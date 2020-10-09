Агент защитника прокомментировал переход игрока из «Ростова» в «Краснодар».

Все произошло мгновенно. Начнем с того, что у меня хорошие отношения с Владимиром Хашигом, генеральным директором «Краснодара». Периодически созваниваемся. По Чернову он постоянно мониторил ситуацию. Со времен «Зенита». Уже тогда предлагал Жене контракт по схеме «0,5+3».

С одной стороны, «Ростов» не горел желанием отпускать Женю. С другой, я давно говорил Рыскину, что на связи с «Локомотивом» и «Краснодаром», у которых проседает позиция левого защитника. В ответ услышал: «Не проблема. Принесешь оффер — обсудим».

Подходит ли Чернов «Краснодару» по игровым характеристикам? Конечно. И стилистически, и ментально. Женя — парень скромный, семейный, ни в каких скандалах не замечен. Я давно его дела веду.