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Ломовицкий: «Всех, кто вернулся из аренды, отправили в „Спартак-2“ по смс»

08 октября 2020, 10:41

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал об отношениях с главным тренером московского клуба Доменико Тедеско.

Что случилось после возвращения с «Спартак»? Сначала повисла пауза примерно на неделю. Говорил с агентом о возможном продолжении карьеры. Сказал, что хочу тренироваться с основой и доказать, что готов к конкуренции. Но за день до первой тренировки с основой мне пришло сообщение от начальника команды, что меня перевели в «Спартак-2». Начал тренироваться там и ждал разговора с руководством.

Думал ли о расторжении контракта? Мне было интересно услышать позицию клуба. В итоге Шамиль Газизов сказал, что на мой счет есть решение главного тренера. Он на меня не рассчитывает.

- Вы даже ни разу не встретились с Тедеско?

Всё верно! Я с 9 лет в «Спартаке», пока был в Туле, многое для себя понял. Когда находишься в «Спартаке», всё ценишь и понимаешь. Знаешь историю, осознаешь, что надо дорожить местом. А когда уходишь в аренду и смотришь со стороны на команду… У меня очень сильно всё поменялось в голове. Со стороны и правда виднее. Приходит осознание, насколько «Спартак» великий клуб, в котором свое место надо выгрызать потом и кровью. Понял, что год назад потерял место в основе только по своей вине. Хотел доказать, что изменился. Стал злее, понял, что такое «Спартак», стал больше ценить, что являюсь его частью. Задал Газизову вопрос, почему тренер хотя бы не посмотрел меня на тренировках. Ответ был: «Это решение главного тренера».

- Кононов давал шанс, а Тедеско, получается, нет?

Шанс обычно дают в матче, а тут я даже не виделся с немецким специалистом. Не провел ни одной тренировки. Так было со всеми ребятами, кто вернулся из аренды. Всех отправили во вторую команду по смс.

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Сп62
Сп62
08 октября в 22:13
Футбол это конкуренция за место в составе. Побеждает сильнейший, а сильнейшего определяет тренер. Такова жизнь. Александру надо это понять и продолжать бороться за свою карьеру.
112910415
112910415
08 октября в 11:41
малость поздно осознал
ДАША Д
ДАША Д
08 октября в 11:38
Не нужны тренеру - нужно продавать.
VAN ARM
VAN ARM
08 октября в 11:27
это и есть твоё место на сегодня)))
Bom Bom
Bom Bom
08 октября в 11:17
Конте тоже по смс решения отправлял даже ключевым игрокам) Ничего такого
Дикий мужчина
Дикий мужчина
08 октября в 11:12
Высокие отношения в Спартаке, сразу видно, гыгы.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 октября в 10:57
Хочешь играть??? Ну так уходи, чего жалуешься то ??? А уж теперь , когда вынес сор из избы , вряд ли будешь нужен Спартаку.
DVOK68
DVOK68
08 октября в 10:55, ред.
Многое понял...осознал...хочу доказать...
У Саши был миллион возможностей сделать это ещё при Конане,будь он неладен...Игрок стартового состава был!И раз за разом доказывал,да,согласен.Свою неготовность играть за основу,косячник редкостный...то не добежит,то пас кривой выдаст,то голевой запрет,и снова по кругу тому же)
Нет,"родной",шансы все свои упустил,тем более состав сейчас в Спартаке сложился,играем и выигрываем. Аренда или досвидос, два варианта только у него.
makkie
makkie
08 октября в 10:55
Я извиняюсь, а что такого Ломовицкий показал в арендах, чтобы его к основе подтягивать?
Даже в Туле ничем особым не выделялся.
RIR68
RIR68
08 октября в 10:51
Зарема в ярости. Потратили деньги на СМС. Могли бы в мессенжере написать!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
08 октября в 10:46
ха-ха)))
Killofwrath
Killofwrath
08 октября в 10:46
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