. И правильно, что Кузяев решил не сидеть на скамейке «Зенита», где тепло и уютно. А еще платили больше, чем могли предложить в Англии или Испании.

У человека была мечта, он ее пытался осуществить. Но отсутствие частых трансферов из РПЛ в топ-5 означает, что нет опытных агентов. А нет посредников – даже свободный агент Кузяев не нашел интересный клуб. В АПЛ и Ла Лиге к нему присматривались. Также Далер оценивал предложение от Джеррарда и «Рейнджерс». И ни одна попытка не сработала. Следовательно, Далер остается в России.

А поскольку в «Спартак» после «Зенита» идти не хотел, то склоняется к «Локомотиву». Это еще один нужный трансфер для Николича. Повреждение Баринова привело к дефициту центральных хавбеков. А Кузяеву, которому мешали травмы и конкуренция в «Зените», лучше поиграть в основе москвичей, чем торчать на скамейке в Санкт-Петербурге. Алексей Миранчук в прощальной речи сказал, что идет за мечтой, а старшему за него Кузяеву не повезло.

Далер не опорник, но с Магкеевым и Крыховяком могут сыграться. Против «Баварии» и «Атлетико» нужен опыт. В конце концов, Кузяева можно взять лишь на год. А когда Баринов вернулся, сам Далер продолжит искать себе клуб в топ-5. Не забросит мечту, а отложит до лучших времен.

Воспитанник «Барсы» хочет в Лигу чемпионов

Зря обещали при Николиче атакующий футбол и яркость. Риска нет, пашут и защищаются. Так и раньше было. «Золотой» сезон Юрию Павловичу удался, были крутые поединки. Но основой стабильных походов в Лигу чемпионов стало умение выгрызать результат. Делали это при поддержке молодых Миранчуков, а Семина потом как раз упрекали, что нет много молодежи в основе.

Что же видим сейчас? Вынужденное доверие юным игрокам есть. Но дальше ставка идет на Зе Луиша – скоро тридцать, Кузяева – скоро двадцать восемь. Или Деулофеу, чей агент подтвердил интерес. Испанцу из школы «Барселоны» уже 26 лет, а не двадцать. Тоже достаточно опытный человек, которому не хочется играть за «Уотфорд» в Чемпионшипе, но интересно сразиться с «Баварией» и «Атлетико» в Лиге чемпионов. Испанец, хотя у него немного другие функции и задачи, может стать любопытной заменой Миранчуку.

Проблема лишь в цене. Контракт до 2023-го года, а стоит выкуп соглашения около 20 млн евро. Впрочем, если около 7 млн евро в «Локомотиве» могли потратить на 34-летнего Манджукича, то подписание испанца не будет сенсацией. Особенно если Жерар придете в Москву в аренду, как уже ездил Жоау Мариу. Зачем «Локомотиву» после Зе Луиша и Кузяева еще один новичок, еще и легионер? Ответ дал нынешний матч против «Химок» и вчерашний поединок «Спартака» и «Зенита».

Сегодня «Локомотив» положился на гол хавбека и защитника Игнатьева. А вчера у лидеров не было четкой раздачи мяча без успешного плеймейкера. У Семака такого пока нет вовсе, что плохо перед ЛЧ . А Бакаев разочаровал Тедеско в центральной игре. Вот и Николич смотрит РПЛ , и не хочет сражаться в Лиге чемпионов без подмены для Алексея Миранчука. Если после Камано увидим в зеленой форме Кузяева и Зе Луиша, то набрать основу станет проще.

А вот трансферу Деулофеу пока мешает лимит – нужно прощаться с Эдером, чтобы взять двух легионеров. И «Локомотиву» важно качественное и быстрое усиление после серии потерь – ушли Алексей Миранчук, Хеведес, Фарфан, Коломейцев, Идову, Кверквелия и Жоау Мариу. Трансферы только Камано и Лисаковича не стали абсолютным усилением, хотя белорус смотрится порой не хуже Смолова и точно лучше Эдера. А с Зе Луишем, Кузяевым и Деулофеу станет еще веселее.