Мозес находится в шаге от перехода в «Спартак»

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес близок к переходу в «Спартак».
Сообщается, что уже завтра футболист пройдёт медосмотр перед переходом в московский клуб. Если медосмотр будет пройден успешно, то сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа.
Думаю чемпионство наше в этом году, Мозес сильнее Малкома и Влашича
Мозес по уровню сильнее Халка
Сильнее Малкома будет, должен помочь Спартаку взять чемпионат
Читаю и угораю от столичных ребят.
Знаменитое высказывание Лаврова подходит как ни когда))))).
Думаю чемпионство наше в этом году, Мозес сильнее Малкома и Влашича
Мозес по уровню сильнее Халка
Сильнее Малкома будет, должен помочь Спартаку взять чемпионат
Читаю и угораю от столичных ребят.
Знаменитое высказывание Лаврова подходит как ни когда))))).
Википедия.
Виктор Мозес (англ. Victor Moses; род. 12 декабря 1990[1], Лагос) — нигерийский футболист, полузащитник «Челси». Выступал за сборную Нигерии.
15 августа 2018 года завершил международную карьеру.
10 октября 2020 года стал бизнесменом.
Википедия.
Виктор Мозес (англ. Victor Moses; род. 12 декабря 1990[1], Лагос) — нигерийский футболист, полузащитник «Челси». Выступал за сборную Нигерии.
15 августа 2018 года завершил международную карьеру.
10 октября 2020 года стал бизнесменом.
Пора сгонять с Олимпа чемпионов липовых.
Пора сгонять с Олимпа чемпионов липовых.
Нужен Комбаров только на правый фланг и три центральных
Нужен Комбаров только на правый фланг и три центральных
И Дармиан подмена не Хакими а скорее Дамброзио.
И Дармиан подмена не Хакими а скорее Дамброзио.
Смысл итальянцам платить такие деньги за резервиста? Тем более они взяли 30-летнего Дармиана на подмену Хакими. Третий возрастной дублер тут уже лишний.
Смысл итальянцам платить такие деньги за резервиста? Тем более они взяли 30-летнего Дармиана на подмену Хакими. Третий возрастной дублер тут уже лишний.
1. Мозес не проходит медосмотр и с облехчением возвращается в Челси;
2. Мозес проходит медосмотр и быстро переходит в клуб поприличнее;
3. Мозес проходит медосмотр и сидит на лавке, считая на сколько бабла он опрокинул федуна;
4. Мозес проходит медосмотр, узнает, куда он попал, плачет и просит федуна отдать паспорт
1. Мозес не проходит медосмотр и с облехчением возвращается в Челси;
2. Мозес проходит медосмотр и быстро переходит в клуб поприличнее;
3. Мозес проходит медосмотр и сидит на лавке, считая на сколько бабла он опрокинул федуна;
4. Мозес проходит медосмотр, узнает, куда он попал, плачет и просит федуна отдать паспорт