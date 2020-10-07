«Открытие Арену» хотят закрыть на 90 дней. В РПЛ могут запретить футбол со зрителями

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сегодня, 15:40

Будет суд после матча «Спартака» и «Зенита». «Соккер.ру» допускает, что в ЛЧ и РПЛ можем увидеть пустые трибуны.

В чем суть нового разбирательства?

Начата проверка по факту нарушений эпидемиологических норм по ходу матча «Спартака» и «Зенита». Роспотребнадзор собрался в суд, чтобы закрыть «Открытие арену» на 90 дней. Чиновники допустили, что на центральном поединке было больше положенной квоты болельщиков – до 50 % вместимости арены. И якобы нашли другие нарушения.

Реакция «красно-белых» есть, генеральный директор клуба Газизов дал осторожный комментарий «Спорт-Экспресс»:

У меня нет никаких оснований предполагать, что официальная статистика по посещаемости неправильная. Я думаю, все должно быть нормально, без проблем.

Официально на матче было 17 150 зрителей, стадион вмещает около 45 000, имеем 38 %, запас на целых 12 % (не считая гостевых трибун – там не более 5 % от вместимости). Даже если на матче было около 20 тысяч, то нарушения нет. Но вопрос серьезный, ведь дело не только в штрафе, а и в возможной дисквалификации арены.

Запрет касается лишь «Спартака»?

Пока – да. Но пора включаться адвокатам клуба. Сейчас закроют на 90 дней «Открытие Арену», а дальше будет рычаг давления на все клубы, где региональные власти не являются непосредственными боссами команд и могут отстоять их интересы.

Футболу нужны болельщики на трибунах, без них плохо. Поэтому в УЕФА активно изучали опыт как раз РПЛ . У Чеферина мечтают, чтобы на международных матчах были зрители, как на финале Суперкубка УЕФА . Разрешили таковых при отмашке местных властей – появился шанс на живые трибуны в ЛЧ .

Понятно, что если закроют «Открытие Арену», то остальные клубы РПЛ перестрахуются. Но скандал странный. Билеты продают автоматически, считают зрителей — тоже. «Спартаку» не было смысла продавать больше, рискуя потерять прибыль в будущем.

Клубы РПЛ зависят от зрителей?

«Спартаку» нужны полные трибуны, ведь в их доходах в официальном отчете РФС есть строка «в дни матчей», а там 1.5 миллиарда рублей при суммарных операционных доходах в 6 миллиардов. По 100 миллионов за поединок — доходы выше, чем у десятков российских клубов, в общей доле – 25 %. Это самый большой показатель, но важная цифра, чтобы понимать: фанаты не только поддерживают, но и кормят клубы.

У «Зенита» в дни матчей сборы были 1.4 миллиарда, у «Краснодара» — 0.64. И для южного клуба эти 643 миллиона составляют 10 % всех доходов. У «Ростова» ситуация сложнее – 12 % зарабатывали в дни матчей, а сейчас лишены существенной части прибыли. Также пустые трибуны ударили по рекламным контрактам. Также учтем «поступления от организаторов соревнований».

Проще говоря, у «Ростова» бюджет 2 миллиарда, из них 250 млн рублей давали фанаты в дни матчей, 150 – РПЛ . Коммерция – еще 900 млн, а по ней пустые трибуны тоже бьют. Все клубы страдают без возможности заполнить трибуны. И у тех, кто не мог похвастаться высокой посещаемостью, есть потери. Не говоря о «Спартаке», что уже потерял минимум 750 млн рублей.

А как же матчи Лиги чемпионов?

Мэрии Москвы и «Спартаку», который сам в еврокубках не играет, крайне важно вовремя поставить точку. Чиновники правильно делают, что паникуют – график заболеваемости в столице стремительно изменился. За месяц дневной прирост с 640 человек подскочил до примерно 4 000 новых случаев. Это столько, как в странах с населением в три раза больше, чем жителей в столице.

Всем москвичам — здоровья, и быть осторожными настолько, насколько позволяет способ жизни в мегаполисе. Но динамика понятная. Фанаты «Зенита», «Локомотива», ЦСКА и «Краснодара» должны допускать печальную возможность, что в УЕФА разрешили проводить матчи со зрителями, а региональные власти идею не поддержат. Испугаются масштабов осенней волны эпидемии, примут радикальные меры.

РФС и РПЛ можно поблагодарить, что продавили непростое для консервативных чиновников решение по квотам, ведь им проще ничего не делать, чем брать лишнюю ответственность. Не случайно даже в АПЛ , где доходы в дни матчей колоссальные (например, МЮ зарабатывал 120 млн евро), видим пустые трибуны. Все страхуются, ведь возможности любой системы здравоохранения не рассчитаны на невероятный наплыв больных.

Ученые против матчей со зрителями?

Людям нужно хоть где-то отвлекаться от проблем. Например, на футболе. А на днях представитель Всемирной Организации Здравоохранения заявил, что полный локдаун не решает проблему. Но вероятность увидеть пустые трибуны именно в Москве растет. Пора включаться клубам, использовать современные технологии – делать привязку к местам, замечания в случае нарушений.

Роналду на игре сборной Португалии попросили надеть маску — грамотно. Нужны стюарды, чтобы следили. Не хотелось бы, чтобы клубы расслабились. Но и чиновникам надо упреждать нарушения, а не реагировать постфактум, раздавая штрафы и закрывая все подряд. Видят проблему – пусть дают четкие инструкции, следят, обучают. Москву нельзя поставить на паузу, это утопия, а запрещать – много ума не надо.

Абсолютно все исследования показывают, что на свежем воздухе заражаются намного реже. Важно время и плотность контакта. Мнение ученых: спуск в метро или работа в офисе куда опаснее прогулки в пустом парке или сидения на трибуне с разделением зрителей. И важно разобраться быстро, до старта Лиг чемпионов и Европы всего две недели. «Краснодар», ЦСКА , «Локомотив» и «Зенит» должны запросить самые подробные инструкции.

Уже завтра в Москве со зрителями сыграет сборная России, дальше – официальные матчи. При соблюдении социальной дистанции футбольные арены могут быть заполнены на определенный процент. Чиновники прикрывают себя, их легко понять – на кону здоровье и жизни людей. Но и футбольные клубы, учитывая важность трибун для настроя и финансового выживания, должны постоять за поклонников и их права.