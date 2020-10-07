«Открытие Арену» хотят закрыть на 90 дней. В РПЛ могут запретить футбол со зрителями

Будет суд после матча «Спартака» и «Зенита». «Соккер.ру» допускает, что в ЛЧ и РПЛ можем увидеть пустые трибуны.
В чем суть нового разбирательства?
Начата проверка по факту нарушений эпидемиологических норм по ходу матча «Спартака» и «Зенита». Роспотребнадзор собрался в суд, чтобы закрыть «Открытие арену» на 90 дней. Чиновники допустили, что на центральном поединке было больше положенной квоты болельщиков – до 50 % вместимости арены. И якобы нашли другие нарушения.
Реакция «красно-белых» есть, генеральный директор клуба Газизов дал осторожный комментарий «Спорт-Экспресс»:
У меня нет никаких оснований предполагать, что официальная статистика по посещаемости неправильная. Я думаю, все должно быть нормально, без проблем.
Официально на матче было 17 150 зрителей, стадион вмещает около 45 000, имеем 38 %, запас на целых 12 % (не считая гостевых трибун – там не более 5 % от вместимости). Даже если на матче было около 20 тысяч, то нарушения нет. Но вопрос серьезный, ведь дело не только в штрафе, а и в возможной дисквалификации арены.
Запрет касается лишь «Спартака»?
Пока – да. Но пора включаться адвокатам клуба. Сейчас закроют на 90 дней «Открытие Арену», а дальше будет рычаг давления на все клубы, где региональные власти не являются непосредственными боссами команд и могут отстоять их интересы.
Футболу нужны болельщики на трибунах, без них плохо. Поэтому в УЕФА активно изучали опыт как раз РПЛ. У Чеферина мечтают, чтобы на международных матчах были зрители, как на финале Суперкубка УЕФА. Разрешили таковых при отмашке местных властей – появился шанс на живые трибуны в ЛЧ.
Понятно, что если закроют «Открытие Арену», то остальные клубы РПЛ перестрахуются. Но скандал странный. Билеты продают автоматически, считают зрителей — тоже. «Спартаку» не было смысла продавать больше, рискуя потерять прибыль в будущем.
Клубы РПЛ зависят от зрителей?
«Спартаку» нужны полные трибуны, ведь в их доходах в официальном отчете РФС есть строка «в дни матчей», а там 1.5 миллиарда рублей при суммарных операционных доходах в 6 миллиардов. По 100 миллионов за поединок — доходы выше, чем у десятков российских клубов, в общей доле – 25 %. Это самый большой показатель, но важная цифра, чтобы понимать: фанаты не только поддерживают, но и кормят клубы.
У «Зенита» в дни матчей сборы были 1.4 миллиарда, у «Краснодара» — 0.64. И для южного клуба эти 643 миллиона составляют 10 % всех доходов. У «Ростова» ситуация сложнее – 12 % зарабатывали в дни матчей, а сейчас лишены существенной части прибыли. Также пустые трибуны ударили по рекламным контрактам. Также учтем «поступления от организаторов соревнований».
Проще говоря, у «Ростова» бюджет 2 миллиарда, из них 250 млн рублей давали фанаты в дни матчей, 150 – РПЛ. Коммерция – еще 900 млн, а по ней пустые трибуны тоже бьют. Все клубы страдают без возможности заполнить трибуны. И у тех, кто не мог похвастаться высокой посещаемостью, есть потери. Не говоря о «Спартаке», что уже потерял минимум 750 млн рублей.
А как же матчи Лиги чемпионов?
Мэрии Москвы и «Спартаку», который сам в еврокубках не играет, крайне важно вовремя поставить точку. Чиновники правильно делают, что паникуют – график заболеваемости в столице стремительно изменился. За месяц дневной прирост с 640 человек подскочил до примерно 4 000 новых случаев. Это столько, как в странах с населением в три раза больше, чем жителей в столице.
Всем москвичам — здоровья, и быть осторожными настолько, насколько позволяет способ жизни в мегаполисе. Но динамика понятная. Фанаты «Зенита», «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара» должны допускать печальную возможность, что в УЕФА разрешили проводить матчи со зрителями, а региональные власти идею не поддержат. Испугаются масштабов осенней волны эпидемии, примут радикальные меры.
РФС и РПЛ можно поблагодарить, что продавили непростое для консервативных чиновников решение по квотам, ведь им проще ничего не делать, чем брать лишнюю ответственность. Не случайно даже в АПЛ, где доходы в дни матчей колоссальные (например, МЮ зарабатывал 120 млн евро), видим пустые трибуны. Все страхуются, ведь возможности любой системы здравоохранения не рассчитаны на невероятный наплыв больных.
Ученые против матчей со зрителями?
Людям нужно хоть где-то отвлекаться от проблем. Например, на футболе. А на днях представитель Всемирной Организации Здравоохранения заявил, что полный локдаун не решает проблему. Но вероятность увидеть пустые трибуны именно в Москве растет. Пора включаться клубам, использовать современные технологии – делать привязку к местам, замечания в случае нарушений.
Роналду на игре сборной Португалии попросили надеть маску — грамотно. Нужны стюарды, чтобы следили. Не хотелось бы, чтобы клубы расслабились. Но и чиновникам надо упреждать нарушения, а не реагировать постфактум, раздавая штрафы и закрывая все подряд. Видят проблему – пусть дают четкие инструкции, следят, обучают. Москву нельзя поставить на паузу, это утопия, а запрещать – много ума не надо.
Абсолютно все исследования показывают, что на свежем воздухе заражаются намного реже. Важно время и плотность контакта. Мнение ученых: спуск в метро или работа в офисе куда опаснее прогулки в пустом парке или сидения на трибуне с разделением зрителей. И важно разобраться быстро, до старта Лиг чемпионов и Европы всего две недели. «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» должны запросить самые подробные инструкции.
Уже завтра в Москве со зрителями сыграет сборная России, дальше – официальные матчи. При соблюдении социальной дистанции футбольные арены могут быть заполнены на определенный процент. Чиновники прикрывают себя, их легко понять – на кону здоровье и жизни людей. Но и футбольные клубы, учитывая важность трибун для настроя и финансового выживания, должны постоять за поклонников и их права.
Безопасность – на первом месте. В Москве хотят уменьшить квоту до 10 %, но любые меры нужно научно обосновывать. Сколько людей за день в метро, а сколько в неделю на футболе? Бан «Открытие Арены» на месяцы не будет умным, если вместо этого можно организовать матчи еще тщательнее. В УЕФА консультировались с ведущими вирусологами и эпидемиологами планеты, их вердикт озвучен на днях: при соблюдении правил и квот на открытом стадионе разрешено играть со зрителями.
У Роспотребнадзора мозгов не хватило бы инициировать экзигуцию).
У Роспотребнадзора мозгов не хватило бы инициировать экзигуцию).
а вот хуже ...
а вот хуже ...
Люди, будьте бдительными !
Люди, будьте бдительными !
Какие ещё могут быть дискуссии по этому поводу. Вы только вдумайтесь, с 640 человек до -------4 000 тысяч...!!!
...Людям нужно хоть где-то отвлекаться от проблем. Например, на футболе...
Отвлекаясь от проблем на футболе, создаём проблему со здоровьем-это в лучшем случае, а в худшем, проблема: жить или не жить...
...Но и футбольные клубы, учитывая важность трибун для настроя и финансового выживания, должны постоять за поклонников и их права....
О каком настрое можно говорить, о каком финансовом выживании возможно рассуждать, когда проблема касается человеческих жизней?!!!
...В УЕФА консультировались с ведущими вирусологами и эпидемиологами планеты, их вердикт озвучен на днях: при соблюдении правил и квот на открытом стадионе разрешено играть со зрителями...
Возможно и возможно, но не у нас, с нашим менталитетом, с нашим отношением к проблеме, когда многие, эту проблему вообще не считают за проблему. Поэтому и ведут себя так, как будто их это не касается. То ли не понимая, настолько это серьёзно, то ли считая, кто угодно, но только не я.
Возможно и возможно, но это у их, а как у нас, смотрите фото, которое вверху этой статьи.
Когда дневной прирост за месяц с 640 человек до 4000 тысяч человек, надо принимать самоё жёсткое решение, а не дискутировать...
Нет ничего дороже здоровья и человеческих жизней, и исходя из этого и должно быть принято решение по этой глобальной проблеме, которая застала нас всех врасплох.
Какие ещё могут быть дискуссии по этому поводу. Вы только вдумайтесь, с 640 человек до -------4 000 тысяч...!!!
...Людям нужно хоть где-то отвлекаться от проблем. Например, на футболе...
Отвлекаясь от проблем на футболе, создаём проблему со здоровьем-это в лучшем случае, а в худшем, проблема: жить или не жить...
...Но и футбольные клубы, учитывая важность трибун для настроя и финансового выживания, должны постоять за поклонников и их права....
О каком настрое можно говорить, о каком финансовом выживании возможно рассуждать, когда проблема касается человеческих жизней?!!!
...В УЕФА консультировались с ведущими вирусологами и эпидемиологами планеты, их вердикт озвучен на днях: при соблюдении правил и квот на открытом стадионе разрешено играть со зрителями...
Возможно и возможно, но не у нас, с нашим менталитетом, с нашим отношением к проблеме, когда многие, эту проблему вообще не считают за проблему. Поэтому и ведут себя так, как будто их это не касается. То ли не понимая, настолько это серьёзно, то ли считая, кто угодно, но только не я.
Возможно и возможно, но это у их, а как у нас, смотрите фото, которое вверху этой статьи.
Когда дневной прирост за месяц с 640 человек до 4000 тысяч человек, надо принимать самоё жёсткое решение, а не дискутировать...
Нет ничего дороже здоровья и человеческих жизней, и исходя из этого и должно быть принято решение по этой глобальной проблеме, которая застала нас всех врасплох.
Будем понаблюдать , чем эта сага закончится?!?
Будем понаблюдать , чем эта сага закончится?!?
Понятно, что "болеть" за команду престижнее, стоя "плечом к плечу". Но время сейчас такое... Вы что, боитесь, что если вы рассядетесь по правилам, то ваши голоса не сольются в общий хор? Бред!
Клубы идут навстречу болельщикам, выбивают квоты для зрителей во всех возможных инстанциях, обещают что всё будет в рамках, а болельщики их же и подставляют, нарушая все запреты. "Мы сегодня будем болеть как хотим, а что будет с клубом и стадионом завтра - нас не колышет!"
Мужики, если вы нормальные "болелы", давайте думать головой! Не будем подставлять свои клубы, а то придётся снова футбол смотреть только по телевизору, А НАМ ЭТО НАДО???!!!
Понятно, что "болеть" за команду престижнее, стоя "плечом к плечу". Но время сейчас такое... Вы что, боитесь, что если вы рассядетесь по правилам, то ваши голоса не сольются в общий хор? Бред!
Клубы идут навстречу болельщикам, выбивают квоты для зрителей во всех возможных инстанциях, обещают что всё будет в рамках, а болельщики их же и подставляют, нарушая все запреты. "Мы сегодня будем болеть как хотим, а что будет с клубом и стадионом завтра - нас не колышет!"
Мужики, если вы нормальные "болелы", давайте думать головой! Не будем подставлять свои клубы, а то придётся снова футбол смотреть только по телевизору, А НАМ ЭТО НАДО???!!!