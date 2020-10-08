Большинство матчей сборной России в 2020 году покажет Первый канал

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08 октября 2020, 09:32

Глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко заявил, что большинство оставшихся матчей сборной России в 2020 году будут показаны на Первом канале.

В октябре сборная России сыграет дома со шведами (8), турками (11) и венграми (14), в ноябре на выезде — с молдаванами (12), турками (15) и сербами (18). «Телеспорту» принадлежат права на показ матчей сборной России.

Какие матчи будут транслироваться на Первом канале? Практически все. Сейчас думаем, где их поставить. Календарь на этот год понятен, на следующий пока еще нет. Есть даты, матчей — нет. Но в любой момент все может поменяться.

Ранее Петр Макаренко отметил, что стоимость прав на показ чемпионатов мира и Европы измеряется десятками миллионов евро.