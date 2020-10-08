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Капелло: «В этом году фаворитом в Серии А является „Интер“»

08 октября 2020, 13:46

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло считает, что «Интер» является фаворитом нынешнего розыгрыша Серии А.

В этом году фаворитом в борьбе за титул чемпиона Серии А является «Интер». Ключевые игроки могли покинуть клуб, но «Интер» сумел сохранить их в составе. У команды очень хорошо укомплектованный состав и отличный уровень футболистов.

«Ювентус» назначил нового тренера, но нам нужно будет увидеть, как он проявит себя. В этом сезоне у «Ювентуса» очень большая конкуренция. Их главным соперником будет «Интер», затем «Наполи». «Милан» и «Рома» поборются за последнюю путёвку в Лигу чемпионов (4-е место).

«Аталанта»? Если Иличич выздоровеет, он может стать слабым звеном клуба. Посмотрим, как он будет играть в середине чемпионата. Этой команды следует опасаться. Это очень сильный клуб.

Ранее экс-голкипер «Интера» Франческо Тольдо заявил, что «нерадзурри» смогут навязать «Ювентусу» борьбу за титул чемпиона Италии.

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Все комментарии
Bags_Banny
Bags_Banny ответ Qatar Airways (раскрыть)
08 октября в 20:29
    Groove000
    Groove000 ответ Lucky luciano (раскрыть)
    08 октября в 15:01
    Прикрытие, чтобы не догадались)
    Ozabot
    Ozabot
    08 октября в 15:00
    В этом году сезон очень мутный, а доминация «Ювентуса» выглядит неуверенной из-за последних изменений. Еще и этот коронавирус. Поэтому вообще рано делать какие-либо прогнозы. Наверное только после зимних каникул будет вообще ясно, кто претендует на места. Но и этим и интереснее будет смотреть Серию А.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    08 октября в 14:50
    Ювентус фаворит!
    VAN ARM
    VAN ARM
    08 октября в 14:45
    сны у тебя странные)))))))))))
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    08 октября в 14:41
    а арабский * снова отжигает на ветке)))поэтому видимо в ворота Ювентуса поставили больше всех пенальти в серии-а за год
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    08 октября в 13:58
    Капелло не учитывает одну очень важную вещь. Можно сколько угодно обладать сильными игроками, но пенальти назначают судьи. А у кого они на довольствии в Италии весь мир знает.
    drug01
    drug01
    08 октября в 13:54
    Будем смотреть и ждать результат
    beefs
    beefs
    08 октября в 13:52
    Весной увидим кто есть кто...
    shlomo
    shlomo
    08 октября в 13:50
    ну еще рано говорить о фаворите...пока не плохо, но...
    David Young
    David Young
    08 октября в 13:50
    Ювентус всё ещё более сильный претендент.
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