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Большинство матчей сборной России в 2020 году покажет Первый канал

08 октября 2020, 09:32

Глава компании «Телеспорт» Петр Макаренко заявил, что большинство оставшихся матчей сборной России в 2020 году будут показаны на Первом канале.

В октябре сборная России сыграет дома со шведами (8), турками (11) и венграми (14), в ноябре на выезде — с молдаванами (12), турками (15) и сербами (18). «Телеспорту» принадлежат права на показ матчей сборной России.

Какие матчи будут транслироваться на Первом канале? Практически все. Сейчас думаем, где их поставить.

Календарь на этот год понятен, на следующий пока еще нет. Есть даты, матчей — нет. Но в любой момент все может поменяться.

Ранее Петр Макаренко отметил, что стоимость прав на показ чемпионатов мира и Европы измеряется десятками миллионов евро.

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galem72
galem72 ответ alex074 (раскрыть)
08 октября в 12:24
"...спасибо утину и его капиталистическому окружению..."


Плешь действительно благодарить не за что. Но! Давайте не будем натягивать сову на глобус. Капиталистический строй не нужно мешать со сложившимся у нас в РФии клановым клептократическим путинизмом, где так называемая вертикаль власти и её подружки захватили власть над населением нашей страны.
galem72
galem72
08 октября в 12:18
За те бабки, которые ежегодно выделяются этим гос'телепомойкам из федерального бюджета на пропаганду (а это почти 110млрд в год) и убогие твшоу (ещё 70млрд), эрнстовское, добродеевское, симоньяновское, миллеровское и прочие днища должны своим зрителям бесплатно транслировать АПЛ, ЛаЛигу и СериАл, ну и для желающих на десерт унылую рпл.
Но у нас, как обычно, всё духовненько и скрепненько...
Анд-м
Анд-м
08 октября в 11:22
Может и то не факт, что раз за месяц включю первый канал 😆
nubom
nubom
08 октября в 10:39, ред.
Перед началом транляции матчей Малахову стоит дать юным телезрителям общее предсталение об игре в футбол...
alex074
alex074
08 октября в 10:24, ред.
Раньше, когда было всего 2 канала 1й и 2й и те по ч/б телевизору, которые я переключал плоскогубцами и то больше спортивных мероприятий показываемых по телевизору...А теперь сотни каналов, а смотреть спорт можно только за денежку, спасибо Путину В.В. и его капиталистическому окружению за его вклад при продвижении спорта в массы...
Caniggia
Caniggia
08 октября в 10:22
Ну на Первом, так на Первом. На Премьере всё равно в плане комментаторов предпочтительнее посмотреть. И Первый может опять опозориться, вставляя вместо гимнов двух стран, омерзительную рекламу, мать их!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 09:57, ред.
Это хорошо. Вместо передач про разводы звезд, ДНК и прочей муры нужно показывать спорт. Молодежь смотрит и впитывает увиденное. И что они видят?
Как известные люди заделывают детишек каждым встречным, делят наследство, забыв поставить памятник.
Устанавливают отцовство, давят людей.
И все это живо обсуждается на ТВ.
Чему научится молодежь?
А посмотрев футбол они пойдут на спортполе или во двор погонять мяч или шайбу...
Big krendel
Big krendel
08 октября в 09:57
Лучше бы навели порядок в федеральном канале Матч тв. Чтобы можно было смотреть наш чемпионат.
Анпилкин
Анпилкин
08 октября в 09:53
Нужно больше спорта на первом показывать
ДСА
ДСА
08 октября в 09:33
Кроме матчей сборной футбол Первому каналу не интересен.
beefs
beefs
08 октября в 09:32
неужели государство решило раскошелиться...
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