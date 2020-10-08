Ломовицкий: «Всех, кто вернулся из аренды, отправили в „Спартак-2“ по смс»

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08 октября 2020, 10:41

Полузащитник тульского «Арсенала» , права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал об отношениях с главным тренером московского клуба .

Что случилось после возвращения с «Спартак»? Сначала повисла пауза примерно на неделю. Говорил с агентом о возможном продолжении карьеры. Сказал, что хочу тренироваться с основой и доказать, что готов к конкуренции. Но за день до первой тренировки с основой мне пришло сообщение от начальника команды, что меня перевели в «Спартак-2». Начал тренироваться там и ждал разговора с руководством. Думал ли о расторжении контракта? Мне было интересно услышать позицию клуба. В итоге Шамиль Газизов сказал, что на мой счет есть решение главного тренера. Он на меня не рассчитывает.

- Вы даже ни разу не встретились с Тедеско?

Всё верно! Я с 9 лет в «Спартаке», пока был в Туле, многое для себя понял. Когда находишься в «Спартаке», всё ценишь и понимаешь. Знаешь историю, осознаешь, что надо дорожить местом. А когда уходишь в аренду и смотришь со стороны на команду… У меня очень сильно всё поменялось в голове. Со стороны и правда виднее. Приходит осознание, насколько «Спартак» великий клуб, в котором свое место надо выгрызать потом и кровью. Понял, что год назад потерял место в основе только по своей вине. Хотел доказать, что изменился. Стал злее, понял, что такое «Спартак», стал больше ценить, что являюсь его частью. Задал Газизову вопрос, почему тренер хотя бы не посмотрел меня на тренировках. Ответ был: «Это решение главного тренера».

- Кононов давал шанс, а Тедеско, получается, нет?