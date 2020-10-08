Капелло: «В этом году фаворитом в Серии А является „Интер“»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло считает, что «Интер» является фаворитом нынешнего розыгрыша Серии А.
В этом году фаворитом в борьбе за титул чемпиона Серии А является «Интер». Ключевые игроки могли покинуть клуб, но «Интер» сумел сохранить их в составе. У команды очень хорошо укомплектованный состав и отличный уровень футболистов.
«Ювентус» назначил нового тренера, но нам нужно будет увидеть, как он проявит себя. В этом сезоне у «Ювентуса» очень большая конкуренция. Их главным соперником будет «Интер», затем «Наполи». «Милан» и «Рома» поборются за последнюю путёвку в Лигу чемпионов (4-е место).
«Аталанта»? Если Иличич выздоровеет, он может стать слабым звеном клуба. Посмотрим, как он будет играть в середине чемпионата. Этой команды следует опасаться. Это очень сильный клуб.
Ранее экс-голкипер «Интера» Франческо Тольдо заявил, что «нерадзурри» смогут навязать «Ювентусу» борьбу за титул чемпиона Италии.