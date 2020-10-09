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Агент: «Чернов — парень скромный, семейный, в скандалах не замечен»

09 октября 2020, 10:30

Агент защитника Евгения Чернова прокомментировал переход игрока из «Ростова» в «Краснодар».

Все произошло мгновенно. Начнем с того, что у меня хорошие отношения с Владимиром Хашигом, генеральным директором «Краснодара». Периодически созваниваемся. По Чернову он постоянно мониторил ситуацию. Со времен «Зенита». Уже тогда предлагал Жене контракт по схеме «0,5+3».

С одной стороны, «Ростов» не горел желанием отпускать Женю. С другой, я давно говорил Рыскину, что на связи с «Локомотивом» и «Краснодаром», у которых проседает позиция левого защитника. В ответ услышал: «Не проблема. Принесешь оффер — обсудим».

Подходит ли Чернов «Краснодару» по игровым характеристикам? Конечно. И стилистически, и ментально. Женя — парень скромный, семейный, ни в каких скандалах не замечен. Я давно его дела веду.

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Все комментарии
galem72
galem72
09 октября в 11:45
"...подходит ли Чернов Краснодару по игровым характеристикам? Конечно. Женя — парень скромный, семейный, ни в каких скандалах не замечен..."

Всё верно! Истинные качества талантливого футболиста. ))
Аксинья
Аксинья
09 октября в 11:09
Всё верно - лови момент пока в фкРостов идёт распродажа...
Anisovich
Anisovich
09 октября в 11:08
Чернов очень мудро поступил, давно нужно было бежать из свиного филиала в приличную команду.
Ekkimukk
Ekkimukk ответ Zimka (раскрыть)
09 октября в 10:39
Исправлено.
Zimka
Zimka
09 октября в 10:38
переход игрока из «Краснодара» в «Ростов».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1208845/chernov-evgeniy-krasnodar

Все таки из «Ростова» в «Краснодар»
drug01
drug01
09 октября в 10:36
Желаем удачи и здоровья
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