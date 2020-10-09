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Мозес находится в шаге от перехода в «Спартак»

09 октября 2020, 18:19

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес близок к переходу в «Спартак».

Сообщается, что уже завтра футболист пройдёт медосмотр перед переходом в московский клуб. Если медосмотр будет пройден успешно, то сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
10 октября в 02:26
Зачем Мозесу этот РПЛ?
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
10 октября в 00:17
Пьер Нарцисс)) шоколадный заяц))))
zzz-
zzz- ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 октября в 00:02
неее....они мечтают встать в обнимку с дзюбой в кружок и послушать пламенную речь великого капитана перед матчем...вот предел мечтаний любого игрока и не только Челси...
мангo
мангo
09 октября в 23:59
Зачем ему это ?
Palex
Palex ответ KLINSI (раскрыть)
09 октября в 23:56
    протон1
    протон1
    09 октября в 23:05
    отбывать пришел срок свой
    KLINSI
    KLINSI ответ Palex (раскрыть)
    09 октября в 22:53
    Очередная суперзвезда в РПЛ. Надеюсь будет играть как Пашалич, а не как Шюррле

    Думаю чемпионство наше в этом году, Мозес сильнее Малкома и Влашича

    Мозес по уровню сильнее Халка

    Сильнее Малкома будет, должен помочь Спартаку взять чемпионат


    Читаю и угораю от столичных ребят.
    Знаменитое высказывание Лаврова подходит как ни когда))))).
    sv_1969
    sv_1969
    09 октября в 22:44
    Надо ещё сделать этот шаг)
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ cska vperiod (раскрыть)
    09 октября в 21:48
      санек002
      санек002
      09 октября в 21:48
      мозес говоришь?посмотрим какой это мозес!
      Karkaz
      Karkaz
      09 октября в 20:56
      Сильнее Малкома будет, должен помочь Спартаку взять чемпионат
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      09 октября в 20:53, ред.
      Наверняка любой игрок Челси мечтает играть на "ПариМатч Премьер Турнире"....но фортануло только Мозесу....

      Википедия.
      Виктор Мозес (англ. Victor Moses; род. 12 декабря 1990[1], Лагос) — нигерийский футболист, полузащитник «Челси». Выступал за сборную Нигерии.
      15 августа 2018 года завершил международную карьеру.
      10 октября 2020 года стал бизнесменом.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Некакойшенко (раскрыть)
      09 октября в 20:51
      Вылепленых дюковым, и уже не смешно, скоро венделов с дугласами в сборнуюпритащут
      cska vperiod
      cska vperiod
      09 октября в 20:50
      У негра есть шанс остаться достойным сыном своего племени отказавшись от этого глупого шага.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
      09 октября в 20:49
      Мозес по уровню сильнее Халка
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      09 октября в 20:49
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Расул Манаев (раскрыть)
        09 октября в 20:23
        Там полноценный трансферуже точно
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Charlie Scene (раскрыть)
        09 октября в 20:22
        Вот тут ошибка, нам не нужен дефендер, у нас закрыт фланг правый по защите, а вот агрессии в атаке на этот фланг надо добавить.
        Нужен Комбаров только на правый фланг и три центральных
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Zak11 (раскрыть)
        09 октября в 20:20
          25процентный клоун
          25процентный клоун
          09 октября в 20:17
          Думаю чемпионство наше в этом году, Мозес сильнее Малкома и Влашича
          ЛЬВОВ НА МЯСО
          ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
          09 октября в 20:15
            Charlie Scene
            Charlie Scene ответ makkie (раскрыть)
            09 октября в 20:06, ред.
            Дармиан ошибка. Между Интером и Пармой было джентельменское соглашение , будь оно не ладно. Парма получила 2,5 млн евро от Интера. 10 млн не огромная сумма для Интера , но игроков атаки и ср линии у Интера более чем предостаточно , а главный минус нигерийца слабая игра в обороне что Конте и не устроило в Итоге как и руководство.
            И Дармиан подмена не Хакими а скорее Дамброзио.
            Faustello
            Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
            09 октября в 20:02
            5. Мозес звонит Шюррле и тот ему выкладывает адреса ночного движа и рабочую схему реализации пунктов 2-4)))
            Faustello
            Faustello ответ Little Caprice (раскрыть)
            09 октября в 19:59
            ну вроде все говорят про правого заща, а так я не спорю, я в футболе лишь болельщик, поэтому и написал что будем посмотреть...
            112910415
            112910415
            09 октября в 19:33
            Сильный и опытный, браво!
            Big krendel
            Big krendel
            09 октября в 19:31
            Мозес находится в шаге от краха футбольной карьеры. )))))))
            makkie
            makkie ответ Charlie Scene (раскрыть)
            09 октября в 19:29
            Челси выкатил Интеру прайс в 10 млн за Мозеса.
            Смысл итальянцам платить такие деньги за резервиста? Тем более они взяли 30-летнего Дармиана на подмену Хакими. Третий возрастной дублер тут уже лишний.
            Palex
            Palex ответ Zak11 (раскрыть)
            09 октября в 19:24, ред.
            Супер звезда? Это сарказм?
            Lucho Gonzalez
            Lucho Gonzalez
            09 октября в 19:22
            Какие у нас тут вырисовываются варианты:
            1. Мозес не проходит медосмотр и с облехчением возвращается в Челси;
            2. Мозес проходит медосмотр и быстро переходит в клуб поприличнее;
            3. Мозес проходит медосмотр и сидит на лавке, считая на сколько бабла он опрокинул федуна;
            4. Мозес проходит медосмотр, узнает, куда он попал, плачет и просит федуна отдать паспорт
            Zak11
            Zak11
            09 октября в 19:14
            Очередная суперзвезда в РПЛ. Надеюсь будет играть как Пашалич, а не как Шюррле
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