Мозес находится в шаге от перехода в «Спартак»

1602256789

09 октября 2020, 18:19

Полузащитник «Челси» близок к переходу в «Спартак».

Сообщается, что уже завтра футболист пройдёт медосмотр перед переходом в московский клуб. Если медосмотр будет пройден успешно, то сделка будет оформлена в формате аренды с правом выкупа.