ГлавнаяНовости

Агент Сабали: «Нам интересен вариант со „Спартаком“»

08 октября 2020, 13:59

Агент защитника «Бордо» Юссуфа Сабали подтвердил информацию, что игрок действительно входит в сферу интересов «Спартака».

«Спартак» интересуется Юссуфом? Так много людей говорят об этом… Интерес есть, но пока никаких официальных сообщений с их стороны не было.

Нам интересен вариант со «Спартаком», мы не закрываем никаких дверей. Почему бы и нет?

Все новости
Куман: «Плотный график? Если Месси не играет, он устаёт сильнее»
Сегодня, 05:56 Комментарии8
Моуриньо: «Бэйл способен вновь стать Бэйлом образца 2013 года»
Сегодня, 04:30 Комментарии7
Куман: «Позиция Гризманна? Это решает тренер, а игрок должен выкладываться»
Сегодня, 03:47 Комментарии4
Пиоли: «Победа над „Интером“ придаст „Милану“ энтузиазма»
Вчера, 15:39 Комментарии8
Голкипер «Дженоа»: «Я убеждён, что коронавирус был создан в лаборатории»
Вчера, 15:24 Комментарии13
Фонсека: «Я по-прежнему убеждён, что смогу завоевать трофеи с „Ромой“»
Вчера, 09:30 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
08 октября в 18:57
нужен, интересен !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 октября в 14:54
" Приходите в мой дом, мои двери открыты".(С).
Спартаку действительно нужен толковый защитник. Федун до денег не жадный, с зарплатой не обидит. Лишь бы на пользу пошло. А то и на выход он отправляет влегкую, иногда даже со своей доплатой.
Так что вариант неплохой, но нужно быть осторожным... Удачи!
galem72
galem72
08 октября в 14:48
Как бы то ни было, а райтбак нужен как воздух. На Ещенке и Маслове далеко не уедешь. Я б даже сказал: Зобу только испортишь!
ДСА
ДСА
08 октября в 14:41
Если в Зенит не зовут, то и на Спартак согласны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100