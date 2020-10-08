Ломовицкий: «Всех, кто вернулся из аренды, отправили в „Спартак-2“ по смс»

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал об отношениях с главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.
Что случилось после возвращения с «Спартак»? Сначала повисла пауза примерно на неделю. Говорил с агентом о возможном продолжении карьеры. Сказал, что хочу тренироваться с основой и доказать, что готов к конкуренции. Но за день до первой тренировки с основой мне пришло сообщение от начальника команды, что меня перевели в «Спартак-2». Начал тренироваться там и ждал разговора с руководством.
Думал ли о расторжении контракта? Мне было интересно услышать позицию клуба. В итоге Шамиль Газизов сказал, что на мой счет есть решение главного тренера. Он на меня не рассчитывает.
- Вы даже ни разу не встретились с Тедеско?
Всё верно! Я с 9 лет в «Спартаке», пока был в Туле, многое для себя понял. Когда находишься в «Спартаке», всё ценишь и понимаешь. Знаешь историю, осознаешь, что надо дорожить местом. А когда уходишь в аренду и смотришь со стороны на команду… У меня очень сильно всё поменялось в голове. Со стороны и правда виднее. Приходит осознание, насколько «Спартак» великий клуб, в котором свое место надо выгрызать потом и кровью. Понял, что год назад потерял место в основе только по своей вине. Хотел доказать, что изменился. Стал злее, понял, что такое «Спартак», стал больше ценить, что являюсь его частью. Задал Газизову вопрос, почему тренер хотя бы не посмотрел меня на тренировках. Ответ был: «Это решение главного тренера».
- Кононов давал шанс, а Тедеско, получается, нет?
Шанс обычно дают в матче, а тут я даже не виделся с немецким специалистом. Не провел ни одной тренировки. Так было со всеми ребятами, кто вернулся из аренды. Всех отправили во вторую команду по смс.
У Саши был миллион возможностей сделать это ещё при Конане,будь он неладен...Игрок стартового состава был!И раз за разом доказывал,да,согласен.Свою неготовность играть за основу,косячник редкостный...то не добежит,то пас кривой выдаст,то голевой запрет,и снова по кругу тому же)
Нет,"родной",шансы все свои упустил,тем более состав сейчас в Спартаке сложился,играем и выигрываем. Аренда или досвидос, два варианта только у него.
У Саши был миллион возможностей сделать это ещё при Конане,будь он неладен...Игрок стартового состава был!И раз за разом доказывал,да,согласен.Свою неготовность играть за основу,косячник редкостный...то не добежит,то пас кривой выдаст,то голевой запрет,и снова по кругу тому же)
Нет,"родной",шансы все свои упустил,тем более состав сейчас в Спартаке сложился,играем и выигрываем. Аренда или досвидос, два варианта только у него.