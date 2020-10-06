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Чернов перешёл из «Ростова» в «Краснодар»

06 октября 2020, 18:03

«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе в клуб защитника «Ростова» Евгения Чернова.

Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона-2023/2024.

Ранее появлялась информация, что к переходу в «Краснодар» близок футболист «Крыльев Советов».

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Все комментарии
Михалыч 54
Михалыч 54
07 октября в 11:00
Чернов добросовестно пахал на бровке, спасибо ему за игры в РОСТОВЕ. Спасение от стопроцентного года с Локо запомнится надолго. Удачи ему в Краснодаре, ведь играть в ЛЧ даже на групповом этапе за клуб и Россию - большая честь.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
07 октября в 07:26
Скоро всё узнаем, главное Байромян в фк Ростов.наш будущий капитан.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Ternan (раскрыть)
07 октября в 05:14
Еременко,Мамаев)))А вообще грустно все это...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
06 октября в 22:12
Ростов остался с одним Поярковым на левом фланге, Рыскину нужно срочно что-то придумывать.
Ravshan878
Ravshan878
06 октября в 22:10
Что происходит в Ростове? Кто-нибудь может ответить?
A.S.A
A.S.A
06 октября в 21:43
Что происходит в Ростове? Продают довольно таки качественных игроков,а новечков не берут...что то неладное...
Сп62
Сп62
06 октября в 20:37
Осталось Байрамяна отправить в Сочи и готовиться к ФНЛ.
161регион
161регион
06 октября в 20:28
Валера с Арутюнянцом решили продать всю основу??? Тут дело не чисто.... Если так дело пойдет, то будем третие с низу к концу года... Как же задолбали они тасовать состав
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska vperiod (раскрыть)
06 октября в 18:46
Кстати это хорошая мысль. А может и правда к этому дело идет.? А зачем быкам столько крайних защитников? Рамирес, Петров, Смольников и теперь еще Чернов. Двое на лавке будут сидеть. А чернов играл в Ростове постоянно. Может Рамирес на выход?
Ternan
Ternan
06 октября в 18:43
В Ростове вообще хоть кто нибудь остался кроме Карпина?
cska vperiod
cska vperiod
06 октября в 18:42
Быки, возьмите уже и Карпина пользы будет больше.
Анд-м
Анд-м
06 октября в 18:31
Не такое это уж и усиление для краснодара
Zenit_84
Zenit_84
06 октября в 18:31
Удачи Евгению!
Madikus
Madikus
06 октября в 18:29
Отлично
Удачи парню
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 18:23
Пошёл нашь черныш по рукам!
Faustello
Faustello
06 октября в 18:22, ред.
Фсё, теперь заживём! Будет теперь кого гнобить за дырявую защиту, а то этих Мартыновичей с Кайями и Сорокинами уже не интересно, а тут новенький материал!)))
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
06 октября в 18:18
Шомуродов, Зайнутдинов, Попов, Чернов, в ближайшем будущем Норманн ....
Проект Ростов наверное можно считать закрытым. Видно в край достали Арутюнянца всякие Прядкины, Казарцевы, Еськовы Турбины и прочая РФСная 32а
Али Самаркандский
Али Самаркандский
06 октября в 18:09, ред.
Это неожиданно.
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 18:05
Удачи ему в новой команде!
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