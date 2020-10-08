Агент Сабали: «Нам интересен вариант со „Спартаком“»

Агент защитника «Бордо» Юссуфа Сабали подтвердил информацию, что игрок действительно входит в сферу интересов «Спартака».
«Спартак» интересуется Юссуфом? Так много людей говорят об этом… Интерес есть, но пока никаких официальных сообщений с их стороны не было.
Нам интересен вариант со «Спартаком», мы не закрываем никаких дверей. Почему бы и нет?
Спартаку действительно нужен толковый защитник. Федун до денег не жадный, с зарплатой не обидит. Лишь бы на пользу пошло. А то и на выход он отправляет влегкую, иногда даже со своей доплатой.
Так что вариант неплохой, но нужно быть осторожным... Удачи!
Спартаку действительно нужен толковый защитник. Федун до денег не жадный, с зарплатой не обидит. Лишь бы на пользу пошло. А то и на выход он отправляет влегкую, иногда даже со своей доплатой.
Так что вариант неплохой, но нужно быть осторожным... Удачи!