Чернов перешёл из «Ростова» в «Краснодар»

«Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе в клуб защитника «Ростова» Евгения Чернова.
Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона-2023/2024.
⚡ Евгений Чернов подписал долгосрочный контракт с «Краснодаром».— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 6, 2020
27-летний крайний защитник теперь будет выступать за «быков». Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2023/2024 🙌🏻https://t.co/ZZbUxq8WfG
Ранее появлялась информация, что к переходу в «Краснодар» близок футболист «Крыльев Советов».
Удачи парню
Удачи парню
Проект Ростов наверное можно считать закрытым. Видно в край достали Арутюнянца всякие Прядкины, Казарцевы, Еськовы Турбины и прочая РФСная 32а
Проект Ростов наверное можно считать закрытым. Видно в край достали Арутюнянца всякие Прядкины, Казарцевы, Еськовы Турбины и прочая РФСная 32а