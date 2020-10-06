Чернов перешёл из «Ростова» в «Краснодар»

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06 октября 2020, 18:03

«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе в клуб защитника «Ростова» .

Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона-2023/2024.

⚡ Евгений Чернов подписал долгосрочный контракт с «Краснодаром».



27-летний крайний защитник теперь будет выступать за «быков». Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2023/2024 🙌🏻https://t.co/ZZbUxq8WfG — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 6, 2020

Ранее появлялась информация, что к переходу в «Краснодар» близок футболист «Крыльев Советов».